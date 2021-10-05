В Алтайском крае появится налоговый вычет за услуги фитнес-клубов

С 2022 года в Алтайском крае будет действовать налоговый вычет для клиентов фитнес-клубов и спортивных организаций. Как сообщил в своём Instagram глава регионального Минспорта Алексей Перфильев, ведомство продолжает формировать региональный список участников программы.

Согласно программе, с 2022 года вошедшие в список организации смогут предоставлять своим посетителям вычет за траты на занятия спортом. Перфильев отметил, что сбор заявок проводится раз в год и в текущем году продолжится до 16 октября.

Для включения в список организациям необходимо собрать перечень документов, который указан на сайте Минспорта Алтайского края, и подать его в приёмную министерства.