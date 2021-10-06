Женщина пожаловалась на личинок в еде в детском инфекционном стационаре Барнаула

Жительница Барнаула пожаловалась на нарушение санитарных норм в инфекционном стационаре алтайского краевого Центра охраны материнства и детства. Согласно посту в Instagram-аккаунте blacklist_barnaul, в тарелке с тушёной капустой женщина нашла личинку.
"Кормят под девизом "Лечим одну инфекцию, разводим другую". И это детская инфекционка!" – написала недовольная мать.
В комментариях на произошедшее отреагировало руководство центра. Согласно ответу, в клинике уже провели служебное расследование и ситуация взята на особый контроль.
Другие пользователи также начали оставлять жалобы на условия пребывания в стационаре. "Лежали в этой больнице с дочкой четыре года назад. В картофельном пюре попался кусок от металлической губки. Этого уже не исправить", "Когда лежали с ребёнком, ели только принесённое из дома", – пишут барнаульцы.
Комментарии
Слишком мало стрелок, непонятно где что
Одни жалобщики в стране
зарплату санитаров и поваров установить главврачу, чиновникам и депутатам...Одни в стране воруют миллиарды, повара - объедки...Каждому своё.
Ну что вы хотите, госзакупок совершаются по минимальным ценам, значит туда идёт все самое дешевое...
По другому при этой системе быть не может. Ну, а кормит детей гнильем - это уже на совести главврача и персонала столовки.
"Дело взято на контроль" ... И?
Надо просто отнести эту "еду" главному и заставить съесть это , и так каждый день
Одни в стране воруют миллиарды, повара - объедки...
И эта страна обречена на развал.
6.10.2021 08:30
- гость -
И эта страна обречена на развал.
Продолжайте, "Заграница нам поможет")
ну да, все виноваты. начните каждый с себя. причем здесь зп и депутаты.
Это не личинка, а протеиновая добавка.
Личность женщины устанавливает полиция, ей грозит уголовная статья за распространение фейков.
6.10.2021 09:48
укол
Начните с себя, ешьте личинок и не возмущайтесь!
Маленький капустный слизень попал. При чем здесь инфекция? Тем более он варёный.