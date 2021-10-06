Женщина пожаловалась на личинок в еде в детском инфекционном стационаре Барнаула

Жительница Барнаула пожаловалась на нарушение санитарных норм в инфекционном стационаре алтайского краевого Центра охраны материнства и детства. Согласно посту в Instagram-аккаунте blacklist_barnaul, в тарелке с тушёной капустой женщина нашла личинку.

"Кормят под девизом "Лечим одну инфекцию, разводим другую". И это детская инфекционка!" – написала недовольная мать.

В комментариях на произошедшее отреагировало руководство центра. Согласно ответу, в клинике уже провели служебное расследование и ситуация взята на особый контроль.

Другие пользователи также начали оставлять жалобы на условия пребывания в стационаре. "Лежали в этой больнице с дочкой четыре года назад. В картофельном пюре попался кусок от металлической губки. Этого уже не исправить", "Когда лежали с ребёнком, ели только принесённое из дома", – пишут барнаульцы.