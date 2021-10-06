Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае ляжет снег и больше не растает

Постоянный снежный покров на большей части территории Алтайского края, вероятнее всего, установится уже в начале ноября. Об этом amic.ru рассказал ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов. Он также отметил, что снег будет идти в большинстве дней третьей декады октября.

Временный снежный покров возможен также и в первой, и третьей декадах октября, но он быстро будет таять. Специалист напомнил, что, например, в ночь на 4 октября снег лёг в Троицком, Целинном, Заринске, Тальменке и Тогуле. Но уже к обеду растаял. И только после 26 октября Алтайский край поддастся "зимнему настроению".

"По средним многолетним значениям 26 октября столбики термометров устойчиво переходят через 0 градусов к отрицательным отметкам. После этого в регионе начинает формироваться постоянный снежный покров. В последней пятидневке месяца снег может лечь местами по краю. Но обычно постоянный снежный покров формируется в начале ноября", – рассказал специалист.

В Барнауле постоянный снежный покров устанавливается к 5-6 ноября. Но бывают и исключения. Так, например, в 2004 году снег в краевой столице лёг 17 октября и уже не растаял. В 2016-м история повторилась, тогда постоянный снежный покров установился 19 октября.