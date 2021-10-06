Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае ляжет снег и больше не растает

Постоянный снежный покров на большей части территории Алтайского края, вероятнее всего, установится уже в начале ноября. Об этом amic.ru рассказал ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов. Он также отметил, что снег будет идти в большинстве дней третьей декады октября.
Временный снежный покров возможен также и в первой, и третьей декадах октября, но он быстро будет таять. Специалист напомнил, что, например, в ночь на 4 октября снег лёг в Троицком, Целинном, Заринске, Тальменке и Тогуле. Но уже к обеду растаял. И только после 26 октября Алтайский край поддастся "зимнему настроению".
"По средним многолетним значениям 26 октября столбики термометров устойчиво переходят через 0 градусов к отрицательным отметкам. После этого в регионе начинает формироваться постоянный снежный покров. В последней пятидневке месяца снег может лечь местами по краю. Но обычно постоянный снежный покров формируется в начале ноября", – рассказал специалист.
В Барнауле постоянный снежный покров устанавливается к 5-6 ноября. Но бывают и исключения. Так, например, в 2004 году снег в краевой столице лёг 17 октября и уже не растаял. В 2016-м история повторилась, тогда постоянный снежный покров установился 19 октября.
Комментарии
Не надо!!! Отсрочьте снег, пожалуйста! Ну хотя бы на конец ноября...
А в 13 году кажется снег в конце декабря появился
2
6.10.2021 11:03
- гость -
восьмого числа, было дело
А в 2001-2002 слякоть была почти всю зиму и 0+2.
6.10.2021 11:38
Дюша Метёлкин
восьмого числа, было дело
Потом растаял. 14-го дождь с утра шел. Лег только 15-го декабря.
В 2015-м в конце декабря трм дня подряд дождь шел. Все порастаяло, лужи кругом были. На новогодних площадках не из чего было фигуры и горки лепить.
Опять на машине менять шины... время просто летит...
а у нас сегодня 10 см снега за ночь выпало