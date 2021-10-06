Клиенты российских банков смогут снимать наличные по QR-коду

Крупнейшие банки России в ближайшее время создадут возможность снимать наличные в банкоматах по QR-коду. По словам экспертов, этот шаг может стать первым на пути отказа от использования карт, передаёт "Российская газета".

Сейчас подобный сервис работает в Тинькофф Банке. До конца года аналогичную функцию запустит ВТБ, в 2022 году – "Открытие". Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и "Русский стандарт" также заявили о планах ввести услугу.

Директор по развитию электронного бизнеса УБРиР Денис Тур сообщил, что технология позволит вносить и снимать наличные не только клиентам банка, не имеющим при себе карты. Услугой смогут воспользоваться даже те, кто клиентами банка не являются. Владельцу карты нужно сгенерировать QR-код на снятие 500 рублей в приложении. По словам Тура, на начальном этапе обналичить можно будет до 10 тыс. рублей.

QR-код (англ. quick response – быстрый отклик) – считываемая оптическая метка, содержащая информацию об объекте, к которому она привязана.