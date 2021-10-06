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Алтайский чиновник выиграл 100 тыс. рублей в лотерее для вакцинированных

, ИА "Амител"
Он попал в число первых 500 победителей
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Глава сельского поселения в Республике Алтай Василий Метелев получил 100 тыс. рублей в розыгрыше призов среди вакцинированных, сообщают "Новости Горного Алтая".

Чиновник оказался среди первых 500 победителей ковидной лотереи, оглашённых 14 сентября. Все везунчики получили такой же приз, как и Метелев.

Напомним, лотерея проходит с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Каждый привитый гражданин РФ попадает в Единый регистр вакцинированных, где получает уникальный номер. Далее компьютерная система, используя алгоритм случайной выборки, сама определяет победителей на основании данных этих номеров. Следующий тираж состоится 14 октября.

Василий Метелев возглавляет Паспаульское сельское поселение Чойского района Республики Алтай. По состоянию на 6 октября, в регионе вакцину от коронавируса получили 67 604 человека.

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

6.10.2021 11:56
- гость -

ахахааааа..
простите.. это просто истеричный смех...

6.10.2021 11:59
- гость -

А Дмитрий Песков выиграл в лотерее среди участников электронного голосования.

6.10.2021 12:02
- гость -

с начала было прнятео что работяга не выиграет

6.10.2021 12:10
гiсть

это говорит только о большом количестве чиновников относительно обычного населения

6.10.2021 12:12
- гость -

6.10.2021 12:02
- гость -
с начала было прнятео что работяга не выиграет

может быть, чтобы выиграть работяге сначала надо было бы вакцинироваться?

6.10.2021 12:17
- гость -

6.10.2021 12:12
- гость -
6.10.2021 12:02
- гость -
с начала было прнятео что работяга не выиграет

может быть, чтобы выиграть работяге сначала надо было бы вакцинироваться?


В Спортлото играли?

6.10.2021 12:17
- гость -

Не удивительно, просто госслужащие и бюджетники практически полностью вакцинированы, хотели они того или нет)))) Прикольно, если его заставили привиться.

6.10.2021 12:25
- гость -

6.10.2021 12:12
- гость -
От имени всех работяг и себя лично жертвую вам тыщщу литров причитающегося нам шмурдяка вам. Обпрививайтесь там хоть до потери пульса, только к нам не лезте

6.10.2021 12:44
Игорь

"От имени всех работяг и себя лично жертвую вам тыщщу литров причитающегося нам шмурдяка вам. Обпрививайтесь там хоть до потери пульса, только к нам не лезте"
к кому вам? Слова шмурдяк нет в Российском обиходе, это украинское словечко, вы хохлы палитесь конкретно, то шмурдяк, то гривна вместо рубля.

6.10.2021 12:52
- гость -

6.10.2021 12:44
Игорь

Галоперидолу скушайте, если вам в каждом утюге хохлы мерещатся

6.10.2021 12:55
- гость -

это хохлоглюк - болезнь такая... она не лечится

6.10.2021 13:06
Митенька ржевский

Шмурдяком отродясь в Алтайском крае называли дешёвый дринч, сколько себя помню. Возможно, слово и украинское, но от этого оно не становится плохим, некрасивым или бессмысленным. Украинская мова- довольно-таки весёлый для русского уха язык. Чего стоят одни лишь ролики Зеленского, обличающие "брехливі обіцянки" оппонентов

6.10.2021 13:16
- гость -

Василий Метлев. Человек замечательный.

6.10.2021 13:30
- гость -

Паспаул. Население 1000 с небольшим. Он точно чиновник?
Тогда в садоводствах тоже сидят чиновники.

6.10.2021 14:17
- гость -

Кстати Паспаульцы в свое время отстояли свою землю и село когда их продали китайцу. А также добились главе района (вору) браслет на ногу.

6.10.2021 15:48
Гость

Правильно фамилия Метлев. Кстати действительно хороший человек, знал его давно, но думаю такие люди не меняются в худшую сторону. Если не ошибаюсь в отчестве Василий Иванович - поздравляю.

6.10.2021 16:23
- гость -

6.10.2021 12:25
- гость -
Мания величия? Иначе зачем о себе говорить во множественном числе)

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