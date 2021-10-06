Алтайский чиновник выиграл 100 тыс. рублей в лотерее для вакцинированных

Глава сельского поселения в Республике Алтай Василий Метелев получил 100 тыс. рублей в розыгрыше призов среди вакцинированных, сообщают "Новости Горного Алтая".

Чиновник оказался среди первых 500 победителей ковидной лотереи, оглашённых 14 сентября. Все везунчики получили такой же приз, как и Метелев.

Напомним, лотерея проходит с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Каждый привитый гражданин РФ попадает в Единый регистр вакцинированных, где получает уникальный номер. Далее компьютерная система, используя алгоритм случайной выборки, сама определяет победителей на основании данных этих номеров. Следующий тираж состоится 14 октября.

Василий Метелев возглавляет Паспаульское сельское поселение Чойского района Республики Алтай. По состоянию на 6 октября, в регионе вакцину от коронавируса получили 67 604 человека.