Одинокая испуганная школьница в Барнауле вечером не смогла сесть в автобус

Водители барнаульских автобусов и маршруток не подобрали на остановке одинокого ребёнка. Об этом в сообществе Barnaul22 сообщила жительница города.
По словам подписчицы, вечером, в начале седьмого, она увидела на остановке испуганную школьницу младших классов. Девочка плакала, потому что не могла уехать домой. Мимо проехали три маршрута № 18, но ни один не остановился.
Женщина рассказала, что вместе с ребёнком дождалась очередного автобуса и помогла остановить его. Школьница поехала домой. Горожанка призвала водителей общественного транспорта проявлять больше внимания к маленьким пассажирам.
"Многие дети ездят в школы далеко от дома. И хорошо, если группой, а если поодиночке... Хочу обратиться к водителям автобусов и маршруток! Пожалуйста, если вам машет ребёнок, остановитесь, пожалуйста, подберите его!" – написала женщина.
Комментарии
таких водителей маршруток заслуживают только такие же водители маршруток.
Вот такое мы д.... О
Да это что за путь в школу и обратно такой, где обязательный элемент маршрутка?!
Школа должна быть в пешей доступности для ребёнка. Чтобы даже если все маршрутки не выйдут на линию, школьник всё равно мог прийти и уйти
Школа должна быть в пешей доступности для ребёнка
это последнее о чем думают родители планируя ребенка и покупая дома у черта на куличках
ну стоит ребенок на остановке и что? мало ли что стоит
если вам машет ребёнок
махала ли?
пусть закаляется - жизнь штука сложная и злая
кто наглый и смелый тот и выживает
И что теперь? А кому легко?
6.10.2021 13:06
- гость -
Подростком занимался в футбольной школе с пацаном, который и на футбол, и в обычную школу ездил с Попова-Взлётной. Иногда по 2 раза в день. Недавно нашёл его в Одноклассниках, посмотрел кем он сейчас — менеджером в магазине запчастей.
И стоило детство в транспорте прожигать, если можно было пойти в школу в соседнем дворе и в какую-то секцию поблизости?
Какие глупости пишете, кому сейчас легко, пусть закаляется..я вы вообще что-ли, стоит на остановке будь добр остановись вообще уже обнаглели
6.10.2021 13:06
- гость -
Подростком занимался в футбольной школе с пацаном, который и на футбол, и в обычную школу ездил с Попова-Взлётной. Иногда по 2 раза в день. Недавно нашёл его в Одноклассниках, посмотрел кем он сейчас — менеджером в магазине запчастей.
И стоило детство в транспорте прожигать, если можно было пойти в школу в соседнем дворе и в какую-то секцию поблизости?
Витек и где взаимосвязь?
А Ломоносов пешком ушел в Москву учиться и ?........
Смысл останавливаться из-за одного пассажира? Пусть на такси ездит
Это всё что нужно знать о степени деградации системы общественного транспорта в городе.
6.10.2021 13:35 Вогнутый Дядька
Попробуй расшифровать аббревиатуру МТ. Подскажу: маршрутное ТАКСИ.
6.10.2021 13:35
АБОРИГЕН
Знаете, а я не помню времени, когда было лучше. В детстве дребезжащие ЛиАЗы, холодные Икарусы и Львовы с единственной дверью на вход и выход, все переполненные, и сейчас — примерно одинаково по ощущениям. Мне и тогда, и сейчас одинаково дискомфортно
6.10.2021 13:03
Лесопатологи бьют в набат
Да ты ж наша радость... А ничего, что бывают съемные квартиры и разные обстоятельства? Как обычно - самадуравиновата, да?
И это, как известно, рожать вас никто не просит, так что школа вам ничего не должна. В том числе и брать на обучение вашего ребенка по месту его жительства.
6.10.2021 13:33
Гость
Какие глупости пишете, кому сейчас легко, пусть закаляется..я вы вообще что-ли, стоит на остановке будь добр остановись вообще уже обнаглели
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Сочувствую Вам, если Вас воспитали неженкой
6.10.2021 13:43
Лесопатологи бьют в набат
Знаете, а я не помню времени, когда было лучше. В детстве дребезжащие ЛиАЗы,
И автобусы, бывало, не останавливались. И никто не ныл по этому поводу. Пешком за милую душу и утром, и вечером.
6.10.2021 13:35
АБОРИГЕН
Это всё что нужно знать о степени деградации системы общественного транспорта в городе.
Бредятину несёшь. Всегда останавливаются. Если она скромно встала в сторонке, то водила не виноват.
6.10.2021 14:04
- гость -
На другом сайте написано, что она стояла и плакала навзрыд
выдавать детям средства принудительной остановки автотранспорта, не?
18 стал одним из самых зашкварных маршрутов. Даже летом, после 20 часов, водятлы этого маршрута выпучив глаза летят на конечную игнорируя, даже, голосующих пассажиров и показывая жестом, что время истекло. Городская транспортная инфраструктура, реально, деградирует, благодаря таким безответственным владельцам маршрутов. Даже в 199х- годы транспорт ходил до полуночи. А сейчас, из центра трудно после 8 вечера уехать. Однозначно нужно менять перевозчиков.
На другом сайте написано, что она стояла и плакала навзрыд
Ну это уже патология. Такой ребенок должен передвигаться в сопровождении родителей.
Швецкий, себе посочувствуй
Мне тоже оказалось, что на 18-ом маршруте есть такие проблемы. Да и на других. Наверное спешат по графику
школьники наверное бесплатно ездят по льготам (есть такое в этой стране или нет?), поэтому никто не хочет останавливаться, им то какая выгода.
6.10.2021 14:04
- гость -
Ты забыл, это общественный транспорт. Он обязан остановится, вне зависимости от того есть ли кто на остановке или нет. А так получается, что в городе твоей мечты можно жить только с личным автомобилем или иметь широкое хайло с лужоной глоткой.
6.10.2021 14:17
- гость -
Патология, когда ребёнок, плачущий навзрыд, не рассматривается, как чрезвычайное событие. Тут не только водители автобусов — и водители легковых машин могли бы остановиться, узнать, что случилось, и подвезти
Даже в 199х- годы транспорт ходил до полуночи
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наверное, это привычка из СССР. время ушло, и ничего не изменить
А о чём думают родители? В пьяном угаре уже к вечеру? Ребёнок должен быть постоянно на связи после школы.
6.10.2021 13:03
Лесопатологи бьют в набат
Да это что за путь в школу и обратно такой, где обязательный элемент маршрутка?!
Школа должна быть в пешей доступности для ребёнка. Чтобы даже если все маршрутки не выйдут на линию, школьник всё равно мог прийти и уйти
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Не всегда есть школа в пешей доступности.
Мы вообще с пересадками в 123 школу-гимназию ездили. Потому что в пешей доступности школа была очень слабая.
6.10.2021 14:19
Гость
Швецкий, себе посочувствуй
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Мы, кажется, водку с Вами не пили, попрошу не разговаривать со мной в таком тоне. А пока можешь 20 раз отжаться! Неженка!
6.10.2021 13:06
- гость -
пусть закаляется - жизнь штука сложная и злая
кто наглый и смелый тот и выживает
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Выживает, пока ему по голове не врежут. Как многим борзым и наглым.
6.10.2021 14:29
Лесопатологи бьют в набат
Если водила хочет получить проблем и обвинений в домогательстве к ребенку и т.п., то да, может остановиться. Во всех других случаях его родители пусть думают, они его родили и они за него отвечают.
Ой ну понаписали то.. с 8 лет ездила в худ.школу, чего только не было и рейс меняли, и из-за холодов отменяли, и с пересадками и прочее...даже пешком ходила лишь бы прийти. реветь? зачем/ когда? стиснула зубы и вперед.
в общем родители что воспитали то и получили
6.10.2021 14:21
- гость -
школьники наверное бесплатно ездят по льготам (есть такое в этой стране или нет?), поэтому никто не хочет останавливаться, им то какая выгода.
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В 90-ых годах в студенчестве ездили по проездным студенческим билетам. Водители возле остановки политеха практически никогда не останавливались. Они хотели наличку получить, а не проездные видеть.
Надо запретить школьникам просто обучение проходить далеко от дома! Школа должна быть в шаговой доступности, поэтому не надо строить многочисленное уже ненужное жильё, а строить учебные заведения
6.10.2021 16:27
Гость
Кстати, да.
Давать реальные сроки за обучение детей не в шаговой доступности, за подвергание их опасности. Сам собой решится вопрос с ненужными жилыми кварталами без школ.
Или сдавай ребёнка в интернат, если хочешь жить "в котттэджэ". Там его быстро вакцинируют.