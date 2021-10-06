Одинокая испуганная школьница в Барнауле вечером не смогла сесть в автобус

Водители барнаульских автобусов и маршруток не подобрали на остановке одинокого ребёнка. Об этом в сообществе Barnaul22 сообщила жительница города.

По словам подписчицы, вечером, в начале седьмого, она увидела на остановке испуганную школьницу младших классов. Девочка плакала, потому что не могла уехать домой. Мимо проехали три маршрута № 18, но ни один не остановился.

Женщина рассказала, что вместе с ребёнком дождалась очередного автобуса и помогла остановить его. Школьница поехала домой. Горожанка призвала водителей общественного транспорта проявлять больше внимания к маленьким пассажирам.

"Многие дети ездят в школы далеко от дома. И хорошо, если группой, а если поодиночке... Хочу обратиться к водителям автобусов и маршруток! Пожалуйста, если вам машет ребёнок, остановитесь, пожалуйста, подберите его!" – написала женщина.