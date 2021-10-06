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Новости

Одинокая испуганная школьница в Барнауле вечером не смогла сесть в автобус

, ИА "Амител"
Мимо девочки проехали несколько маршруток
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Водители барнаульских автобусов и маршруток не подобрали на остановке одинокого ребёнка. Об этом в сообществе Barnaul22 сообщила жительница города.

По словам подписчицы, вечером, в начале седьмого, она увидела на остановке испуганную школьницу младших классов. Девочка плакала, потому что не могла уехать домой. Мимо проехали три маршрута № 18, но ни один не остановился.

Женщина рассказала, что вместе с ребёнком дождалась очередного автобуса и помогла остановить его. Школьница поехала домой. Горожанка призвала водителей общественного транспорта проявлять больше внимания к маленьким пассажирам.

"Многие дети ездят в школы далеко от дома. И хорошо, если группой, а если поодиночке... Хочу обратиться к водителям автобусов и маршруток! Пожалуйста, если вам машет ребёнок, остановитесь, пожалуйста, подберите его!" – написала женщина.

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

6.10.2021 13:02
гость

таких водителей маршруток заслуживают только такие же водители маршруток.

6.10.2021 13:03
- гость -

Вот такое мы д.... О

6.10.2021 13:03
Лесопатологи бьют в набат

Да это что за путь в школу и обратно такой, где обязательный элемент маршрутка?!

Школа должна быть в пешей доступности для ребёнка. Чтобы даже если все маршрутки не выйдут на линию, школьник всё равно мог прийти и уйти

6.10.2021 13:06
- гость -

Школа должна быть в пешей доступности для ребёнка

это последнее о чем думают родители планируя ребенка и покупая дома у черта на куличках

ну стоит ребенок на остановке и что? мало ли что стоит

если вам машет ребёнок
махала ли?

пусть закаляется - жизнь штука сложная и злая
кто наглый и смелый тот и выживает

6.10.2021 13:13
Пантюха

И что теперь? А кому легко?

6.10.2021 13:18
Лесопатологи бьют в набат

6.10.2021 13:06
- гость -

Подростком занимался в футбольной школе с пацаном, который и на футбол, и в обычную школу ездил с Попова-Взлётной. Иногда по 2 раза в день. Недавно нашёл его в Одноклассниках, посмотрел кем он сейчас — менеджером в магазине запчастей.

И стоило детство в транспорте прожигать, если можно было пойти в школу в соседнем дворе и в какую-то секцию поблизости?

6.10.2021 13:33
Гость

Какие глупости пишете, кому сейчас легко, пусть закаляется..я вы вообще что-ли, стоит на остановке будь добр остановись вообще уже обнаглели

6.10.2021 13:34
- гость -


6.10.2021 13:06
- гость -

Подростком занимался в футбольной школе с пацаном, который и на футбол, и в обычную школу ездил с Попова-Взлётной. Иногда по 2 раза в день. Недавно нашёл его в Одноклассниках, посмотрел кем он сейчас — менеджером в магазине запчастей.

И стоило детство в транспорте прожигать, если можно было пойти в школу в соседнем дворе и в какую-то секцию поблизости?


Витек и где взаимосвязь?
А Ломоносов пешком ушел в Москву учиться и ?........

6.10.2021 13:35
Вогнутый Дядька

Смысл останавливаться из-за одного пассажира? Пусть на такси ездит

6.10.2021 13:35
АБОРИГЕН


Это всё что нужно знать о степени деградации системы общественного транспорта в городе.

6.10.2021 13:41
- гость -

6.10.2021 13:35 Вогнутый Дядька
Попробуй расшифровать аббревиатуру МТ. Подскажу: маршрутное ТАКСИ.

6.10.2021 13:43
Лесопатологи бьют в набат

6.10.2021 13:35
АБОРИГЕН

Знаете, а я не помню времени, когда было лучше. В детстве дребезжащие ЛиАЗы, холодные Икарусы и Львовы с единственной дверью на вход и выход, все переполненные, и сейчас — примерно одинаково по ощущениям. Мне и тогда, и сейчас одинаково дискомфортно

6.10.2021 13:57
- гость -

6.10.2021 13:03
Лесопатологи бьют в набат
Да ты ж наша радость... А ничего, что бывают съемные квартиры и разные обстоятельства? Как обычно - самадуравиновата, да?
И это, как известно, рожать вас никто не просит, так что школа вам ничего не должна. В том числе и брать на обучение вашего ребенка по месту его жительства.

6.10.2021 14:01
Швецкий

6.10.2021 13:33
Гость
Какие глупости пишете, кому сейчас легко, пусть закаляется..я вы вообще что-ли, стоит на остановке будь добр остановись вообще уже обнаглели
------------
Сочувствую Вам, если Вас воспитали неженкой

6.10.2021 14:02
- гость -

6.10.2021 13:43
Лесопатологи бьют в набат

Знаете, а я не помню времени, когда было лучше. В детстве дребезжащие ЛиАЗы,

И автобусы, бывало, не останавливались. И никто не ныл по этому поводу. Пешком за милую душу и утром, и вечером.

6.10.2021 14:04
- гость -

6.10.2021 13:35
АБОРИГЕН
Это всё что нужно знать о степени деградации системы общественного транспорта в городе.

Бредятину несёшь. Всегда останавливаются. Если она скромно встала в сторонке, то водила не виноват.

6.10.2021 14:09
Лесопатологи бьют в набат

6.10.2021 14:04
- гость -

На другом сайте написано, что она стояла и плакала навзрыд

6.10.2021 14:13
гiсть

выдавать детям средства принудительной остановки автотранспорта, не?

6.10.2021 14:13
ЯЧиТатель

18 стал одним из самых зашкварных маршрутов. Даже летом, после 20 часов, водятлы этого маршрута выпучив глаза летят на конечную игнорируя, даже, голосующих пассажиров и показывая жестом, что время истекло. Городская транспортная инфраструктура, реально, деградирует, благодаря таким безответственным владельцам маршрутов. Даже в 199х- годы транспорт ходил до полуночи. А сейчас, из центра трудно после 8 вечера уехать. Однозначно нужно менять перевозчиков.

6.10.2021 14:17
- гость -

На другом сайте написано, что она стояла и плакала навзрыд

Ну это уже патология. Такой ребенок должен передвигаться в сопровождении родителей.

6.10.2021 14:19
Гость

Швецкий, себе посочувствуй

6.10.2021 14:21
гость

Мне тоже оказалось, что на 18-ом маршруте есть такие проблемы. Да и на других. Наверное спешат по графику

6.10.2021 14:21
- гость -

школьники наверное бесплатно ездят по льготам (есть такое в этой стране или нет?), поэтому никто не хочет останавливаться, им то какая выгода.

6.10.2021 14:25
АБОРИГЕН

6.10.2021 14:04
- гость -
Ты забыл, это общественный транспорт. Он обязан остановится, вне зависимости от того есть ли кто на остановке или нет. А так получается, что в городе твоей мечты можно жить только с личным автомобилем или иметь широкое хайло с лужоной глоткой.

6.10.2021 14:29
Лесопатологи бьют в набат

6.10.2021 14:17
- гость -

Патология, когда ребёнок, плачущий навзрыд, не рассматривается, как чрезвычайное событие. Тут не только водители автобусов — и водители легковых машин могли бы остановиться, узнать, что случилось, и подвезти

6.10.2021 14:30
гiсть

Даже в 199х- годы транспорт ходил до полуночи
---
наверное, это привычка из СССР. время ушло, и ничего не изменить

6.10.2021 14:42
гость

А о чём думают родители? В пьяном угаре уже к вечеру? Ребёнок должен быть постоянно на связи после школы.

6.10.2021 14:49
- гость -

6.10.2021 13:03
Лесопатологи бьют в набат
Да это что за путь в школу и обратно такой, где обязательный элемент маршрутка?!

Школа должна быть в пешей доступности для ребёнка. Чтобы даже если все маршрутки не выйдут на линию, школьник всё равно мог прийти и уйти
---------------
Не всегда есть школа в пешей доступности.
Мы вообще с пересадками в 123 школу-гимназию ездили. Потому что в пешей доступности школа была очень слабая.

6.10.2021 14:49
Швецкий

6.10.2021 14:19
Гость
Швецкий, себе посочувствуй
----
Мы, кажется, водку с Вами не пили, попрошу не разговаривать со мной в таком тоне. А пока можешь 20 раз отжаться! Неженка!

6.10.2021 14:50
- гость -

6.10.2021 13:06
- гость -

пусть закаляется - жизнь штука сложная и злая
кто наглый и смелый тот и выживает
-----------
Выживает, пока ему по голове не врежут. Как многим борзым и наглым.

6.10.2021 15:09
Жоржик

6.10.2021 14:29
Лесопатологи бьют в набат

Если водила хочет получить проблем и обвинений в домогательстве к ребенку и т.п., то да, может остановиться. Во всех других случаях его родители пусть думают, они его родили и они за него отвечают.

6.10.2021 15:24
- гость -

Ой ну понаписали то.. с 8 лет ездила в худ.школу, чего только не было и рейс меняли, и из-за холодов отменяли, и с пересадками и прочее...даже пешком ходила лишь бы прийти. реветь? зачем/ когда? стиснула зубы и вперед.
в общем родители что воспитали то и получили

6.10.2021 16:05
- гость -

6.10.2021 14:21
- гость -
школьники наверное бесплатно ездят по льготам (есть такое в этой стране или нет?), поэтому никто не хочет останавливаться, им то какая выгода.
---------------
В 90-ых годах в студенчестве ездили по проездным студенческим билетам. Водители возле остановки политеха практически никогда не останавливались. Они хотели наличку получить, а не проездные видеть.

6.10.2021 16:27
Гость

Надо запретить школьникам просто обучение проходить далеко от дома! Школа должна быть в шаговой доступности, поэтому не надо строить многочисленное уже ненужное жильё, а строить учебные заведения

6.10.2021 17:17
- гость -

6.10.2021 16:27
Гость

Кстати, да.
Давать реальные сроки за обучение детей не в шаговой доступности, за подвергание их опасности. Сам собой решится вопрос с ненужными жилыми кварталами без школ.
Или сдавай ребёнка в интернат, если хочешь жить "в котттэджэ". Там его быстро вакцинируют.

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