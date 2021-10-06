В Алтайском крае стало больше миллионеров и миллиардеров

В Алтайском крае за год выросло число миллионеров, сообщает "Толк" со ссылкой на данные Управления Федеральной налоговой службы по региону. Миллиардеров стало в два раза больше: было трое, а стало шестеро.

Миллиардерами стали только индивидуальные предприниматели и производственники. Двое занимаются торгово-закупочной деятельностью, другие перерабатывают молоко, сахар и рыбу.

В 2021 году в Алтайском крае зарегистрировали 20 604 миллионера. Их число выросло на всех уровнях по уровню заработка, причём в категории от 10 до 500 млн рублей миллионеров стало вдвое больше.

Свыше 1 млн рублей заработали 10 305 человек (на 6% больше), от 1 млн до 10 млн рублей – 9834 налогоплательщика (на 48%), от 10 до 100 млн рублей – 395 миллионеров (в два раза больше), от 100 до 500 млн – 63 человека (также в два раза), от 500 млн до 1 млрд рублей – семеро (на четыре человека больше).

За год в Алтайском крае собрали 314 млн рублей налогов со 163 физлиц, подавших декларации по форме 3-НДФЛ. Такие декларации подают лица, получившие доходы от продажи имущества, вознаграждений, выигрышей в лотерею, получения имущества в дар и от источников, находящихся за пределами РФ.