Даже плохой ремонт не смущает: в Барнауле резко выросли цены на квартиры от собственников

В сентябре в Барнауле выросли цены на недвижимость, сообщает "Алтайский портал недвижимости". Средняя стоимость "квадрата" в готовых квартирах увеличилась с 65,5 до 67,7 тыс. рублей.

Больше всего цены выросли из-за собственников, которые пытаются продать квартиры по необоснованно завышенным ценам. Они пользуются тем, что покупатели приходят с первичного рынка на вторичный.

Стоимость квадратных метров в таких квартирах повысилась в пределах 10-20 тыс. рублей за "квадрат", доходя до 85-95 тыс. рублей. Причём речь идёт даже о квартирах с плохим ремонтом. А в непопулярных районах цены упали на 10-15 тыс. рублей.

Также в сентябре подорожали и новостройки: цена на квадратный метр выросла с 63,3 до 64,3 тыс. рублей. Однако специалисты отмечают начало планомерного снижения в сегменте непопулярного и крупногабаритного жилья.

Стоимость частных домов выросла с 42 до 43,8 тыс. рублей за "квадрат". Эффект более ощутим в сегменте дешёвого жилья, а вот элитные коттеджи падают в цене. Для гаражей стоимость "квадрата" увеличилась с 27,9 до 31,8 тыс. рублей.

Коммерческая недвижимость в сентябре подорожала с 32,7 до 33,5 тыс. рублей за кв. м. Больше всего явление коснулось офисных помещений.