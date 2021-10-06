Даже плохой ремонт не смущает: в Барнауле резко выросли цены на квартиры от собственников

В сентябре в Барнауле выросли цены на недвижимость, сообщает "Алтайский портал недвижимости". Средняя стоимость "квадрата" в готовых квартирах увеличилась с 65,5 до 67,7 тыс. рублей.
Больше всего цены выросли из-за собственников, которые пытаются продать квартиры по необоснованно завышенным ценам. Они пользуются тем, что покупатели приходят с первичного рынка на вторичный.
Стоимость квадратных метров в таких квартирах повысилась в пределах 10-20 тыс. рублей за "квадрат", доходя до 85-95 тыс. рублей. Причём речь идёт даже о квартирах с плохим ремонтом. А в непопулярных районах цены упали на 10-15 тыс. рублей.
Также в сентябре подорожали и новостройки: цена на квадратный метр выросла с 63,3 до 64,3 тыс. рублей. Однако специалисты отмечают начало планомерного снижения в сегменте непопулярного и крупногабаритного жилья.
Стоимость частных домов выросла с 42 до 43,8 тыс. рублей за "квадрат". Эффект более ощутим в сегменте дешёвого жилья, а вот элитные коттеджи падают в цене. Для гаражей стоимость "квадрата" увеличилась с 27,9 до 31,8 тыс. рублей.
Коммерческая недвижимость в сентябре подорожала с 32,7 до 33,5 тыс. рублей за кв. м. Больше всего явление коснулось офисных помещений.
Комментарии
в кои то веки соглашусь с такой новостью, соседскую двушку (без ремонта 40 лет) за 3 мильона за 5 дней ушла, новые хозяева сняли ВСЕ и начали заново
Да потому что квартиры в Барнауле явно недооценены. Их реальная стоимость раза в 2-2,5 выше чем сейчас.
6.10.2021 15:00
- гость -
Да потому что квартиры в Барнауле явно недооценены. Их реальная стоимость раза в 2-2,5 выше чем сейчас.
***
Да потому, что люди поняли, что то, что строится сейчас жильём для человека назвать нельзя. Человейники.
Да потому что квартиры в Барнауле явно недооценены. Их реальная стоимость раза в 2-2,5 выше чем сейчас.
---
да чего там.... в 10 раз!
ость -
Да потому что квартиры в Барнауле явно недооценены. Их реальная стоимость раза в 2-2,5 выше чем сейчас.
***
Да потому, что люди поняли, что то, что строится сейчас жильём для человека назвать нельзя. Человейники.
Митенька,
все уже давно поняли что живешь ты в старой разваливающейся,тесной и проперЖЖеной хрущевке от бабки/
и твоя голубая мечта поселиться в светлой и прост орной новостройке.
мечтай дальше.
хватит здесь ересь гнать.
6.10.2021 15:00
- гость -
Рынок жилья перегрет так называемой льготной ипотекой, создавшая перекос в сторону спроса. Плюс ко всему инфляция из-за безграмотной экономической политики и засилье монополий во всех отраслях.
Так что квартиры наоборот, переоценены. Этот пузырь наблюдается не только в Барнауле, а по всей РФ.
Никогда не променяю кирпичную хрущевку с метровыми стенами и огромными подоконниками на какую то фанерную студию в новостройке!!! Тем более что в данный момент хрущёвка однокомнатная в 32 кВ вполне большая, по сравнению с настроенными в 18,20,25 однокомнатными
где в хруще стены 2 метра? и огромные подоконники?
ничего не попутал?
та что на Котельнической набережной!
и да зачем сравнивать хрущ 1 комн(там кстати не 32-это с балконом площадь) со студией 18кв(это где такие)
сравни с квартирой где сан узел 18кв
Ту 16:24
После своей двушки в 65 квадратов в кирпичной новостройке в центре города я в любую хрущевку захожу с брезгливостью)
хрущевки строились как временное жилье ,со всеми вытекающими последствиями.
те кто их преподносит как качест-е и комфортное жилье,и образец надежности слаще морковки ничего не кушали.
Про стену в 2 метра в хрущевке и речи не шло
Ну когда живете в девушках 65 кВ или 165 тогда не жалуйтесь на большую коммуналку, как правило судя по знакомым, которые набрали квартиры 80-100 кВ живут один, два человека, и потом начинают жаловаться почему коммуналка такая большая, а как правило большие семьи живут в площади поскромнее
Про стену в 2 метра в хрущевке и речи не шло
это опечатка,c телефона пишу.
залезьте на окно с рулеткой,где в хруше стены 1 метр?
где такое правило что большие семьи живут в площади поскромнее?
cами вывели или Пифагор?