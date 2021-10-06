Пытки в российских тюрьмах. Что делают с заключёнными и как на это реагируют власти

Кадры из видео / gulagu.net

На этой неделе СМИ и соцсети распространили информацию о пытках в российских колониях. Видеозаписи из тюрем публикует правозащитный проект Gulagu.net.

Кто "сливает" видеозаписи из тюрем?

О пытках рассказали представители проекта Gulagu.net. Его основатель Владимир Осечкин заявил, что в распоряжении активистов более 1000 записей, подтверждающих факты издевательств и насилия над заключёнными в России.

Что в колониях делают с заключёнными?

Судя по опубликованным видеозаписям, арсенал пыток у тюремщиков обширный. На одном из видеороликов мужчину, связанного по рукам и ногам, допрашивают, а затем неизвестный мочится ему на голову. На второй записи заключённого, привязанного к кровати, насилуют палкой, которая похожа на ручку от швабры. Ещё в одном ролике связанного заключённого насилует другой мужчина.

Также арестантов заставляют раздеваться и держать друг друга за половые органы, а некоторых "непокорных" просто избивают.

Для чего пытают заключённых?

По информации правозащитной организации, пытками и издевательствами из людей выбивались нужные показания. Кроме того, при помощи видеозаписей пыток заключённых заставляли подчиняться приказам.

Зачем вообще снимать такое?

Как сообщают представители правозащитного движения, сотрудники ФСИН и другие люди, представленные на опубликованных видео, делали записи для того, чтобы отчитаться перед начальством.

В каких тюрьмах пытают людей?

На данный момент активисты опубликовали ролики, снятые якобы в саратовской областной туберкулёзной больнице № 1 УФСИН, ИК-6 на Камчатке, колонии в Забайкалье и ИК-4 в Белгородской области (здесь отбывает срок актёр Михаил Ефремов).

Если верить информации о том, что у правозащитников есть более тысячи видеозаписей, позднее могут появиться сообщения и из других тюрем.

Как власти на это реагируют?

По сообщениям о пытках заключённого в Саратовской области следователи и Генеральная прокуратура начали проверки. Также после информации об издевательствах проверку начали в УФСИН.

Начальник УФСИН Саратовской области Алексей Федотов подал заявление об отставке.

Ситуацию прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле знают о слитых в Сеть видео. Если их достоверность подтвердится, то это станет поводом для серьёзного разбирательства.