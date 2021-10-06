Пытки в российских тюрьмах. Что делают с заключёнными и как на это реагируют власти

Кадры из видео / gulagu.net
На этой неделе СМИ и соцсети распространили информацию о пытках в российских колониях. Видеозаписи из тюрем публикует правозащитный проект Gulagu.net.
Кто "сливает" видеозаписи из тюрем?
О пытках рассказали представители проекта Gulagu.net. Его основатель Владимир Осечкин заявил, что в распоряжении активистов более 1000 записей, подтверждающих факты издевательств и насилия над заключёнными в России.
Что в колониях делают с заключёнными?
Судя по опубликованным видеозаписям, арсенал пыток у тюремщиков обширный. На одном из видеороликов мужчину, связанного по рукам и ногам, допрашивают, а затем неизвестный мочится ему на голову. На второй записи заключённого, привязанного к кровати, насилуют палкой, которая похожа на ручку от швабры. Ещё в одном ролике связанного заключённого насилует другой мужчина.
Также арестантов заставляют раздеваться и держать друг друга за половые органы, а некоторых "непокорных" просто избивают.
Для чего пытают заключённых?
По информации правозащитной организации, пытками и издевательствами из людей выбивались нужные показания. Кроме того, при помощи видеозаписей пыток заключённых заставляли подчиняться приказам.
Зачем вообще снимать такое?
Как сообщают представители правозащитного движения, сотрудники ФСИН и другие люди, представленные на опубликованных видео, делали записи для того, чтобы отчитаться перед начальством.
В каких тюрьмах пытают людей?
На данный момент активисты опубликовали ролики, снятые якобы в саратовской областной туберкулёзной больнице № 1 УФСИН, ИК-6 на Камчатке, колонии в Забайкалье и ИК-4 в Белгородской области (здесь отбывает срок актёр Михаил Ефремов).
Если верить информации о том, что у правозащитников есть более тысячи видеозаписей, позднее могут появиться сообщения и из других тюрем.
Как власти на это реагируют?
По сообщениям о пытках заключённого в Саратовской области следователи и Генеральная прокуратура начали проверки. Также после информации об издевательствах проверку начали в УФСИН.
Начальник УФСИН Саратовской области Алексей Федотов подал заявление об отставке.
Ситуацию прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле знают о слитых в Сеть видео. Если их достоверность подтвердится, то это станет поводом для серьёзного разбирательства.
Комментарии
делали записи для того, чтобы отчитаться перед начальством.
Исполнители должны уже сегодня отправиться в СИЗО. А там уже пусть думают идти на сделку со следствием и сдавать тех на кого они работали или нет. Ну а если этого не случится, то вся правоохранительная система страны их подельники.
6.10.2021 16:35
- гость -
Вся правоохранительная система давно уже не отличается от бандитской!
Силовики могут безнаказанно избивать граждан дубинками, бить женщин в грудь кулаками, пинать в живот ногами, орать на людей матом... И это только те случаи, которые преданы огласке благодаря интернету... И поверьте, даже за эти преступления ни один силовик не понес наказание, т.к. всех их прикрывает правоохранительная система!
А вы на что надеялись?! Система управления страной абсолютно недееспособна и не адекватна, а тут раз вдруг в тюрячке должно быть всё по другому? Серьёзно?!!
заталкивание швабры в анус новая скрепа путинской России
заталкивание швабры в анус новая скрепа путинской России
Почему же новая? Я бы сказал традиционная!
Все эти избитые, униженные, оскорбленные, изнасилованные выходят на свободу и отрываются на слабых и беззащитных на свободе. Насилуют, грабят, убивают слабых: детей, стариков, женщин, вымещая на них ненависть и злобу. Читаешь свежие новости, вышел, убил, изнасиловал, через два-три месяца опять в тюрьму.
Ещё тот контингент...
Все АУЕшники отписались?
Почему же новая? Я бы сказал традиционная!
Ага. И подружка с девчонкой так же поступила... И ей, походу, ничего! А почему туда педофилов не направить!!!!!!!!!!!!