Сенаторы США просят выслать 300 российских дипломатов. Почему страны снова ссорятся?

Сенаторы США попросили президента Джо Байдена выслать из страны 300 российских дипломатов, сообщают "Известия". Конгрессмены назвали причиной возможный отказ России увеличить число сотрудников американского посольства в Москве. Российская сторона же заявила, что такого количества дипломатов в Вашингтоне нет, а сенаторы по ошибке посчитали сотрудников, работающих в постпредстве при ООН.

Кто именно просит выслать российских дипломатов?

5 октября сенатор-республиканец Марко Рубио опубликовал письмо с просьбой о высылке российских представителей. Его поддержали коллега по партии Джим Риш и демократы Марк Уорнер и Роберт Менендес.

За что сенаторы хотят выслать 300 российских дипломатов?

Конгрессмены заявили в письме, что на территории Америки сейчас работают более 400 российских дипломатов, в то время как в РФ находятся около 100 дипломатов из США. Сенаторы хотят уравнять положение. Они просят Байдена, чтобы тот заставил Россию расширить штат посольства США в Москве. Если сделать это не получится, то сенаторы требуют сократить число российских дипломатов.

Почему отношения России и США опять обострились?

Эксперты отсчитывают новый пик напряжённости между странами от 15 апреля. Тогда Джо Байден ввёл новые санкции против 32 юридических и физических лиц из России. По утверждению американской администрации, они пытались повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Москва ответила на это зеркально. Также Сергей Лавров объявил, что Россия запретит американским представительствам нанимать россиян. В то же время в МИД указали, что дипмиссии могут продолжить работу без проблем и восполнить нехватку сотрудников американскими гражданами.