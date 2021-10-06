Барнаульский бизнесмен подозревается в даче взятки в миллион рублей сотруднику ФСБ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении барнаульского индивидуального предпринимателя, который попытался дать взятку в размере 1 млн рублей сотруднику ФСБ. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, суд заключил бизнесмена под стражу.

По данным следствия, 4 октября мужчина передал сотруднику управления ФСБ России по Алтайскому краю средства в размере 1 млн рублей. Деньги предназначались для завершения силовиком проверок и возврата ранее изъятого имущества предпринимателя. После передачи денег мужчину задержали оперативники службы.

Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в крупном размере") продолжается.