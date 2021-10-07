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В Госдуму неожиданно прошла командир студотрядов, выросшая в Алтайском крае

, ИА "Амител"
До Юлии Дрожжиной от мандата отказались три человека, включая известного актёра Владимира Машкова
Фото: vk.com/drozhzhina_yu

Фото: vk.com/drozhzhina_yu

Уроженка Заринска, выпускница алтайского "Политеха" Юлия Дрожжина, которая сейчас живёт в Москве и руководит региональным отделением молодёжной организации "Российские студенческие отряды", стала депутатом Госдумы, сообщает ТАСС.

6 октября ЦИК зарегистрировал Дрожжину в качестве последнего, 450-го парламентария. Дрожжина стала 225-м избранником, прошедшим в ГД по партспискам. В парламент она баллотировалась от "Единой России", но её прохождение в Думу стало возможным после массовых отказов со стороны вышестоящих кандидатов, включая известного актёра Владимира Машкова.

Изначально депутатом Госдумы от ЕР должна была стать директор Государственного театра наций Мария Ревякина. Однако она отказалась от депутатского кресла, сославшись на занятость в театре и на фестивале "Золотая маска". После чего по очерёдности место в ГД получил актёр Владимир Машков, но отказался и он, передав это право директору музея Пушкина Евгению Богатырёву. И вновь последовал самоотвод. Наконец, четвёртый человек в этом списке – командир московского штаба  Российских студенческих отрядов Юлия Дрожжина всё же воспользовалась своим шансом и вошла в состав российского парламента.

Юлия Дрожжина родилась 1 марта 1990 года в Заринске, до седьмого класса училась в заринской школе № 4, далее переехала в Барнаул, где окончила школу № 37. В 2014 году получила диплом АлтГТУ по специальности "прикладная информатика (в экономике)". Ветеран студенческих отрядов АлтГТУ. Кроме того, работала секретарём ТИК в Барнауле, была помощником члена Общественной палаты РФ, координировала работу волонтёров предвыборного штаба Владимира Путина.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

7.10.2021 08:37
ПЕТР

Так ха кого всё таки мы , граждане, голосовали?!

7.10.2021 08:37
- гость -

милая тетенька, конечно, но это же беда, друзья, что политика такого уровня взяли с таким опытом управления: работала секретарем ТИК в Барнауле, была помощником члена Общественной палаты РФ

7.10.2021 08:38
- гость -

7.10.2021 08:37
ПЕТР
За Единую Россию. А там уже сами решают

7.10.2021 08:43
- гость -

Хорошо что молодожь.

7.10.2021 08:52
шел мимо и прочитал хорош

Ну теперь осерут с ног до головы, узнает про себя все, что было и что не было!
Крепись, девочка!

7.10.2021 09:00
- гость -

Интересно люди в депутаты идут, а потом резко такие:"Хм... я же занят своей работой. Хотел стать депутатом, а тут вдруг передумал, когда им стал". Всё это фейки и подставы. Только чтобы народ голосовал за знакомых им людей.

7.10.2021 09:01
- гость -

Бутина 2.

7.10.2021 09:09
- гость -

Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт...

7.10.2021 09:10
- гость -

Командир ПРОШЕЛ, но ни как ни ПРОШЛА!

7.10.2021 09:22
гость

и пошёл мандат по рукам

7.10.2021 09:26
АБОРИГЕН

Обман и мошенничество продолжается даже после "выборов". Об этом собственно говорили сразу. Что весь этот "популярный" сброд потом сольётся и передаст мандаты лояльным едросовским ноунеймам.

7.10.2021 09:27
Виктор Марьянович

Балаган какой-то.

7.10.2021 10:25
- гость -

Чья то кувшинова-кабаева

7.10.2021 10:30
гость

Президент Алтайской краевой нотариальной палаты Наталья Дрожжина. Родственница, наверное.

7.10.2021 10:37
- гость -

Сразу видно комсомолку-активистку. И брюзжащие амеговские комментаторы вылезли отметиться все как один.

7.10.2021 10:43
- гость -

Раньше я думал, что одного активизма мало чтобы в Думе работать, ведь в я считал что в Думе думать нужно. Сейчас понял, набирают средненьких, исполнительных, абсолютно не способных думать.

7.10.2021 11:13
Павсекакий

Ох уж эти продажные работники культуры, продали страну кучке мерзавцев за копейки.

7.10.2021 11:17
- гость -

Какий как верно ты высказался про всяких ахеджаковых, аплодировавших Ельцину

7.10.2021 12:39
St

Студ отряды это студенческая деятельность, а тете уже 30 лет, По профессии то не работала? Как помощником члена общественной палаты стала?

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