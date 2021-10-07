Уроженка Заринска, выпускница алтайского "Политеха" Юлия Дрожжина, которая сейчас живёт в Москве и руководит региональным отделением молодёжной организации "Российские студенческие отряды", стала депутатом Госдумы, сообщает ТАСС.

6 октября ЦИК зарегистрировал Дрожжину в качестве последнего, 450-го парламентария. Дрожжина стала 225-м избранником, прошедшим в ГД по партспискам. В парламент она баллотировалась от "Единой России", но её прохождение в Думу стало возможным после массовых отказов со стороны вышестоящих кандидатов, включая известного актёра Владимира Машкова.

Изначально депутатом Госдумы от ЕР должна была стать директор Государственного театра наций Мария Ревякина. Однако она отказалась от депутатского кресла, сославшись на занятость в театре и на фестивале "Золотая маска". После чего по очерёдности место в ГД получил актёр Владимир Машков, но отказался и он, передав это право директору музея Пушкина Евгению Богатырёву. И вновь последовал самоотвод. Наконец, четвёртый человек в этом списке – командир московского штаба Российских студенческих отрядов Юлия Дрожжина всё же воспользовалась своим шансом и вошла в состав российского парламента.

Юлия Дрожжина родилась 1 марта 1990 года в Заринске, до седьмого класса училась в заринской школе № 4, далее переехала в Барнаул, где окончила школу № 37. В 2014 году получила диплом АлтГТУ по специальности "прикладная информатика (в экономике)". Ветеран студенческих отрядов АлтГТУ. Кроме того, работала секретарём ТИК в Барнауле, была помощником члена Общественной палаты РФ, координировала работу волонтёров предвыборного штаба Владимира Путина.