Уроженка Заринска, выпускница алтайского "Политеха" Юлия Дрожжина, которая сейчас живёт в Москве и руководит региональным отделением молодёжной организации "Российские студенческие отряды", стала депутатом Госдумы, сообщает ТАСС.
6 октября ЦИК зарегистрировал Дрожжину в качестве последнего, 450-го парламентария. Дрожжина стала 225-м избранником, прошедшим в ГД по партспискам. В парламент она баллотировалась от "Единой России", но её прохождение в Думу стало возможным после массовых отказов со стороны вышестоящих кандидатов, включая известного актёра Владимира Машкова.
Изначально депутатом Госдумы от ЕР должна была стать директор Государственного театра наций Мария Ревякина. Однако она отказалась от депутатского кресла, сославшись на занятость в театре и на фестивале "Золотая маска". После чего по очерёдности место в ГД получил актёр Владимир Машков, но отказался и он, передав это право директору музея Пушкина Евгению Богатырёву. И вновь последовал самоотвод. Наконец, четвёртый человек в этом списке – командир московского штаба Российских студенческих отрядов Юлия Дрожжина всё же воспользовалась своим шансом и вошла в состав российского парламента.
Юлия Дрожжина родилась 1 марта 1990 года в Заринске, до седьмого класса училась в заринской школе № 4, далее переехала в Барнаул, где окончила школу № 37. В 2014 году получила диплом АлтГТУ по специальности "прикладная информатика (в экономике)". Ветеран студенческих отрядов АлтГТУ. Кроме того, работала секретарём ТИК в Барнауле, была помощником члена Общественной палаты РФ, координировала работу волонтёров предвыборного штаба Владимира Путина.
Комментарии
Так ха кого всё таки мы , граждане, голосовали?!
милая тетенька, конечно, но это же беда, друзья, что политика такого уровня взяли с таким опытом управления: работала секретарем ТИК в Барнауле, была помощником члена Общественной палаты РФ
7.10.2021 08:37
ПЕТР
За Единую Россию. А там уже сами решают
Хорошо что молодожь.
Ну теперь осерут с ног до головы, узнает про себя все, что было и что не было!
Крепись, девочка!
Интересно люди в депутаты идут, а потом резко такие:"Хм... я же занят своей работой. Хотел стать депутатом, а тут вдруг передумал, когда им стал". Всё это фейки и подставы. Только чтобы народ голосовал за знакомых им людей.
Бутина 2.
Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт...
Командир ПРОШЕЛ, но ни как ни ПРОШЛА!
и пошёл мандат по рукам
Обман и мошенничество продолжается даже после "выборов". Об этом собственно говорили сразу. Что весь этот "популярный" сброд потом сольётся и передаст мандаты лояльным едросовским ноунеймам.
Балаган какой-то.
Чья то кувшинова-кабаева
Президент Алтайской краевой нотариальной палаты Наталья Дрожжина. Родственница, наверное.
Сразу видно комсомолку-активистку. И брюзжащие амеговские комментаторы вылезли отметиться все как один.
Раньше я думал, что одного активизма мало чтобы в Думе работать, ведь в я считал что в Думе думать нужно. Сейчас понял, набирают средненьких, исполнительных, абсолютно не способных думать.
Ох уж эти продажные работники культуры, продали страну кучке мерзавцев за копейки.
Какий как верно ты высказался про всяких ахеджаковых, аплодировавших Ельцину
Студ отряды это студенческая деятельность, а тете уже 30 лет, По профессии то не работала? Как помощником члена общественной палаты стала?