Медики заявили об угрозе появления более опасных последствий COVID-19 у детей

Медики обеспокоены угрозой появления более тяжёлых последствий после COVID-19 у детей. В Санкт-Петербурге отмечается рост числа маленьких пациентов с симптомами болезни Кавасаки при заражении коронавирусом, заявил в среду главный внештатный специалист Минздрава по детским инфекционным заболеваниям Юрий Лобзин, сообщает ТАСС.
"Мы не знаем, сколько детей перенесло ковид бессимптомно, эта цифра нам неизвестна, к сожалению. В Санкт-Петербурге болезнь Кавасаки в среднем регистрировалась по нашему центру (Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА, – прим. ред.) два-три случая в год, а здесь только за один месяц поступило 19 детей. Если бы так продолжалось и дальше, то уже к концу года мы получили бы страшную цифру – 5,2% на 100 тыс. детей", – заявил эксперт на втором международном форуме "Дни вирусологии 2021".
Болезнь Кавасаки – редкое заболевание, которое характеризуется воспалением кровеносных сосудов, сыпью, а также отёком миндалин и пересыханием губ. Лобзин отметил, что в начале пандемии течение ковида у детей не вызывало тревоги, однако уже в марте 2020 года появились первые сообщения о появлении у детей симптомов Кавасаки.
Всего из 19 детей, поступивших в больницу, у 12 наблюдались в условиях реанимации. У всех пациентов, кроме одного, были антитела к SARS-CoV-2 и отрицательный ПЦР-тест. Дети были госпитализированы со стойкой лихорадкой, которая держалась в течение трёх суток.
Комментарии
Уже не знают чем запугать людей чтобы поставили жижу и детям тоже. Посмотрите на небо там все видят что вы тварите и там вам придется отвечать за все.
Посмотрите на небо там все видят
посмотрел на небо. наблюдателей не заметил.
"Посмотрите на небо там все видят что вы тварите и там вам придется отвечать за все."
Упование на Бога? Верите в него?тогда все понятно....не вакцинируйтесь, а при смерти, пожалуйста, не вызывайте скорую и не звоните врачам.
А то потом, когда врачи спасают (таких как Вы), начинаются стоны: слава Богу, Бог помог, силы Бога спасли....
А врачи так, рядом пробегали...
Врачи уже давно никого не спасают. С тех пор как деньги им за смерть платить стали. Но платят им за смерть от одной болезни, а лечить они перестали от всех. Сейчас если заболел только на Бога и уповать приходится, в больнице точно шаесов на выздоровления не стало. Надёжнее дома лечиться.
Надёжнее дома лечиться.
Спробуй заячий помет!
Он -- ядреный! Он проймет!
И куды целебней меду,
Хоть по вкусу и не мед.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают --
Те до старости живут!..
*****
Захворала -- не беда!
Съешь лягушку из пруда!
Нет надежней медицины,
Чем природная среда!
7.10.2021 11:19
- гость -
Угу. Аппендицит тоже дома будете вырезать? Или это опять этот, с сорными травами, от которых аппендикс никогда не воспалится?
7.10.2021 08:27
- гость - "Тварите" - это от какого слова? И да, интересно, те, у кого дети в 21 веке дохнут от коклюша и прочих болячек, с которыми давно научились бороться, ни за что "там" отвечать не будут?