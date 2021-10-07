Медики заявили об угрозе появления более опасных последствий COVID-19 у детей

Медики обеспокоены угрозой появления более тяжёлых последствий после COVID-19 у детей. В Санкт-Петербурге отмечается рост числа маленьких пациентов с симптомами болезни Кавасаки при заражении коронавирусом, заявил в среду главный внештатный специалист Минздрава по детским инфекционным заболеваниям Юрий Лобзин, сообщает ТАСС.

"Мы не знаем, сколько детей перенесло ковид бессимптомно, эта цифра нам неизвестна, к сожалению. В Санкт-Петербурге болезнь Кавасаки в среднем регистрировалась по нашему центру (Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА, – прим. ред.) два-три случая в год, а здесь только за один месяц поступило 19 детей. Если бы так продолжалось и дальше, то уже к концу года мы получили бы страшную цифру – 5,2% на 100 тыс. детей", – заявил эксперт на втором международном форуме "Дни вирусологии 2021".

Болезнь Кавасаки – редкое заболевание, которое характеризуется воспалением кровеносных сосудов, сыпью, а также отёком миндалин и пересыханием губ. Лобзин отметил, что в начале пандемии течение ковида у детей не вызывало тревоги, однако уже в марте 2020 года появились первые сообщения о появлении у детей симптомов Кавасаки.

Всего из 19 детей, поступивших в больницу, у 12 наблюдались в условиях реанимации. У всех пациентов, кроме одного, были антитела к SARS-CoV-2 и отрицательный ПЦР-тест. Дети были госпитализированы со стойкой лихорадкой, которая держалась в течение трёх суток.