СМИ: после речи Путина цены на газ в Европе снизились почти на 700 долларов

После того как Владимир Путин заявил о готовности помочь в стабилизации мировых цен на газ, цена за топливо в Европе значительно снизилась. Об этом сообщает англоязычное издание Financial Times.
Напомним, что ранее цена на газ в Европе достигла исторического максимума, поднявшись до отметки в 1920 долларов за кубометр. После речи Путина этот показатель снизился сразу до 1250 долларов за кубометр топлива.
Российский лидер в ходе совещания по вопросам энергетики поддержал идею увеличения предложения на рынке энергоресурсов. Глава государства отметил, что это должно быть не в ущерб стране.
"Давайте сделаем это, обсудим. Если это собьёт ажиотажный спрос, то можно это сделать", – сказал Путин.
Ранее сообщалось, что пять стран Евросоюза собираются провести расследование, чтобы найти причину резкого роста цены на газ. В ЕС также предложили разработать меры по разумному потреблению топлива.
Комментарии
ну респект че? жаль что с нашей страной такое не проканает
путин ты своей стране помоги лучше
судя по всему, щас у нас цены подымутся, мы бум компенсировать цену на еврогаз. Все что не делается нынешней властью, все к лучшему - для европы и сша. все против народа
Волшебная сила искусства.
Так бы и пенсионный возраст понизил.
Как бы самим не остаться без штанов...
"пять стран Евросоюза собираются провести расследование, чтобы найти причину резкого роста цены на газ."
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Мнн кажется они найдут торчащие уши вовы-благодетеля.
С картохой то же самое наверное слабо, а вот с зп нормально получилось
Владимир Владимирович,зачем сбивать ажиотажный спрос?Пусть дёргаются как свиньи на верёвках.Они нам объявляют санкции,а мы им температуру сбиваем?!?!
А слабо выступить с обращением по российскому бензину! Может и у собственного народа жизнь бы наладилась. Да и про инфляцию в 6% не забыть, а то пиломатериалы подорожали в 2 раза, а металл в 2,5 так никогда и не станешь обладателем того, что производим в собственном государстве.
Рынок он такой, спрос рождает предложение, есть спрос цены растут, нет спроса падают и не думаю что Путин на это сильно может повлиять, если только будет продавать газ не по рыночной цене, как бы себе в убыток.
Совсем недавно пианист из соседней страны объявил нашей стране очередные санкции, а Путин:"Мы за соблюдение всех обязательств по транзиту газа через Украину."Тьфу,блин.
11:08, газпром по контрактам продает и так не по рыночной цене, а в пять раз дешевле.
7.10.2021 11:15
- гость -
Ну как бы Россия это не подгнившая Европа, которая может спокойно нарушать договоры и контракты с международными поставками.
это должно быть не в ущерб стране
Ну вот тут надо подумать. Они под дураков косят, на самом деле все понимают. По СП-2 газ должен был поступать в Европу уже полтора года, они ввели санкции, газ не идет до сих пор. Они не могли просчитать, что это может повлиять на цены? Да ну на фиг
7.10.2021 11:30
Павсекакий
газпром по контрактам продает и так не по рыночной цене, а в пять раз дешевле.
А Европа не захотела по контрактам. В результате уже окупила Газпрому строительство СП-2.
7.10.2021 11:49
- гость -
европейские сплетни нам тут не надо постить
А Европа не захотела по контрактам. В результате уже окупила Газпрому строительство СП-2
Возможно не официально. Официально Газпром ничего Европе по тысяче баксов не продает, у него все по фиксированным контрактам. А неофициально может что-то и впаривает через посредников
В любом случае Европа уже заплатила за отсрочку запуска СП-2. И продолжает платить
"окупила Газпрому строительство СП-2."
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"«Газпром» перестал продавать газ европейским покупателям на 2022 год через собственную Электронную торговую площадку (ЭТП)."
"Прекращены торги лотами газа с поставкой в первом квартале 2022-го и полностью на весь год. При этом контракты на зиму 2022-2023 годов и на полный 2023-й по-прежнему доступны в ЭТП." (с)
Ты способен понять, что это значит? ГП не торгует фьючерсами по рыночной цене, но предлагает долгосрочные контракты в 5 раз дешевле.
но предлагает долгосрочные контракты в 5 раз дешевле
Но Европа от них отказывается. Ты это способен понять?
ГП не торгует фьючерсами
Это ты так думаешь. И Европа так думает. И думайте дальше
7.10.2021 12:13
гость
Официально Газпром ничего Европе по тысяче баксов не продает, у него все по фиксированным контрактам.
Контракты Брюссель разорвал не помню точно в каком году. В том то всё и дело. А газ всё равно нужен. Пандемия и холодная зима внесли свои коррективы.
А кто еще кроме Газпрома может продавать? У Норвегии там мизер.
Если сейчас Европа захочет от Газпрома поставки, он не сможет ей по старым ценам продать. Европейцы через суды добились, чтобы Газпром заложил в свою цену биржевой курс. Он и заложил
Обосракий у нас знатный экономист-международник) он точно все за газ знает! Он, да Аборигейка! Самые афторитетные и знающие про все на свете) и про вакцины, и про экономику, и про армию, а ещё про каррубцию и преступный рыжым)
А кто еще кроме Газпрома может продавать? У Норвегии там мизер
Да понятно, что газ на бирже в большой степени газпромовский, но купленный раньше по долгосрочным контрактам. Он уже не от Газпрома. Хотя вполне возможно, что Газпром неофициально там тоже присутствует
Газпром легко может консультировать некоторых биржевиков, когда и что он может сказать по поставкам. Они будут знать когда выставлять по 1900. когда скинуть до 1200. Он даже про речь Путина мог своим биржевикам намекнуть и они начали много продавать не за 1900, а за 1500. зная, что скоро будет1200
В начале было Слово, и Слово было у....
"Обосракий у нас знатный экономист-международник...."
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А ты у нас кто? Эксперт по амиковским комментаторам? Правильно - никто.
Но Россия не относится к миру.Если только к странам третьего мира.
Россия не относится к странам золотого миллиарда, на богатую жизнь которого хватает мировых ресурсов. Все ее попытки залезть в этот миллиард жестко пресекаются. Даже китайцы залезли туда только частично, миллионов триста. Остальной миллиард китайцев живет примерно как в России. Мировых ресурсов на всех китайцев не хватает. И в России миллионов 10 живут лучше среднего американца или европейца
13:51
А ты кто такой, чтобы определять кто относится к миру, а кто к третьему миру? Ты хотя бы среднее образование получил?
Наш царь, самый добрый царь
Наш царь, самый добрый царь