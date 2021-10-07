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Новости

СМИ: после речи Путина цены на газ в Европе снизились почти на 700 долларов

, ИА "Амител"
Президент заявил о готовности помочь рынку
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

После того как Владимир Путин заявил о готовности помочь в стабилизации мировых цен на газ, цена за топливо в Европе значительно снизилась. Об этом сообщает англоязычное издание Financial Times.

Напомним, что ранее цена на газ в Европе достигла исторического максимума, поднявшись до отметки в 1920 долларов за кубометр. После речи Путина этот показатель снизился сразу до 1250 долларов за кубометр топлива.

Российский лидер в ходе совещания по вопросам энергетики поддержал идею увеличения предложения на рынке энергоресурсов. Глава государства отметил, что это должно быть не в ущерб стране. 

"Давайте сделаем это, обсудим. Если это собьёт ажиотажный спрос, то можно это сделать", – сказал Путин.

Ранее сообщалось, что пять стран Евросоюза собираются провести расследование, чтобы найти причину резкого роста цены на газ. В ЕС также предложили разработать меры по разумному потреблению топлива.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

7.10.2021 10:42
- гость -

ну респект че? жаль что с нашей страной такое не проканает

7.10.2021 10:48
- гость -

путин ты своей стране помоги лучше

7.10.2021 10:49
krash

судя по всему, щас у нас цены подымутся, мы бум компенсировать цену на еврогаз. Все что не делается нынешней властью, все к лучшему - для европы и сша. все против народа

7.10.2021 10:59
- гость -

Волшебная сила искусства.
Так бы и пенсионный возраст понизил.

7.10.2021 10:59
про

Как бы самим не остаться без штанов...

7.10.2021 11:01
Павсекакий

"пять стран Евросоюза собираются провести расследование, чтобы найти причину резкого роста цены на газ."
----
Мнн кажется они найдут торчащие уши вовы-благодетеля.

7.10.2021 11:01
- гость -

С картохой то же самое наверное слабо, а вот с зп нормально получилось

7.10.2021 11:02
- гость -

Владимир Владимирович,зачем сбивать ажиотажный спрос?Пусть дёргаются как свиньи на верёвках.Они нам объявляют санкции,а мы им температуру сбиваем?!?!

7.10.2021 11:07
Гость

А слабо выступить с обращением по российскому бензину! Может и у собственного народа жизнь бы наладилась. Да и про инфляцию в 6% не забыть, а то пиломатериалы подорожали в 2 раза, а металл в 2,5 так никогда и не станешь обладателем того, что производим в собственном государстве.

7.10.2021 11:08
гость

Рынок он такой, спрос рождает предложение, есть спрос цены растут, нет спроса падают и не думаю что Путин на это сильно может повлиять, если только будет продавать газ не по рыночной цене, как бы себе в убыток.

7.10.2021 11:15
- гость -

Совсем недавно пианист из соседней страны объявил нашей стране очередные санкции, а Путин:"Мы за соблюдение всех обязательств по транзиту газа через Украину."Тьфу,блин.

7.10.2021 11:30
Павсекакий

11:08, газпром по контрактам продает и так не по рыночной цене, а в пять раз дешевле.

7.10.2021 11:31
- гость -

7.10.2021 11:15
- гость -

Ну как бы Россия это не подгнившая Европа, которая может спокойно нарушать договоры и контракты с международными поставками.

7.10.2021 11:47
гость

это должно быть не в ущерб стране

Ну вот тут надо подумать. Они под дураков косят, на самом деле все понимают. По СП-2 газ должен был поступать в Европу уже полтора года, они ввели санкции, газ не идет до сих пор. Они не могли просчитать, что это может повлиять на цены? Да ну на фиг

7.10.2021 11:49
- гость -

7.10.2021 11:30
Павсекакий
газпром по контрактам продает и так не по рыночной цене, а в пять раз дешевле.

А Европа не захотела по контрактам. В результате уже окупила Газпрому строительство СП-2.

7.10.2021 12:12
- гость -

7.10.2021 11:49
- гость -
европейские сплетни нам тут не надо постить

7.10.2021 12:13
гость

А Европа не захотела по контрактам. В результате уже окупила Газпрому строительство СП-2

Возможно не официально. Официально Газпром ничего Европе по тысяче баксов не продает, у него все по фиксированным контрактам. А неофициально может что-то и впаривает через посредников

7.10.2021 12:16
гость

В любом случае Европа уже заплатила за отсрочку запуска СП-2. И продолжает платить

7.10.2021 12:17
Павсекакий

"окупила Газпрому строительство СП-2."
-----
"«Газпром» перестал продавать газ европейским покупателям на 2022 год через собственную Электронную торговую площадку (ЭТП)."
"Прекращены торги лотами газа с поставкой в первом квартале 2022-го и полностью на весь год. При этом контракты на зиму 2022-2023 годов и на полный 2023-й по-прежнему доступны в ЭТП." (с)

Ты способен понять, что это значит? ГП не торгует фьючерсами по рыночной цене, но предлагает долгосрочные контракты в 5 раз дешевле.

7.10.2021 12:22
гость

но предлагает долгосрочные контракты в 5 раз дешевле

Но Европа от них отказывается. Ты это способен понять?

7.10.2021 12:24
гость

ГП не торгует фьючерсами

Это ты так думаешь. И Европа так думает. И думайте дальше

7.10.2021 12:27
- гость -

7.10.2021 12:13
гость
Официально Газпром ничего Европе по тысяче баксов не продает, у него все по фиксированным контрактам.

Контракты Брюссель разорвал не помню точно в каком году. В том то всё и дело. А газ всё равно нужен. Пандемия и холодная зима внесли свои коррективы.
А кто еще кроме Газпрома может продавать? У Норвегии там мизер.

7.10.2021 12:32
гость

Если сейчас Европа захочет от Газпрома поставки, он не сможет ей по старым ценам продать. Европейцы через суды добились, чтобы Газпром заложил в свою цену биржевой курс. Он и заложил

7.10.2021 12:34
- гость -

Обосракий у нас знатный экономист-международник) он точно все за газ знает! Он, да Аборигейка! Самые афторитетные и знающие про все на свете) и про вакцины, и про экономику, и про армию, а ещё про каррубцию и преступный рыжым)

7.10.2021 12:35
гость

А кто еще кроме Газпрома может продавать? У Норвегии там мизер

Да понятно, что газ на бирже в большой степени газпромовский, но купленный раньше по долгосрочным контрактам. Он уже не от Газпрома. Хотя вполне возможно, что Газпром неофициально там тоже присутствует

7.10.2021 12:47
гость

Газпром легко может консультировать некоторых биржевиков, когда и что он может сказать по поставкам. Они будут знать когда выставлять по 1900. когда скинуть до 1200. Он даже про речь Путина мог своим биржевикам намекнуть и они начали много продавать не за 1900, а за 1500. зная, что скоро будет1200

7.10.2021 13:32
Виктор

В начале было Слово, и Слово было у....

7.10.2021 13:43
Павсекакий

"Обосракий у нас знатный экономист-международник...."
-----
А ты у нас кто? Эксперт по амиковским комментаторам? Правильно - никто.

7.10.2021 13:51
- гость -

Но Россия не относится к миру.Если только к странам третьего мира.

7.10.2021 14:12
гость

Россия не относится к странам золотого миллиарда, на богатую жизнь которого хватает мировых ресурсов. Все ее попытки залезть в этот миллиард жестко пресекаются. Даже китайцы залезли туда только частично, миллионов триста. Остальной миллиард китайцев живет примерно как в России. Мировых ресурсов на всех китайцев не хватает. И в России миллионов 10 живут лучше среднего американца или европейца

7.10.2021 14:54
- гость -

13:51
А ты кто такой, чтобы определять кто относится к миру, а кто к третьему миру? Ты хотя бы среднее образование получил?

7.10.2021 16:14
- гость -

Наш царь, самый добрый царь

7.10.2021 16:14
- гость -

Наш царь, самый добрый царь

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