СМИ: после речи Путина цены на газ в Европе снизились почти на 700 долларов

После того как Владимир Путин заявил о готовности помочь в стабилизации мировых цен на газ, цена за топливо в Европе значительно снизилась. Об этом сообщает англоязычное издание Financial Times.

Напомним, что ранее цена на газ в Европе достигла исторического максимума, поднявшись до отметки в 1920 долларов за кубометр. После речи Путина этот показатель снизился сразу до 1250 долларов за кубометр топлива.

Российский лидер в ходе совещания по вопросам энергетики поддержал идею увеличения предложения на рынке энергоресурсов. Глава государства отметил, что это должно быть не в ущерб стране.

"Давайте сделаем это, обсудим. Если это собьёт ажиотажный спрос, то можно это сделать", – сказал Путин.

Ранее сообщалось, что пять стран Евросоюза собираются провести расследование, чтобы найти причину резкого роста цены на газ. В ЕС также предложили разработать меры по разумному потреблению топлива.