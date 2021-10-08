Повернуть время вспять. Барнаульская компания создала "таблетки молодости"

Компания "МейТан" привезла в Россию инновацию, которая не имеет ни одного аналога в стране – таблетки молодости GeNext. Уникальный БАД по специальному заказу разработали учёные из Тайваня. По результатам исследований* полностью натуральные растительные ингредиенты таблеток способны омолодить клетки организма человека на 6-11 лет всего за четыре недели.

GeNext содержит три ингредиента: экстракт стволовых клеток редчайшего снежного лотоса, экстракт шелухи татарской гречихи и экстракт кожуры плодов лонгана – вечнозелёного азиатского растения. Все три компонента являются сильнейшими антиоксидантами, но главное их достоинство в том, что они могут напрямую влияют на клетки человека.

В каждой из клеток человеческого организма есть ядро – в нём содержится генетическая информация о цвете глаз, кожи, волос, а также о продолжительности жизни. Вся эта информация записана в хромосомах, состоящих из цепочек ДНК. На конце каждой из таких цепочек есть особые участки – теломеры, которые отламываются при каждом делении клетки.

По сути, теломеры – это маленькие кусочки генетической информации, которые наша клетка тратит, чтобы воспроизводиться. Теломеры конечны – как только они заканчиваются, клетка перестаёт делиться, а значит, обновляться – начинается старение организма.

Но есть особый фермент – теломераза, который способен удлинять теломеры и продлевать жизнь клеткам. Компоненты GeNext могут стимулировать выработку теломеразы и омолаживать организм.

Кроме того, ингредиенты GeNext стимулируют митохондриальную активность. Митохондрии входят в состав клеток нашего организма и являются для них источниками энергии – своеобразными электростанциями. Именно митохондрии дают клеткам энергию для деления.

"Мы следим за результатами мировых исследований в области красоты и здоровья и работаем с заводами в восьми странах, которые создают продукты с доказанной эффективностью. Сегодня мы с гордостью предлагаем уникальные оздоровительные, омолаживающие и косметические продукты, которым нет конкуренции на российском рынке. Например, "таблетки молодости", косметика с бионическим пептидом яда паука, линейка липосомных нутрицевтиков", – рассказала президент компании "МейТан" Любовь Леванюк.

Сейчас компания продаёт уже вторую партию препарата – первая разошлась менее чем за два месяца. Покупатели отмечают появление новых сил и энергии, а также улучшение не только физического, но и эмоционального состояния.

О компании

"МейТан" – это лучшие решения со всех уголков света для красоты, здоровья и комфортной жизни. Контрактное производство "МейТан" расположено в Китае, Тайване, Южной Корее, Малайзии, Таиланде, Израиле, Индии и России.

Приобрести GeNext и другие продукты компании в Барнауле можно по адресу: ул. Ярных, 51. Здесь в сентябре открыли новый офис продаж "МейТан". Официальное праздничное открытие состоится 22 октября 2021 года.

*Исследования проведены лабораторией TCI Gene LAB

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ