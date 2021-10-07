Первая установочная сессия АКЗС VIII созыва, прошедшая 7 октября, сразу же подарила несколько ярких дискуссий. Одна из них сопровождала выборы председателя Заксобрания. И хотя настоящей интриги не вышло (пост, как и ожидалось, занял единоросс Александр Романенко), сами дебаты оказались продолжительными и жаркими. Подробности – в материале amic.ru.

"Не всё решено, будем продолжать"

Кроме Романенко, на пост председателя претендовал 62-летний коммунист Юрий Кропотин. Других кандидатур выдвинуто не было. Изначально единоросса, кроме его коллег по фракции, поддержали эсеры, либерал-демократы и комроссы. По регламенту претенденты на должность председателя АКЗС должны были выступить с "программной речью". Первым слово взял Юрий Кропотин.

По его оценке, краевой парламент за последние годы потерял рычаги влияния на политику в регионе, причём во многом сделал это добровольно. В числе ключевых тем, над которыми АКЗС необходимо работать, коммунист назвал возвращение прямых выборов глав городов, законопроект о детях войны, поддержку сирот и инвалидов, более значительную помощь сельскому хозяйству и промышленности. "Парламент должен стать защитником интересов людей, важно развернуть его в сторону наших избирателей", – подчеркнул претендент на кресло спикера. Также Кропотин пообещал вновь сделать АКЗС местом для дискуссий, а в случае своей победы включить в число заместителей представителей от всех фракций.

Главный конкурент Кропотина – Александр Романенко – построил свою речь так, чтобы подчеркнуть большой парламентский опыт (для него это уже шестой созыв), а также напомнил об основных вехах биографии. Романенко в предыдущем созыве впервые возглавил краевой парламент. Между тем он отметил, что, несмотря на успехи, депутаты не всё успели выполнить из намеченного: "Не все вопросы были нами решены до конца, поэтому мы должны продолжать. Да, многое сделано, но предстоит и ещё", – резюмировал Романенко.

"Я бы не хотел полететь на таком корабле"

Далее слово получили все желающие. Каждый из выступавших так или иначе поддерживал "своего" кандидата. Так, глава фракции ЕР в АКЗС Сергей Приб заострил внимание на большом парламентском опыте Романенко и налаженном взаимодействии с главой региона: "Мы всегда говорим, что законодательная и исполнительная власти – это тандем. Губернатор Виктор Томенко и Александр Романенко в регулярной взаимосвязке работают более трёх лет".

Кроме того, Приб заметил, что никто из остальных оппозиционных фракций (за исключением КПРФ) не стал выдвигать своего кандидата на должность спикера, так как "они понимают всю глубину и сложность этой работы". Напоследок единоросс попробовал образно объяснить, почему Юрию Кропотину рано быть председателем АКЗС. "Это всё равно, как если бы человеку, хорошо управляющему автомобилем, предложить сразу сесть за штурвал космического корабля. При том, что он ещё не был за штурвалом самолёта. Я бы не хотел полететь на таком корабле. Ничего личного, но предлагаю ему снять свою кандидатуру. Спасибо, конечно, за смелость, но вы эту штангу не "вывезите", – резюмировал Приб.

На эту отповедь Приба сразу же нашлись желающие ответить – причём большинство из фракции КПРФ. Так, депутат Антон Арцибашев обратил внимание, что проблем в крае, несмотря на отличный послужной список Романенко, почему-то меньше не становится. "Нужно что-то менять, господа-товарищи. Поэтому предлагаю голосовать по совести", – обратился он к коллегам.

Ещё дальше пошла Людмила Клюшникова. Он сделала замечание Сергею Прибу, посчитав некорректными его сравнение автомобиля, самолёта и космического корабля. "Почему вы тогда не критикуете Путина, который пришёл на пост президента из ФСБ, а теперь он "и космонавт, и водолаз", – заключила коммунистка.

Романенко и гомеостаз, или Не надо нарушать постоянство

А вот новоявленный эсер Евгения Боровикова нашла, за что похвалить Романенко и за что покритиковать. Вначале она коротко описала портрет идеального председателя: благородный, справедливый, стоящий над политическими убеждениями. Но как выяснилось, до идеала Романенко не дотягивает."Мы знаем его как большого профессионала. Но когда нужно, он может подавить силой, если надо убрать человека с политической арены – сделает это. На заседаниях может перебить, нарушая регламент, выступить как судья. Но спикер АКЗС – это не судья. Не опасайтесь нас. Опасайтесь тех, кто в глаза улыбается, а за ширмой поставит крест", – неожиданно завершила свою речь Боровикова, обращаясь к Романенко.

А вот единоросс Александр Траутвейн решил зайти от обратного и указал, что у Кропотина слишком мало политического опыта: "Он не был депутатом – и сразу в руководители высшего законодательного органа края. Это огромная работа". Кандидатуру Романенко поддержал и депутат от "Коммунистов России" Сергей Малинкович. Он отметил, что комроссов не устраивают оба претендента. Но поскольку Кропотин представляет бизнес, за него голосовать вообще не стоит, так как в таком случае "крупный капитал" может "захватить" Заксобрание. Главный плюс Романенко, по версии Малинковича, – опыт советской партийной работы.

Не с первого раза, но всё же получила слово коммунистка, депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова. Она заявила, что Юрий Кропотин – "замечательный человек и прекрасный руководитель". Также Прусакова отметила, что только коммунисты из всех оппозиционных фракций смогли позволить себе выдвинуть кандидата на пост спикера, так как в разы превосходят своих конкурентов по количеству депутатских мандатов.

Подвёл черту под дискуссией старейший депутат АКЗС, единоросс Александр Лазарев. С позиции учёного он отметил, что сохранение постоянной среды, гомеостаза, – это благоприятный фактор. Если же его нарушить, это приведёт к колоссальным сбоям. Но возглавить АКЗС достойны оба кандидата, неожиданно резюмировал Лазарев.

В итоге за Александра Романенко проголосовал 41 депутат, коммуниста Юрия Кропотина поддержали 25 человек. Ещё два человека на сессии отсутствовали. Романенко стал спикером АКЗС второй созыв подряд: до этого он возглавлял краевой парламент с 2016 по 2021 год.