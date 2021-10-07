Пенсионера из Новоалтайска осудят за изнасилование трёх школьниц

61-летнего жителя Новоалтайска обвиняют по ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). По версии следователей, в своём доме в июле 2021 года мужчина изнасиловал трёх девочек в возрасте от 7 до 9 лет.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, спустя некоторое время девочки рассказали о произошедшем родителям, а те обратились в полицию.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Следователи собрали достаточные доказательства и передали уголовное дело в суд.