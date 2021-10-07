Учёные раскрыли версию неминуемого конца света из-за постепенного отдаления Луны

Учёные из США назвали новую версию конца света. Согласно подсчётам, сейчас Луна отдаляется от Земли со средней скоростью 3,78 см в год и, вероятно, продолжит делать это дальше.

Как пишет "Эксперт", в результате на Земле станут слабее приливы и отливы, которые замедляют скорость вращения планеты. При отдалении спутника скорость вращения Земли начнёт возрастать и в один момент сравняется со скоростью полёта Луны вокруг небесного тела. В результате она "зависнет" над одной точкой планеты, что приведёт к серьёзным климатическим изменениям и сделает Землю непригодной для жизни.

При этом Луна перестанет отдаляться от планеты и начнёт сближение. Через некоторое время естественный спутник будет разрушен гравитацией Земли, что образует вокруг планеты гигантское облако обломков, частично похожее на кольца вокруг Сатурна. Тогда, предполагают учёные, и наступит конец света.