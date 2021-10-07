Эксперты спрогнозировали увеличение цен на сигареты к концу 2021 года

Стоимость сигарет в России во втором полугодии 2021 года может вырасти в среднем до 140-145 рублей за пачку со 135 рублей в первом полугодии. Об этом говорят прогнозы аналитиков оператора фискальных данных ОFD.ru, сообщает РИА Новости.

Согласно фискальным данным, стоимость табака уже выросла на 12,4% – со 120,8 рубля в 2020 году до 135,8 рубля в первой половине 2021 года. По мнению экспертов, это обусловлено повышением акцизов на табак и табачные изделия с 1 января 2021 года.

Напомним, ранее в Госдуму на рассмотрение подали законопроект, который может запретить траты детских пособий на ряд товаров. Прежде всего речь идёт о сигаретах и алкоголе. Согласно документу, в России могут создать механизм, который позволит контролировать покупки родителей на полученные деньги. Один из возможных вариантов – открытие в национальной платёжной системе "социального электронного счёта", на который государство могло бы перечислять средства.