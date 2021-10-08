Болеют больше, а статистика падает. Ситуация с туберкулёзом в Рубцовске беспокоит депутата

Депутат КПРФ из Рубцовска Надежда Дрюпина выступила на первой сессии АКЗС в новом созыве и озвучила наказ от избирателей. Парламентарий рассказала о заболеваемости туберкулёзом в городе, которая вопреки статистике Минздрава Алтайского края, лишь продолжает расти.

"Статистика уменьшается не потому, что не болеют, а потому что не обследуют. Я приведу пример: в 2020 году патологоанатомы передали в тубдиспансер сведения об 11 умерших от туберкулёза, которые при жизни не состояли на учёте!" – цитирует "Толк" слова депутата.

Дрюпина напомнила, что в 2019 году в Рубцовске закрыли круглосуточный тубстационар и теперь пациенты с заболеванием отправляются либо в Барнаул, за 290 километров, либо в Лебяженскую туберкулезную больницу в Егорьевском районе, которая хоть и находится значительно ближе (в 42 километрах), имеет более скудные условия. Там даже нет рентгена, поэтому пациентов приходится отвозить в соседнее село, а само медучреждение укомплектовано врачами лишь на 34%. Кроме того, зимой дорогу к больнице заметает и проехать туда на легковом авто становится невозможно.

Депутат подчеркнула, что из-за отсутствия лицензии вновь открыть госпиталь в Рубцовске нельзя, однако власти обещали решить проблему, но с тех пор прошло уже два года. Для города, где болеют 1,5 тысячи человек, в том числе открытой формой – 287, это острый вопрос.