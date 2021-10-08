Барнаульские автомобилисты жалуются на очереди в ГИБДД из-за нехватки сотрудников

Барнаульские автомобилисты пожаловались, что не могут записаться в ГИБДД на оформление ДТП из-за огромных очередей. Как заявили в городской Госавтоинспекции, в ведомстве не хватает сотрудников, чтобы справиться с наплывом желающих оформить транспортные происшествия, однако сейчас ситуацию уже удалось урегулировать.
Оформлением ДТП занимаются четыре сотрудника. Из-за ковидных ограничений оформление ведётся по предварительной записи по телефону или через дежурную часть. В день в среднем возможен приём порядка 32 человек, отмечает "Банкфакс".
Также в ведомстве подчеркнули, что если участники ДТП не застрахованы, то при оформлении документов необходимо присутствие сотрудников ГИБДД, а такие случаи отнимают дополнительное время. Всего за девять месяцев 2021 года в Барнауле зарегистрировано 9,3 тысячи ДТП, лишь 3,2 тысячи из которых оформили без участия полицейских.
Если сейчас проблема решена, то в ближайшее время она может возникнуть вновь – из-за роста аварийности после ухудшения погодных условий.
Комментарии
Оформлением ДТП занимаются четыре сотрудника.
Вот когда чинушка из Москвы приезжает, то в Барнауле откуда-то появляются сотни сотрудников ГИБДД.
А может все дело в том, что кто то зажрался получая хорошую зарплату?
Их надо перевести на сдельную работу, вот тогда и порядок будет!
8.10.2021 08:16
- гость - сдельную работу вводят там где нет жеского регламента действий, без которых нельзя осуществить регистрацию. Поэтому бред не пишите.
Насчёт приезда чинуш и увеличения сотрудников - так когда это происходит где нет гарантии что приходится оголять все чтобы обеспечить охрану. Если не понимаете сути проблем то для чего пишите то ересь?
Редакции - вы лучше расскажите как на машины 1999 года и старше ОСАГО хрен заключишь. По закону обязан, а а у страховщиков тысяча причин не заключать?????
8.10.2021 08:36
Гость
Может это Вы ересь пишите? Тот кто не хочет работать, всегда ищет отговорки!
Сколько нужно инспекторов для проверки отсутствия дорожной разметки на улицах города? Для проверки надлежащего состояния дорожных переходов и знаков?
Давно пора выгнать начальника ГИБДД и назначит нормального офицера, который не попой кресло будет протирать, а наладит работу!
8.10.2021 08:36
Гость
Регламент... Из своего опыта постановки машины на учет: лоснящиеся, заевшиеся личики устраивали мне разные "квесты" - очередь только через госуслуги и т.д. Я человек спокойный и плевать на их хотелки хотел!
Жалоба в Москву, потом личный прием у начальника ГИБДД и машина была поставлена на учет за несколько минут!
из-за нехватки сотрудников
Наверное зарплаты маленькие
из-за нехватки сотрудников
Может гасторбайтеров надо брать
Жалоба в Москву, потом личный прием у начальника ГИБДД
Жалоба наверное через госуслуги?
Наверное зарплаты маленькие
Более вероятно, что у них оформлять дтп и машины отправляют провинившихся сотрудников. А вот остальные экзамены на права принимают, да нарушителей выискивают. Там совершенно не важно какая зарплата.
8.10.2021 09:41
гость
Нет, прямо на сайт президента. И через четыре дня позвонили и пригласили в ГИБДД.
А потом перезвонили из Москвы и уточнили, был ли решен мой вопрос.
Зарплата у них хорошая и на пенсию раньше идут. Вот они там и высиживают до пенсии.
Нет, прямо на сайт президента
О, как удобно. И оказалось эффективно
2,6 млн человек заняты в силовых ведомствах, а работать некому. Тунеядцы.
Зарплата у них хорошая
Почему тогда сотрудников не хватает? Значит их столько сколько положено по штату. Значит проблема в штате
В Марии Ра тоже кассиров иногда не хватает. Очередь начинает шуметь и кассир прибегает. А гаишник не прибегает
8.10.2021 08:13
- гость -
Они просто размножаются делением ) ) ) )
В М-ре не кассир прибегает, а раскладывающий или заведующая даже, встает на кассу.
Может поменьши аварий совершать, а, автолюбители? А сейчас еще и зима придет, вообще разучитесь водить) как дождь или снег - всё, все встали, все забыли как ездить надо.
А когда в Марийке кассиров не хватает надо поменьше жрать продуктолюбителям