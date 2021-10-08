Барнаульские автомобилисты жалуются на очереди в ГИБДД из-за нехватки сотрудников

Барнаульские автомобилисты пожаловались, что не могут записаться в ГИБДД на оформление ДТП из-за огромных очередей. Как заявили в городской Госавтоинспекции, в ведомстве не хватает сотрудников, чтобы справиться с наплывом желающих оформить транспортные происшествия, однако сейчас ситуацию уже удалось урегулировать.

Оформлением ДТП занимаются четыре сотрудника. Из-за ковидных ограничений оформление ведётся по предварительной записи по телефону или через дежурную часть. В день в среднем возможен приём порядка 32 человек, отмечает "Банкфакс".

Также в ведомстве подчеркнули, что если участники ДТП не застрахованы, то при оформлении документов необходимо присутствие сотрудников ГИБДД, а такие случаи отнимают дополнительное время. Всего за девять месяцев 2021 года в Барнауле зарегистрировано 9,3 тысячи ДТП, лишь 3,2 тысячи из которых оформили без участия полицейских.

Если сейчас проблема решена, то в ближайшее время она может возникнуть вновь – из-за роста аварийности после ухудшения погодных условий.