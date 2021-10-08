Баскетболисты БК "Барнаул" выиграли свой первый матч Суперлиги-1

БК "Барнаул" дебютировал в чемпионате Суперлиги-1. Первый матч против уфимского "Уфимца" состоялся 7 октября в барнаульском спорткомплексе "Победа" и завершился победой алтайских баскетболистов с результатом 82:62 (19:10, 19:12, 27:22, 17:18).

Хозяева площадки завладели преимуществом с первых минут и сразу повели в счёте. До финальной сирены алтайские баскетболисты контролировали ход матча и в итоге выиграли в своей дебютной игре в рамках Суперлиги-1.

Самыми результативными в составе "Барнаула" стали Александр Мартынов и Андрей Семёнов, набравшие по 16 очков.

Напомним, в сезоне 2020/21 "Барнаул" выиграл Суперлигу-2 и получил право выступать рангом выше. Второй матч чемпионата алтайские баскетболисты вновь проведут на своей площадке. 10 октября соперником "Барнаула" станет столичный ЦСКА-2.