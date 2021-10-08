Алтайская чемпионка Европы по бодибилдингу получила статус элитного атлета

Алтайская бодибилдерша Надежда Каширина, абсолютная чемпионка Европы 2021 года в номинации "Велнес-фитнес", получила статус Elite Pro Athlete от Международной федерации бодибилдинга, сообщает "Алтайский спорт".

PRO-карту получают спортсмены, выигравшие международные турниры самого высокого уровня: чемпионат мира, чемпионат Европы, Arnold Classic, Diamond Cup (серия "бриллиантовых кубков"). Бодибилдеры элитного статуса в дальнейшем соревнуются уже между собой.

Силу профи-уровня подтверждает тот факт, что последний абсолютный чемпион Arnold Classic, одного из самых престижных турниров мира, не смог попасть в шестёрку сильнейших, получив PRO-карту и выступив среди профессионалов.

В мае 2021 года Надежда Каширина заняла первое место в номинации "Велнес" в категории до 163 см и стала абсолютной чемпионкой Европы. Также успехами отметились и другие алтайские спортсмены. Евгений Голошубов стал вторым в пляжном бодибилдинге до 176 см, а Артём Андреев выиграл классический бодибилдинг до 171 см и взял серебро в номинации "Классик физик". Сборная России стала первой в общем зачёте, завоевав 26 золотых, 25 серебряных и 19 бронзовых медалей.