"Назовите свой лицевой счёт": эксперты раскрыли слова, выдающие телефонных мошенников

Телефонных мошенников можно вычислить по словам "лицевой счёт" и "финансовая ячейка", сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании – производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock.

Исследователи выяснили, что мошенники стали меньше использовать банковские базы данных, подорожавшие из-за борьбы с утечками, и чаще выманивают информацию о счетах в банке в ходе разговора.

У преступников есть самая популярная легенда: якобы на имя жертвы взят кредит с использованием "лицевого счёта", привязанного к паспортным данным. Чтобы не допустить кражу денег, нужно назвать номера банковских счетов и перевести все средства на безопасный счёт. Гендиректор DeviceLock Юрий Томашко уточнил, что не существует лицевых счетов, привязанных к паспортным данным.

Специалист рекомендует: если вы столкнулись с подобным звонком, то лучше закончить разговор и несколько часов не отвечать на незнакомые номера. По его словам, не стоит издеваться, затягивать разговор или указывать несуществующие данные.

"Это приводит преступников в крайнее раздражение, и в качестве мести они всё чаще используют звонки с сообщением о минировании или совершении других преступлений, причём номер звонящего подменяют номером жертвы. Значительно проще и безопаснее просто повесить трубку", – пояснил Томашко.