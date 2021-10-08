"Назовите свой лицевой счёт": эксперты раскрыли слова, выдающие телефонных мошенников

Телефонных мошенников можно вычислить по словам "лицевой счёт" и "финансовая ячейка", сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании – производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock.
Исследователи выяснили, что мошенники стали меньше использовать банковские базы данных, подорожавшие из-за борьбы с утечками, и чаще выманивают информацию о счетах в банке в ходе разговора.
У преступников есть самая популярная легенда: якобы на имя жертвы взят кредит с использованием "лицевого счёта", привязанного к паспортным данным. Чтобы не допустить кражу денег, нужно назвать номера банковских счетов и перевести все средства на безопасный счёт. Гендиректор DeviceLock Юрий Томашко уточнил, что не существует лицевых счетов, привязанных к паспортным данным.
Специалист рекомендует: если вы столкнулись с подобным звонком, то лучше закончить разговор и несколько часов не отвечать на незнакомые номера. По его словам, не стоит издеваться, затягивать разговор или указывать несуществующие данные.
"Это приводит преступников в крайнее раздражение, и в качестве мести они всё чаще используют звонки с сообщением о минировании или совершении других преступлений, причём номер звонящего подменяют номером жертвы. Значительно проще и безопаснее просто повесить трубку", – пояснил Томашко.
Комментарии
По его словам, не стоит издеваться, затягивать разговор или указывать несуществующие данные. Это приводит преступников в крайнее раздражение, и в качестве мести они всё чаще используют звонки с сообщением о минировании или совершении других преступлений
Так и пусть звонят. Может в полиции шевелиться начнут.
8.10.2021 11:59
- гость -
Дак звонок будет якобы с твоего телефона, тебя же и околпачат.
"Это приводит преступников в крайнее раздражение", это я еще должен переживать, а вежливо ли я разговариваю и не вызываю ли я раздражение у жулика!
А вот в моей практике все наоборот, это жулики срывались на маты и бросали трубку от моих вопросов и желании поговорить с ними на темы живописи, музыки и политики.
И вот, что я скажу, эти молодые люди такие невоспитанные и не культурные...
Надо сказать: "Слава украине", дождаться ответа и только после этого прекратить разговор...