Качели в забор: бийчане усомнились в безопасности детских площадок за федеральные деньги

Жители Бийска возмущены качеством двух детских площадок, построенных на федеральные средства. По их словам, из-за торчащих креплений играть там небезопасно, сообщает "Бийский рабочий".

Горожане обнаружили, что на проспекте Коммунаров одна горка не закреплена, а со второй дети спускаются на бетонный порог. Также бийчане жалуются на торчащие из-под отсыпки крепления, штыри и установленные в метре от забора качели.

Отмечается, что строительство проблемных детских площадок проходило с нарушениями. Оно началось только осенью, поэтому работы закончили в спешке после начала снежного сезона. В следующий август на площадке появились рабочие, которые сняли часть деталей, но опасные участки не исправили.

Игровая зона во дворе по проспекту Коммунаров была построена на федеральные средства – по нацпроекту было выделено 999 тысяч рублей. Также собственники дома дополнительно собрали 266 тысяч. Площадка на улице Ударной обошлась почти в два миллиона. 78% от суммы – из госбюджета. Эти площадки были первыми, построенными в Бийске по программе "Комфортная городская среда".