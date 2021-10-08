Пенсионерка утверждает, что над ней издевались в госпитале Рубцовска

Жительница села Самарка Рубцовского района Алтайского края Мария Бондаренко заявила о том, что врачи ковидного госпиталя в Рубцовске издевались над ней. 86-летняя пенсионерка попала в больницу, где, по словам женщины, её оставили лечиться от "несуществующего" коронавируса, сообщает "Блокнот".

До госпитализации в Рубцовске пенсионерка была в Барнауле, где ей провели операцию на хрусталике глаза. После того как она вернулась домой, у неё поднялась температура. Женщину отвезли в районную больницу, но потом перенаправили в Рубцовск, где поместили в ковидный госпиталь. Врачи, по словам родственников пенсионерки, сказали, что у неё коронавирус.

Мария Бондаренко рассказывает, что в палате на неё надели кислородную маску, но жидкость, которая образовывалась в ней, стекала по лицу. Тогда пенсионерка решила снять маску, но, по её словам, в этот момент на неё набросились санитары, которые её связали и отобрали телефон. Говоря о том, что происходило с ней в палате, женщина сравнила врачей с фашистами.

"Блокнот" опубликовал видеоролик, на котором женщина своими словами рассказывает о случившемся.

Через несколько часов на смену заступили другие врачи, которые отдали пенсионерке телефон, и она позвонила сыну.

"Нам сказали в субботу, 18 сентября, что ей пришёл отрицательный тест. В понедельник её обещали выписать. Она чувствовала себя прекрасно. Говорили, что температуры нет, давление и сатурация в норме. Мы и так собирались её забрать, а тут такое. Естественно, мы приехали и стали говорить с врачами, чтобы нашу бабушку выписали", – рассказывает ее сын.

Врачи отговаривали мужчину забирать пенсионерку из больницы, так как, по их словам, у неё низкая сатурация, при этом женщина не выполняла рекомендации и всё время снимала маску. По словам врача, её даже перевели в реанимацию, чтобы она была под круглосуточным наблюдением и не могла себе навредить. Но семья забрала женщину и обратилась в полицию.

В региональном Минздраве amic.ru сообщили, что такое обращение от родственников женщины к ним поступало ещё в сентябре. В министерстве также отметили, что сатурация у пациентки была очень низкая и медики действовали в интересах её здоровья. Amic.ru намерен побывать в госпитале Рубцовска и сделать оттуда репортаж.

Обновлено. Комментарий Минздрава Алтайского края:

"По факту опубликованной информации была проведена проверка, заседание врачебной комиссии состоялось 21.09.2021. По результатам проверки нарушений со стороны медицинского персонала КГБУЗ "Городская больница №3 Рубцовска" выявлено не было. Медицинские работники действовали в интересах жизни и здоровья пациента".

В редакцию amic.ru позвонил врач-анестезиолог и сообщил, что фиксация пациентов в состоянии, когда он сам может причинить себе вред — это общепринятая практика. Неподготовленного человека, которому неизвестен этот порядок, это действительно может возмутить и шокировать, отметил специалист, но это не значит, что врачи издевались над женщиной, они действовали в ее же интересах, чтобы сохранить ее же здоровье — в 86 лет человек не всегда самокритично может себя вести.

Также врач отметил, что "такого плана посты", в то время, когда медики в ковидных госпиталях бьются за жизни каждого пациента, не жалея своих собственных, и умирают на рабочих местах, как минимум обидны и неприятны для врачей.