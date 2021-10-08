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Пенсионерка утверждает, что над ней издевались в госпитале Рубцовска

, ИА "Амител"
Минздрав провел проверку и выяснил, что врачи действовали в интересах пациентки
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Жительница села Самарка Рубцовского района Алтайского края Мария Бондаренко заявила о том, что врачи ковидного госпиталя в Рубцовске издевались над ней. 86-летняя пенсионерка попала в больницу, где, по словам женщины, её оставили лечиться от "несуществующего" коронавируса, сообщает "Блокнот".

До госпитализации в Рубцовске пенсионерка была в Барнауле, где ей провели операцию на хрусталике глаза. После того как она вернулась домой, у неё поднялась температура. Женщину отвезли в районную больницу, но потом перенаправили в Рубцовск, где поместили в ковидный госпиталь. Врачи, по словам родственников пенсионерки, сказали, что у неё коронавирус.

Мария Бондаренко рассказывает, что в палате на неё надели кислородную маску, но жидкость, которая образовывалась в ней, стекала по лицу. Тогда пенсионерка решила снять маску, но, по её словам, в этот момент на неё набросились санитары, которые её связали и отобрали телефон. Говоря о том, что происходило с ней в палате, женщина сравнила врачей с фашистами.

"Блокнот" опубликовал видеоролик, на котором женщина своими словами рассказывает о случившемся.

Через несколько часов на смену заступили другие врачи, которые отдали пенсионерке телефон, и она позвонила сыну.

"Нам сказали в субботу, 18 сентября, что ей пришёл отрицательный тест. В понедельник её обещали выписать. Она чувствовала себя прекрасно. Говорили, что температуры нет, давление и сатурация в норме. Мы и так собирались её забрать, а тут такое. Естественно, мы приехали и стали говорить с врачами, чтобы нашу бабушку выписали", – рассказывает ее сын.

Врачи отговаривали мужчину забирать пенсионерку из больницы, так как, по их словам, у неё низкая сатурация, при этом женщина не выполняла рекомендации и всё время снимала маску. По словам врача, её даже перевели в реанимацию, чтобы она была под круглосуточным наблюдением и не могла себе навредить. Но семья забрала женщину и обратилась в полицию.

В региональном Минздраве amic.ru сообщили, что такое обращение от родственников женщины к ним поступало ещё в сентябре. В министерстве также отметили, что сатурация у пациентки была очень низкая и медики действовали в интересах её здоровья. Amic.ru намерен побывать в госпитале Рубцовска и сделать оттуда репортаж.

Обновлено. Комментарий Минздрава Алтайского края:

"По факту опубликованной информации была проведена проверка, заседание врачебной комиссии состоялось 21.09.2021. По результатам проверки нарушений со стороны медицинского персонала КГБУЗ "Городская больница №3 Рубцовска" выявлено не было. Медицинские работники действовали в интересах жизни и здоровья пациента".

В редакцию amic.ru позвонил врач-анестезиолог и сообщил, что фиксация пациентов в состоянии, когда он сам может причинить себе вред — это общепринятая практика. Неподготовленного человека, которому неизвестен этот порядок, это действительно может возмутить и шокировать, отметил специалист, но это не значит, что врачи издевались над женщиной, они действовали в ее же интересах, чтобы сохранить ее же здоровье — в 86 лет человек не всегда самокритично может себя вести.

Также врач отметил, что "такого плана посты", в то время, когда медики в ковидных госпиталях бьются за жизни каждого пациента, не жалея своих собственных, и умирают на рабочих местах, как минимум обидны и неприятны для врачей.    

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

8.10.2021 15:41
гiсть

вот для таких случаев надо врачам иммунитет от судебного преследования вводить)
работать мешают)))

8.10.2021 15:47
гость

помешали врачам сколымить на ковиде, померла-бы бабуля на ковиду списали и выплаты получили

8.10.2021 15:49
гость

вот так и зарабатываются большие зарплаты на выплатах за ковидных больных, а уж если летальный, то и морг получит

8.10.2021 15:53
- гость -

Амик, вы зачем разжигаете ненависть к медикам? Ради рейтингов? Не стыдно?
Никто их там не душит- из-за поражения лёгких тяжело дышать и одышка. Привязывают руки, когда неадекватнве пациенты пытаются вырвать капельницу. Плюс ковид дает последствия на работу мозга. В реанимации в больных реально крвша едет на время.

8.10.2021 15:56
- гость -

Какие врачи захотят после этого лечить подобных неадекватов? Ладно бабушка из ума выжила, а в родственников его , по ходу с рождения не было

8.10.2021 16:00
Гость

Тоже кажется что Амик разжигает ненависть к медикам и подлевает масло в огонь. Давайте отпустим всех медиков в отпуск, они там уже два года не были. Мы же справимся без них??? По мнению некоторых толку от медиков все равно нет.

8.10.2021 16:02
гiсть

амик пишет о том, что по крайней мере, есть одна бригада врачей, которая спасла бабушку (то есть дала ей возможность покинуть больницу)

8.10.2021 16:05
- гость -

Вот часто читаю комментарии на АМИКе. И сразу видно "кремлеботов". Спросите как? Они на личности переходят. И оскорбления.

8.10.2021 16:08
гостья

при ковиде люди часто сходят с ума, и многих, действительно, привязывают и делают седацию. мой муж был "генералом КГБ" и, поверьте, было не смешно. прошел месяц, как он сам досрочно выписался, но небольшие отклонения до сих пор остались, к сожалению.
тоже утверждает, что его били и заламывали руки. это страшно, ребята.

8.10.2021 16:08
- гость -

Минздрав наоборот прячет больных. Те, кто возит коронавирусных называют куда большие цифры, чем показано в статистике.

8.10.2021 16:18
Жоржик

К сожалению при Ковиде из-за нехватки кислорода мозг у многих людей начинает работать со сбоями. Такие тараканы лезут, что пипец, лично наблюдал такое у абсолютно нормальных людей, когда были здоровы. Сейчас после выписки вроде нормализовалось, снова адекватные люди.

8.10.2021 16:21
- гость -

Я недавно тяжело переболела КОВИД, ко мне два раза приходил участковый врач и два раза медсестра. Я после того, как узнала, как это страшно так болеть, никогда в жизни не подойду к больному человеку, не буду заглядывать в горло, брать анализы! А они это делают каждый день по несколько раз!!!! Они просто герои! И за такие статьи надо наказывать! Старушка видно выжила из ума, а ее слушают, еще и статьи пишут.

8.10.2021 16:27
- гость -

8.10.2021 16:02
гiсть
Пиши отказную под свою ответственность, и ни одна бригада тебя держать в больнице не будет. А у бабушки уже старческий маразм. В реанимации работникам дыхнуть некогда, никто там не измывается над больными.

8.10.2021 16:34
- гость -

8.10.2021 15:47
гость
Долго думал, "умник"?

8.10.2021 16:38
- гость -

Просто это не ваша бабушка, свою бы вы вряд ли обозвали выжившей из ума. И позиция в этой ситуации была бы иной. Родственников понимаю.

8.10.2021 16:45
- гость -

8.10.2021 16:38
- гость -
У меня мама (давно, до ковида) попала в реанимацию в состоянии комы. После выхода из нее - да, ехала крыша, пыталась выдернуть трубки, встать. Мне, видимо, тоже надо было на врачей в суд подать? Потому что ее тоже привязывали. Ну увы, а что делать, если человек неадекватен?

8.10.2021 16:51
- гость -

8.10.2021 16:38
- гость -
Были мы в подобной ситуации, когда мама родная в преклонном возрасте впадала в жуткий неадекват в больнице. И ее приходилось привязывать, чтобы она себя не покалечила, а уже потом медсестра ночь от нее не отходила с капельницей. К утру привели маму в нормальное состояние. Мы медикам только благодарны были, что еще хотя бы на несколько дней после этого разум к маме вернулся. Потом опять был уход в неадекват - болезнь брала свое.... Не обвиняйте огульно медиков!!! Тем более сейчас, когда они в жутких условиях ковида почти два года работают.

8.10.2021 17:16
- гость -

Таким пожилым людям достаточно про за руку прикоснуться, чтобы синяк получился. Родственники бы спасибо сказали. Бессовестные и неблагодарные . Пусть сами лечатся дома и своих родственников лечат

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