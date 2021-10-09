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Каменские депутаты массово сложили полномочия после двойного успеха на выборах

, ИА "Амител"
Теперь жителям придётся заново выбирать 10 человек в состав горсовета
Фото: izvestiy-kamen.ru

Фото: izvestiy-kamen.ru

21 ноября пройдут повторные выборы депутатов в городской совет Камня-на-Оби II созыва. Представительный орган власти избрали всего три недели назад, в ходе ЕДГ, однако сразу 10 человек одновременно прошли ещё и в Каменское райсобрание. После чего они сложили с себя полномочия в нижестоящем горсовете: закон не позволяет совмещать деятельность. Из-за недокомплекта и будут проводить повторные выборы по 10 одномандатным округам.

Как следует из данных избиркома, в пользу райсобрания свой выбор сделали Алексей Ягупов, Виктор Корнилов, Алексей Марин, Роман Беляков, Лариса Бычкова, Наталья Антонова, Алексей Жгут и Александр Кунц (все – от КПРФ), Сергей Широков и Виктор Штрак (оба – самовыдвиженцы). Десять человек – это ровно половина от общей численности депутатов, с таким недокомплектом горсовет работать не сможет. Для его функционирования необходимо как минимум 14 депутатов. По примерным оценкам, повторные выборы могут обойтись городскому бюджету в 1,5 млн рублей.

Судя по сайту избиркома, несмотря на то, что до выборов остаётся ещё 1,5 месяца, первые кандидаты на повторные выборы уже сдали свои документы. Так, по округу № 4 на место в горсовете будет претендовать временно неработающая 30-летняя Кристина Солодкова. Она заявилась в качестве самовыдвиженца.

Сейчас в горсовете Камня-на-Оби остаётся 10 депутатов. В их числе Адам Костоев, Татьяна Звягинцева, Дмитрий Зубов, Сергей Маширов, Сергей Сергиенков (все – от КПРФ), Татьяна Кашицина, Евгений Басалаев, Лариса Кригер, Владимир Селютин (все – самовыдвиженцы) и Денис Колесников (ЕР).

Напомним, на выборах в Каменское райсобрание КПРФ получила 10 мандатов, "Единая Россия" – 5, "Справедливая Россия – За правду" – 3, самовыдвиженцы – 2. Этот результат эксперты уже окрестили главной сенсацией на муниципальных выборах в крае в ходе ЕДГ-2021.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

9.10.2021 08:17
- гость -

Напоминает поступление в институт. Выбираем куда прошли

9.10.2021 09:11
- гость -

Потрачены в пустую деньги налогоплательщиков!

9.10.2021 09:13
- гость -

Жириновский, когда то в своей речи упоминал словосочетание: политические проститутки...

9.10.2021 09:24
- гость -

Неплохо бы организовать уголовное преследование за сдачу МАНДАта..Хотя, какое слово, такие и депутаты.

9.10.2021 10:08
- гость -

Там больше некого было выбирать? Почему члены КПРФ были сразу в двух списках?

9.10.2021 12:01
- гость -

Таких отказников принуждать возвращать потраченные на избирательную кампанию средства, но не менее чем столько-то. О чём раньше думал? Не знал, что не сможешь депутатом быть?

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