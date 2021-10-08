Руководителем фракции ЕР в Госдуме VIII созыва стал Владимир Васильев

Решение о создании фракции "Единой России" было принято во время первого организационного собрания 7 октября. В неё вошли 324 депутата, включая двух самовыдвиженцев – Владислава Резника (Адыгейский одномандатный округ) и Леонида Бабашова (Евпаторийский одномандатный округ). Два избранных от "Единой России" депутата – Александр Авдеев и Ольга Баталина – отказались от мандатов в связи с кадровыми назначениями. Их мандаты будут распределены внутри партийного списка.

Возглавил фракцию замсекретаря Генсовета "Единой России" Владимир Васильев, кандидатуру которого депутаты поддержали единогласно, сообщает сайт ER.ru.

"Принято решение рекомендовать фракции "Единой России" в Госдуме избрать первыми заместителями руководителя фракции: по законопроектной деятельности – Дмитрия Вяткина, по организационной работе – Вячеслава Макарова. Руководителями внутрифракционных групп – заместителями руководителя фракции: Александра Борисова, Владимира Иванова, Ивана Квитку, Виктора Селиверстова, Адальби Шхагошева", – сообщил избранный руководитель фракции Владимир Васильев.

Заместителями руководителя фракции "Единой России" депутаты избрали Андрея Исаева, Игоря Кастюкевича, Сергея Морозова и Евгения Ревенко. Руководящими органами фракции утверждены: Собрание, Президиум и Совет Президиума фракции. Также определены депутаты, уполномоченные представлять фракцию на заседаниях Госдумы, в госорганах и общественных объединениях.

Как подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, "Единая Россия" выстраивает новую политическую и административную конструкцию, совершенствуя взаимодействие между партией и её фракцией в Госдуме.

В этой связи обновлённое положение о фракции "Единой России" устанавливает необходимость руководствоваться в своей деятельности решениями центральных и руководящих органов партии.

"Также предусмотрена ежегодная отчётность фракции перед руководящими органами партии, которые определяют её стратегию. Это решение нацелено на повышение качества нашей работы. Всё это подчинено решению главной задачи, поставленной президентом, – безусловное выполнение народной программы", – сказал Андрей Турчак.

По решению депутатов фракции "Единой России" на должность спикера Госдумы восьмого созыва было решено выдвинуть Вячеслава Володина. Ранее его кандидатуру предложил Владимир Путин.

"Фракция большинства – это огромные возможности. Но это и очень большая ответственность. Мы отвечаем не только за решения, но и за развитие политической системы в целом. Как показала жизнь, "Единая Россия" делает это достаточно эффективно. Я постараюсь сделать всё, чтобы мы с вами выполнили главную задачу – реализация обязательств, взятых в ходе избирательной кампании. Давайте и дальше оправдывать доверие лидера, который создал "Единую Россию", – сказал Вячеслав Володин.

На должность первого заместителя председателя Госдумы фракция выдвинула Александра Жукова. Вице-спикеров – Алексея Гордеева, Шолбана Кара-оол, Анну Кузнецову, Сергея Неверова, Петра Толстого и Ирину Яровую.

Также на оргзаседании фракции были рассмотрены кандидатуры на посты глав думских комитетов. "Единая Россия" выдвинула председателей 17 из них.

"[Комитет] по государственному строительству и законодательству – Павел Крашенинников; по бюджету и налогам – Андрей Макаров; по промышленности и торговле – Владимир Гутенев; по обороне – Андрей Картаполов; по безопасности и противодействию коррупции – Василий Пискарев; по контролю – Олег Морозов; по охране здоровья – Дмитрий Хубезов; по просвещению – Ольга Казакова; по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды – Дмитрий Кобылкин; по культуре – Елена Ямпольская; по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений – Ольга Тимофеева; по молодёжной политике – Артём Метелев; по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству – Сергей Пахомов; по информационной политике, информационным технологиям и связи – Александр Хинштейн", – сообщил Владимир Васильев.

Кроме того, на должность председателя комитета по экономической политике фракция выдвинула Максима Топилина, по энергетике – Павла Завального, по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры – Евгения Москвичева.

Одновременно члены фракции "Единой России" поддержали кандидатуры на посты председателей комиссий Госдумы: по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы и мандатным вопросам – Отари Аршба; по вопросам депутатской этики – Валентину Терешкову; по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы – Виктора Пинского.

Напомним, "Единая Россия" 5 октября в ходе совместного заседания Бюро Высшего и Генерального советов партии предложила кандидатуры на руководящие должности фракции партии в Госдуме.

По итогам выборов, которые прошли 17-19 сентября, "Единая Россия" сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента: в Госдуму прошли 324 кандидата от партии: 126 человек – по федеральному списку, 198 – по одномандатным округам.