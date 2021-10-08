Суббота, 9 Октябрь, 01:42

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,99
€ 83,12
5°


6312185 +23508
Обь
43см +7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавируса"Столица мира"Выборы-2021
Новости

Руководителем фракции ЕР в Госдуме VIII созыва стал Владимир Васильев

, ИА "Амител"
Партия также выдвинула кандидатов на руководящие посты в Госдуме

Решение о создании фракции "Единой России" было принято во время первого организационного собрания 7 октября. В неё вошли 324 депутата, включая двух самовыдвиженцев – Владислава Резника (Адыгейский одномандатный округ) и Леонида Бабашова (Евпаторийский одномандатный округ). Два избранных от "Единой России" депутата – Александр Авдеев и Ольга Баталина – отказались от мандатов в связи с кадровыми назначениями. Их мандаты будут распределены внутри партийного списка. 

Возглавил фракцию замсекретаря Генсовета "Единой России" Владимир Васильев, кандидатуру которого депутаты поддержали единогласно, сообщает сайт ER.ru.

"Принято решение рекомендовать фракции "Единой России" в Госдуме избрать первыми заместителями руководителя фракции: по законопроектной деятельности – Дмитрия Вяткина, по организационной работе – Вячеслава Макарова. Руководителями внутрифракционных групп – заместителями руководителя фракции: Александра Борисова, Владимира Иванова, Ивана Квитку, Виктора Селиверстова, Адальби Шхагошева", – сообщил избранный руководитель фракции Владимир Васильев.

Заместителями руководителя фракции "Единой России" депутаты избрали Андрея Исаева, Игоря Кастюкевича, Сергея Морозова и Евгения Ревенко. Руководящими органами фракции утверждены: Собрание, Президиум и Совет Президиума фракции. Также определены депутаты, уполномоченные представлять фракцию на заседаниях Госдумы, в госорганах и общественных объединениях.

Как подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, "Единая Россия" выстраивает новую политическую и административную конструкцию, совершенствуя взаимодействие между партией и её фракцией в Госдуме. 

В этой связи обновлённое положение о фракции "Единой России" устанавливает необходимость руководствоваться в своей деятельности решениями центральных и руководящих органов партии. 

"Также предусмотрена ежегодная отчётность фракции перед руководящими органами партии, которые определяют её стратегию. Это решение нацелено на повышение качества нашей работы. Всё это подчинено решению главной задачи, поставленной президентом, – безусловное выполнение народной программы", – сказал Андрей Турчак.

По решению депутатов фракции "Единой России" на должность спикера Госдумы восьмого созыва было решено выдвинуть Вячеслава Володина. Ранее его кандидатуру предложил Владимир Путин.

"Фракция большинства – это огромные возможности. Но это и очень большая ответственность. Мы отвечаем не только за решения, но и за развитие политической системы в целом. Как показала жизнь, "Единая Россия" делает это достаточно эффективно. Я постараюсь сделать всё, чтобы мы с вами выполнили главную задачу – реализация обязательств, взятых в ходе избирательной кампании. Давайте и дальше оправдывать доверие лидера, который создал "Единую Россию", – сказал Вячеслав Володин.

На должность первого заместителя председателя Госдумы фракция выдвинула Александра Жукова. Вице-спикеров – Алексея Гордеева, Шолбана Кара-оол, Анну Кузнецову, Сергея Неверова, Петра Толстого и Ирину Яровую.

Также на оргзаседании фракции были рассмотрены кандидатуры на посты глав думских комитетов. "Единая Россия" выдвинула председателей 17 из них.

"[Комитет] по государственному строительству и законодательству – Павел Крашенинников; по бюджету и налогам – Андрей Макаров; по промышленности и торговле – Владимир Гутенев; по обороне – Андрей Картаполов; по безопасности и противодействию коррупции – Василий Пискарев; по контролю – Олег Морозов; по охране здоровья – Дмитрий Хубезов; по просвещению – Ольга Казакова; по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды – Дмитрий Кобылкин; по культуре – Елена Ямпольская; по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений – Ольга Тимофеева; по молодёжной политике – Артём Метелев; по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству – Сергей Пахомов; по информационной политике, информационным технологиям и связи – Александр Хинштейн", – сообщил Владимир Васильев.

Кроме того, на должность председателя комитета по экономической политике фракция выдвинула Максима Топилина, по энергетике – Павла Завального, по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры – Евгения Москвичева.

Одновременно члены фракции "Единой России" поддержали кандидатуры на посты председателей комиссий Госдумы: по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы и мандатным вопросам – Отари Аршба; по вопросам депутатской этики – Валентину Терешкову; по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы – Виктора Пинского.

Напомним, "Единая Россия" 5 октября в ходе совместного заседания Бюро Высшего и Генерального советов партии предложила кандидатуры на руководящие должности фракции партии в Госдуме.

По итогам выборов, которые прошли 17-19 сентября, "Единая Россия" сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента: в Госдуму прошли 324 кандидата от партии: 126 человек – по федеральному списку, 198 – по одномандатным округам.

Материалы по теме

 


Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
< октябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23:59
Такой день. Жалобы пенсионерки на рубцовский госпиталь и женщина, погибшая под завалами 0
23:22
В ГИБДД Барнаула объяснили ситуацию с очередями на оформление ДТП 0
22:41
Жителю Бийска удалось в течение 10 лет избегать наказания за изнасилование 0
22:20
Барьер поколений. Глава РАН призвал "омолодить" преподавательский состав в школах 1
21:43
Полиция и СК ведут проверки по жалобе пенсионерки на издевательства в рубцовском госпитале 0
21:29
Женщина погибла из-за рухнувшей крыши в аварийном доме в Алтайском крае 0
20:57
Пятеро детей стали сиротами из-за отравления родителей суррогатом в Оренбургской области 0
20:39
Учёные нашли способ обнаружить рак по выдоху пациента 0
20:21
Барнаульца осудили за ДТП с 15 автомобилями и двумя погибшими в Алтайском крае 0
19:58
Центробанк из-за мошенников ужесточит переводы с карты на карту 0
19:37
Новосибирский школьник в TikTok размахивал пистолетом и угрожал расправой второму классу 1
19:14
Шанс купить картошку подешевле. Ярмарки пройдут в четырёх районах Барнаула 9 октября 1
18:58
Наркотики уходят в IT. На Алтае стали чаще торговать "дурью" через интернет 0
18:30
Руководителем фракции ЕР в Госдуме VIII созыва стал Владимир Васильев 0
18:15
18 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области 0
17:51
Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира 4
17:29
Барнаульцы вычислили хулигана, который вкручивал саморезы в колёса автомобилей 4
17:16
Всё ближе к тысяче. В России установлен новый рекорд по суточной смертности от COVID-19 5
17:03
ООО "Энергия Маркет" раскрыла информацию за сентябрь 2021 года 0
16:52
Минздрав прокомментировал слова пенсионерки об издевательствах в больнице Рубцовска 5
16:48
Правительство на четверть повысило плату за капитальный ремонт в России 15
16:32
Прокуратура обвинила барнаульских чиновников в гибели кустарников возле дороги 6
16:15
Большой брат следит за углём. На Алтае начнут онлайн ловить похитителей тепла 4
16:06
Полицейские не стали заводить дело после жестокого убийства собаки в Рубцовске 2
15:52
Район есть – дороги нет. Барнаульцев возмутила грязь вокруг разрекламированной новостройки 11
15:45
Спектакль, который завораживает. "Снежное шоу Славы Полунина" приедет в Барнаул 2
15:29
Пенсионерка утверждает, что над ней издевались в госпитале Рубцовска 18
15:17
Качели в забор: бийчане усомнились в безопасности детских площадок за федеральные деньги 0
15:05
Рекорд по суточной смертности от коронавируса вновь повторился в Алтайском крае 10
14:52
Детей госпитализировали после посещения школьной столовой в сибирском городе 0
14:41
Каждый четвёртый женщина, а каждый шестой – учёный: интересные факты о новом составе АКЗС 0
14:28
Около 17 тысяч жителей Алтайского края состоят на учёте у психиатров 4
14:15
От +17 до -1. Какая погода ждёт Алтайский край в эти выходные и пора ли менять резину? 3
14:03
Участвовать может каждый. В Барнауле пройдут любительские соревнования по биатлону 2
13:51
Цветаева или Монеточка? Отличите ли вы строки великой поэтессы от современных песен? 0
13:39
Барнаулец занялся самоудовлетворением, глядя в окно на молодых студенток 15
13:29
Разваливающийся автобус стал предметом споров для жителей Бийска 3
13:20
Суд запретил журналистам снимать процесс по делу экс-министра транспорта Дементьева 3
13:08
Жильё в Барнауле дорожает быстрее, чем в Москве 12
12:56
Посол ЕС предупредил, что репутация России может пострадать из-за роста цен на газ 32
12:46
Власти Барнаула заложили на новогодние украшения почти 4,5 млн рублей 5
12:34
ВТБ отметил спрос на онлайн-услугу погашения ипотеки материнским капиталом 0
12:27
11 раненых. Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом под водой 23
12:16
Житель алтайского села выступит на шоу "Голос" 0
12:03
Деревянный двухэтажный дом загорелся в Барнауле 2
11:55
"Назовите свой лицевой счёт": эксперты раскрыли слова, выдающие телефонных мошенников 5
11:43
"Пять огнетушителей отстрелял": барнаульскую улицу перекрыли из-за горящего автомобиля 27
11:32
СМИ: Россия может свернуть миссию НАТО в ответ на действия США 3
11:29
Рост цен и мясо из-под полы. Чем Алтайскому краю грозит запрет на убой скота на подворьях 23
11:15
Президент Владимир Путин в свободное время ездит в Алтайский край, чтобы принять ванну 31

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.