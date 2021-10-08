Наркотики уходят в IT. На Алтае стали чаще торговать "дурью" через интернет

За девять месяцев 2021 года количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершённых с использованием IT-технологий, выросло на 41,5%. За это время органы внутренних дел Алтайского края выявили 911 аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба региональных властей.

8 октября в правительстве под руководством губернатора Виктора Томенко прошло заседание краевой антинаркотической комиссии.

За девять месяцев этого года силовикам удалось пресечь деятельность 16 организованных преступных групп, ликвидировать семь интернет-магазинов и одну подпольную нарколабораторию.

Глава краевого УФСИН Валерий Усачёв отметил, что в настоящее время из общего числа осуждённых в Алтайском крае 1950 человек, или 25%, отбывают наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, при этом 423 человека за такие преступления судимы неоднократно.

Томенко подчеркнул, что ведомствам стоит продолжить работу, а по некоторым направлениям – совершенствовать её.