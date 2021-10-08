Женщина погибла из-за рухнувшей крыши в аварийном доме в Алтайском крае

53-летняя жительница села Тальменка погибла под завалами кровли в собственной квартире. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, четырёхквартирный одноэтажный дом пострадал от сильного пожара, который произошёл в марте 2021 года.

Согласно сообщению пресс-службы СУ СКР по Алтайскому краю, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Проведён осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.

Прокуратура также проводит проверку по факту произошедшего. В ходе неё будет дана оценка действиям должностных лиц по оказанию помощи жильцам после пожара и переселению их из аварийного жилья.