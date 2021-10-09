Сборная России с минимальным счётом обыграла сборную Словакии

Сборная России по футболу начала свои октябрьские матчи отборочного цикла к ЧМ-2022 с победы над сборной Словакии. Несмотря на то, что россиянам удалось добыть три очка, образцовой игру команды назвать нельзя.

Единственный мяч в матче стал автоголом. После удара Арсена Захаряна словацкий футболист Милан Шкриньяр отправил мяч в собственные ворота. Голкипер не смог спасти ситуацию.

После гола, забитого на 24-й минуте, словаки оказывали серьёзное давление на ворота сборной России, но так и не смогли пробить Матвея Сафонова.

Россияне имели несколько возможностей, чтобы увеличить отрыв, но реализовать моменты российские футболисты не смогли.

Тем не менее сборная России выиграла со счётом 1:0 и смогла заработать важные три очка.

Отметим также, что россияне выходили на матч без нескольких ключевых игроков, которые отсутствовали из-за травм.