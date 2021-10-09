"Ковидные пальцы". Врачи рассказали о новом симптоме COVID-19

Врачи назвали ещё один симптом коронавируса – покраснение ног и рук, с появлением болезненных красных пятен как при обморожении. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на исследование, которое было опубликовано в British Journal of Dermatology.

Заболевание обычно развивается в течение нескольких недель после заражения и может привести к опуханию или изменению цвета пальцев рук и ног. Есть свидетельства того, что это состояние длилось иногда месяцами.

Синдром "ковидных пальцев" может возникнуть в любом возрасте, но чаще он поражает детей и подростков. Для некоторых этот симптом проходит безболезненно, но порой сыпь может быть очень болезненной и зудящей, с волдырями и опухолью.