Росприроднадзор признал Сибирь самым грязным округом России

Росприроднадзор назвал Сибирь самым загрязнённым федеральным округом, а Норильск – самым экологически вредным городом России. Рейтинг выбросов и городов-загрязнителей опубликовала глава ведомства Светлана Радионова в своём Instagram-аккаунте.

Согласно статистике, стационарные объекты в СФО выбрасывают в год 5592 тыс. тонн отходов. Это 33% от всех выбросов в стране. На втором месте расположился Уральский федеральный округ – 3463 тыс. тонн в год.

Норильск был признан главным городом-загрязнителем в России – он выбрасывает в год 1825 тыс. тонн отходов. У других лидеров рейтинга показатели намного меньше. Для сравнения: Череповец – 280 тыс. тонн, Новокузнецк – 278 тыс. тонн.

По данным Росприроднадзора, в самых загрязнённых районах находятся предприятия "РУСАЛа", "Норникеля", "Газпрома", "Лукойла", "Сибантрацита", "Роснефти". Большая их часть базируется в Кемеровской и Новосибирской областях, Красноярском крае, республиках Тыва и Бурятия.