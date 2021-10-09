Госпитализированной с COVID-19 Гузеевой не потребовалась реанимация

Состояние актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, госпитализированной с коронавирусом, улучшилось. Артистку не стали переводить в реанимацию, сообщает "Комсомольская правда".

Сейчас правое лёгкое Гузеевой поражено на 60%, левое – на 50%. Телеведущая страдает одышкой, однако температура у неё не повышается. Врачи рекомендовали пациентке дыхательную гимнастику. В московской клинике актриса находится уже около недели.

Ранее появилась информация, что Гузеевой стало хуже. В начале госпитализации у артистки было поражено 7% лёгочной ткани, однако позднее увеличилось до 65%. После этого ей провели новую процедуру лечения, основанную на инъекции отечественным препаратом.