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Госпитализированной с COVID-19 Гузеевой не потребовалась реанимация

, ИА "Амител"
Состояние телеведущей стабилизировалось
Фото: 24smi.org

Фото: 24smi.org

Состояние актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, госпитализированной с коронавирусом, улучшилось. Артистку не стали переводить в реанимацию, сообщает "Комсомольская правда".

Сейчас правое лёгкое Гузеевой поражено на 60%, левое – на 50%. Телеведущая страдает одышкой, однако температура у неё не повышается. Врачи рекомендовали пациентке дыхательную гимнастику. В московской клинике актриса находится уже около недели.

Ранее появилась информация, что Гузеевой стало хуже. В начале госпитализации у артистки было поражено 7% лёгочной ткани, однако позднее увеличилось до 65%. После этого ей провели новую процедуру лечения, основанную на инъекции отечественным препаратом.

 

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

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