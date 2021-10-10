Артист Большого театра погиб на сцене во время выступления

Актёр миманса погиб в Большом театре во время оперы "Садко" вечером 9 октября. На 38-летнего мужчину упала декорация, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Артиста попытались реанимировать, но безуспешно. Отмечается, что во время выступления он пошёл не в ту сторону в момент спуска декорации и попал под неё.

Собеседник "Интерфакса" при этом рассказал, что при смене декораций актёр замешкался и не заметил, как опускается рампа. Смена декораций проходила штатно, падения не было, уточнил он.

После инцидента спектакль отменили, а зрителей попросили покинуть зал. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи, организована доследственная проверка.

Пятый канал сообщает, что погибший – артист театра Евгений Кулеш. Он родился 16 августа 1983 года в Москве. На сцену Большого театра в качестве артиста мимического ансамбля выходил с 2002 года.