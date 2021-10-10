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Артист Большого театра погиб на сцене во время выступления

, ИА "Амител"
Мужчину придавила декорация
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Актёр миманса погиб в Большом театре во время оперы "Садко" вечером 9 октября. На 38-летнего мужчину упала декорация, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Артиста попытались реанимировать, но безуспешно. Отмечается, что во время выступления он пошёл не в ту сторону в момент спуска декорации и попал под неё.

Собеседник "Интерфакса" при этом рассказал, что при смене декораций актёр замешкался и не заметил, как опускается рампа. Смена декораций проходила штатно, падения не было, уточнил он.

После инцидента спектакль отменили, а зрителей попросили покинуть зал. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи, организована доследственная проверка.

Пятый канал сообщает, что погибший – артист театра Евгений Кулеш. Он родился 16 августа 1983 года в Москве. На сцену Большого театра в качестве артиста мимического ансамбля выходил с 2002 года.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

10.10.2021 10:10
- гость -

Это только в цивилизованных странах на подобные конструкции ставят оптические датчики безопасности.

10.10.2021 10:26
- гость -

10:10 - гость - Это только в цивилизованных странах у артистов имеются датчики безопасности (глаза, уши).

10.10.2021 11:34
гiсть

теперь поставят импортные датчики. свои то сделать не могут

10.10.2021 11:58
- гость -

Ничего там ставить не будут. Пока у нас в руководителях воры и дурачки вроде гостя 10:26, жизнь человека дешевле датчиков.

10.10.2021 11:58
Гость

Теперь найти кучу виноватых надо, ну не туда сам пошел объяснили же и свидетели есть, теперь что на все вещи датчики безопасности ставить?

10.10.2021 12:11
Гость

Декорация не упала, а опускалась и придавила человека который оказался под ней во время движения!!!! Если бы упала на актёров это да, можно искать виновных в ненадёжном креплении и тд

10.10.2021 12:19
- гость -

Да нигде этих датчиков нет, ни в одной стране. Надо комментаторам наехать на Россию, что тут все плохо, вот они этим и занимаются, отрабатывают..

Вот стоите Вы не перроне, если у вас есть датчики - зрение и слух, и Вы шагаете вперед под поезд, то кто будет виноват? Датчики, поезд, машинист, что не успел затормозить?
Может с точки зрения безопасности всех на перроне привязывать короткой веревкой, чтобы люди не оказались под поездом? А, нет, выпускать на перрон людей, когда поезд остановится, вот так и будет соблюдена техника безопасности.

Кстати, вместо актера можно было выпустить дублера, ну опасный же трюк, отойти в нужную сторону, чтобы тебя не убило. А каскадер все проделает нормально, ему и денежку за это платят. Рисковые там парни работают... ...

10.10.2021 12:30
- гость -

Во время оперы «Садко» он отодвигал расположенный на сцене трон

Какие каскадеры?

10.10.2021 12:43
- гость -

12:30- гость - "Какие каскадеры?"

Были бы каскадеры, человек остался бы жить...Чего тут непонятного...ну опасный же трюк, отойти в нужную сторону, чтобы тебя не убило.

10.10.2021 13:01
Гость

Ворота в гараже тоже двигаются и придавить могут, датчики ставить?

10.10.2021 15:15
- гость -

Правила охраны труда написаны кровью. Воспитанное в духе "мне все должны" поколение, не знающее наказаний, считает любые правила "нарушением их прав" и соблюдать их не считает нужным. Думается, назрел закон, снимающий любую ответственность с руководства тех людей, кто пострадал по причине собственного нарушения правил. Кстати, такие законы есть во всех "цивилизованных странах".

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