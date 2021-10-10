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Раздетого подростка-инвалида нашли в Барнауле. Его бросила мать, оставив ни с чем

, ИА "Амител"
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность"
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Барнауле нашли раздетым подростка-инвалида. Ещё в конце августа его бросила мать, сдав в ломбард инвалидную коляску и забрав с собой дочь, сообщают "Вести Алтай".

До 17 лет ребёнок с ДЦП проживал среди гор мусора в неотапливаемом доме. Семья состояла на учёте как неблагополучная, а сам мальчик даже не получал подобающего лечения и образования, так как мать отказалась от надомного обучения. Соседка рассказала журналистам, что женщина не кормила сына и за лето выводила его на улицу всего два-три раза, зато сама любила выпивать.

"Она его не кормила. Я приду, принесу ему картошки, кабачков. "Марк, хочешь кушать?" Он: "Дааа". И ест, рот открывает, как будто неделю не ел человечек", – рассказала горожанка.

Когда мать бросила неходячего сына, он остался один в холоде и темноте. В итоге немощный подросток выполз на улицу, соседи тут же вызвали полицейских. Ночью его увезли в центр помощи.

Позднее с матерью ребёнка-инвалида удалось связаться. Ей предложили поместить дочь, которую она забрала с собой, в реабилитационный центр "Солнышко", что она вскоре и сделала по собственному заявлению.

В администрации Центрального района пояснили, что на их территории семья появилась в июле 2021 года. Органы опеки приезжали к женщине, фиксировали антисанитарию и проводили профилактические беседы.

Сентябрь подросток провёл в казённом учреждении. Недавно его мать умерла, а под временную опеку мальчика взяла родная бабушка. Из приюта она намеревается забрать и внучку. Но чтобы оформить постоянную опеку, ей необходимо улучшить быт в квартире.

Сейчас подросток-инвалид находится в детской больнице. Там он отметил 17-й день рождения и благодаря сотрудникам Алтайского детского фонда впервые в жизни получил подарки: шары, торт и долгожданный планшет.

СК тем временем возбудил уголовное дело по статье "Халатность". 8 октября в органах системы профилактики Барнаула прошли обыски в отношении тех, кто должен был участвовать в жизни ребёнка.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

10.10.2021 11:29
- гость -

Мальчик даже не получал образования и подобающего лечения.

КАК ЭТО ВОЗМОЖНО?????????

ОН,НАВЕРНО, ДОЛЖЕН БЫЛ ОБУЧАТЬСЯ НА ДОМУ. К НЕМУ ДОЛЖНЫ ЕЖЕДНЕВНО ХОДИТЬ ПЕДАГОГИ.

ПОЧЕМУ БЕЗДЕЙСТВОВАЛИ ВРАЧИ ИЗ ПОЛИКЛИНИКИ,КУДА ПРИКРЕПЛЕН РЕБЕНОК-ИНВАЛИД?

ПОЧЕМУ БЕЗДЕЙСТВОВАЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ,ОРГАНЫ ОПЕКИ....?

10.10.2021 12:07
Томенко Вится

всем филолетово на него.вот так и вышло.Оле оле оле оле Рассия в перде

10.10.2021 12:35
- гость -

Не учился, не лечился, не гулял, не ел, жил среди гор мусора в неотаплиевом доме до 17 лет.
Отчеты строчились?

10.10.2021 12:41
- гость -

У меня соседи загуливают и у них пацан вырос на их пьянках , вызывали органы опеки ,они говорят но он же одет обут и нормально , а то что он видит это разлом психики просто , ничего им и не было , хотя у них там такое творится .

10.10.2021 12:44
- гость -

Органы опеки просто протирают штаны и получают зарплату за это. Недавно обращались в Октябрьскую опеку г. Барнаула по очень простому вопросу. Так и не поняли, чем занимается эта туча чиновников. Зато поняли, что там одни начальники , которые только и делают,что ездят по каким то совещаниям. Вместо того, чтобы заниматься нашими проблемами

10.10.2021 13:44
Гость

12:44, ваши проблемы - это ВАШИ проблемы.

10.10.2021 14:35
- гость -

Органы опеки планомерно трепят нервы нормальным семьям, не давая разрешения на продажу квартир с мат капиталом или указывая в разрешениях всякую ересь. Зачем им заниматься сложными случаями

10.10.2021 15:25
- гость -

13.44
Согласна, что наши проблемы это наши проблемы.
Но государство придумало много служб которые обязаны ими тоже заниматься.

А в моем случае у нас и проблем не было, пока не обратилась в опеку за бумажкой. То есть проблема в самих органах
Естественно, я все решила послав на 3 буквы этих дармоедов. Нашли способ обойтись без них. Не скажу, что он слишком законный, а куда деваться

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