Раздетого подростка-инвалида нашли в Барнауле. Его бросила мать, оставив ни с чем

В Барнауле нашли раздетым подростка-инвалида. Ещё в конце августа его бросила мать, сдав в ломбард инвалидную коляску и забрав с собой дочь, сообщают "Вести Алтай".
До 17 лет ребёнок с ДЦП проживал среди гор мусора в неотапливаемом доме. Семья состояла на учёте как неблагополучная, а сам мальчик даже не получал подобающего лечения и образования, так как мать отказалась от надомного обучения. Соседка рассказала журналистам, что женщина не кормила сына и за лето выводила его на улицу всего два-три раза, зато сама любила выпивать.
"Она его не кормила. Я приду, принесу ему картошки, кабачков. "Марк, хочешь кушать?" Он: "Дааа". И ест, рот открывает, как будто неделю не ел человечек", – рассказала горожанка.
Когда мать бросила неходячего сына, он остался один в холоде и темноте. В итоге немощный подросток выполз на улицу, соседи тут же вызвали полицейских. Ночью его увезли в центр помощи.
Позднее с матерью ребёнка-инвалида удалось связаться. Ей предложили поместить дочь, которую она забрала с собой, в реабилитационный центр "Солнышко", что она вскоре и сделала по собственному заявлению.
В администрации Центрального района пояснили, что на их территории семья появилась в июле 2021 года. Органы опеки приезжали к женщине, фиксировали антисанитарию и проводили профилактические беседы.
Сентябрь подросток провёл в казённом учреждении. Недавно его мать умерла, а под временную опеку мальчика взяла родная бабушка. Из приюта она намеревается забрать и внучку. Но чтобы оформить постоянную опеку, ей необходимо улучшить быт в квартире.
Сейчас подросток-инвалид находится в детской больнице. Там он отметил 17-й день рождения и благодаря сотрудникам Алтайского детского фонда впервые в жизни получил подарки: шары, торт и долгожданный планшет.
СК тем временем возбудил уголовное дело по статье "Халатность". 8 октября в органах системы профилактики Барнаула прошли обыски в отношении тех, кто должен был участвовать в жизни ребёнка.
Комментарии
Мальчик даже не получал образования и подобающего лечения.
КАК ЭТО ВОЗМОЖНО?????????
ОН,НАВЕРНО, ДОЛЖЕН БЫЛ ОБУЧАТЬСЯ НА ДОМУ. К НЕМУ ДОЛЖНЫ ЕЖЕДНЕВНО ХОДИТЬ ПЕДАГОГИ.
ПОЧЕМУ БЕЗДЕЙСТВОВАЛИ ВРАЧИ ИЗ ПОЛИКЛИНИКИ,КУДА ПРИКРЕПЛЕН РЕБЕНОК-ИНВАЛИД?
ПОЧЕМУ БЕЗДЕЙСТВОВАЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ,ОРГАНЫ ОПЕКИ....?
всем филолетово на него.вот так и вышло.Оле оле оле оле Рассия в перде
Не учился, не лечился, не гулял, не ел, жил среди гор мусора в неотаплиевом доме до 17 лет.
Отчеты строчились?
У меня соседи загуливают и у них пацан вырос на их пьянках , вызывали органы опеки ,они говорят но он же одет обут и нормально , а то что он видит это разлом психики просто , ничего им и не было , хотя у них там такое творится .
Органы опеки просто протирают штаны и получают зарплату за это. Недавно обращались в Октябрьскую опеку г. Барнаула по очень простому вопросу. Так и не поняли, чем занимается эта туча чиновников. Зато поняли, что там одни начальники , которые только и делают,что ездят по каким то совещаниям. Вместо того, чтобы заниматься нашими проблемами
12:44, ваши проблемы - это ВАШИ проблемы.
Органы опеки планомерно трепят нервы нормальным семьям, не давая разрешения на продажу квартир с мат капиталом или указывая в разрешениях всякую ересь. Зачем им заниматься сложными случаями
13.44
Согласна, что наши проблемы это наши проблемы.
Но государство придумало много служб которые обязаны ими тоже заниматься.
А в моем случае у нас и проблем не было, пока не обратилась в опеку за бумажкой. То есть проблема в самих органах
Естественно, я все решила послав на 3 буквы этих дармоедов. Нашли способ обойтись без них. Не скажу, что он слишком законный, а куда деваться