Раздетого подростка-инвалида нашли в Барнауле. Его бросила мать, оставив ни с чем

В Барнауле нашли раздетым подростка-инвалида. Ещё в конце августа его бросила мать, сдав в ломбард инвалидную коляску и забрав с собой дочь, сообщают "Вести Алтай".

До 17 лет ребёнок с ДЦП проживал среди гор мусора в неотапливаемом доме. Семья состояла на учёте как неблагополучная, а сам мальчик даже не получал подобающего лечения и образования, так как мать отказалась от надомного обучения. Соседка рассказала журналистам, что женщина не кормила сына и за лето выводила его на улицу всего два-три раза, зато сама любила выпивать.

"Она его не кормила. Я приду, принесу ему картошки, кабачков. "Марк, хочешь кушать?" Он: "Дааа". И ест, рот открывает, как будто неделю не ел человечек", – рассказала горожанка.

Когда мать бросила неходячего сына, он остался один в холоде и темноте. В итоге немощный подросток выполз на улицу, соседи тут же вызвали полицейских. Ночью его увезли в центр помощи.

Позднее с матерью ребёнка-инвалида удалось связаться. Ей предложили поместить дочь, которую она забрала с собой, в реабилитационный центр "Солнышко", что она вскоре и сделала по собственному заявлению.

В администрации Центрального района пояснили, что на их территории семья появилась в июле 2021 года. Органы опеки приезжали к женщине, фиксировали антисанитарию и проводили профилактические беседы.

Сентябрь подросток провёл в казённом учреждении. Недавно его мать умерла, а под временную опеку мальчика взяла родная бабушка. Из приюта она намеревается забрать и внучку. Но чтобы оформить постоянную опеку, ей необходимо улучшить быт в квартире.

Сейчас подросток-инвалид находится в детской больнице. Там он отметил 17-й день рождения и благодаря сотрудникам Алтайского детского фонда впервые в жизни получил подарки: шары, торт и долгожданный планшет.

СК тем временем возбудил уголовное дело по статье "Халатность". 8 октября в органах системы профилактики Барнаула прошли обыски в отношении тех, кто должен был участвовать в жизни ребёнка.