Алтайская пенсионерка распрощалась с 3 млн рублей, поверив мошенникам

63-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы денег, а также залезла в долги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Установлено, что женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и доложил о нелегальной попытке списания денег с банковского счёта, на котором лежало порядка 2,5 млн рублей, вырученных с продажи квартиры. Затем с пенсионеркой связались люди, представившиеся финансовым аналитиком и представителем техподдержки банка. Они предлагали снять сбережения и перевести их на "резервный" счёт, уверяя, что это безопасно, но действовать нужно быстро.
Бийчанка сделала всё, как её и просили, а на следующей день эти же люди позвонили ей вновь и заявили о необходимости совершить "зеркальные операции": взять раньше аферистов кредиты и для безопасности внести их на тот же "безопасный" счёт.
"Женщина смогла оформить займы на общую сумму почти полмиллиона рублей. В итоге за два дня аферисты заработали на доверчивости жительницы наукограда порядка 3 млн рублей", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
"Полицейские возбудили уголовное дело"
Хоть бы раз написали, как такие дела заканчиваются, или эти факты мимо меня проскочили
Лучше так, чем бритвой по горлу и в колодец.
Интересно, чем банки занимаются, если можно спокойно списать неизвестно куда 3 млн?
Пенсионеров уж можно было хоть немного контролировать.
А мне в этой истории нравится другое. Полицейским "плюнули в лицо" представившись от их имени!!! А они утерлись и дальше будут ровно на попе сидеть и получать хорошую зарплату.
Ау, полиция!!! В моем понимании, вы бездари и лодыри!!! Вам самим то не стыдно? Жулики творят свои преступления от вашего имени! О вашу честь вытерли ноги!
Ах, да... О какой чести то я говорю... Она разве у вас была...
10.10.2021 13:59
- гость -
А если завтра от твоего имени кого-нибудь обманут, что будешь делать? Тоже писать тупые писалки про честь?
10.10.2021 14:34
- гость -
А причем тут мое имя? Я не служу в силовых органах, которые должны защищать граждан от жуликов! Они за это деньги получают! А пока я вижу, что они даже свою честь защитить не могут, раз жулики не боятся совершать преступления от их имени!
10.10.2021 14:44
- гость -
которые должны защищать граждан от жуликов!
В смысле? Контролировать в банках каждую транзакцию должны?
В смысле? Контролировать в банках каждую транзакцию должны?
Не поверите, контролируют. Пару недель назад нужно было перевести дочери 200000р. Банк не дал этого сделать пока я не позвонил на 900, убедились в том, что я это я, только после этого прошла транзакция.(сбер)
и не жалко. сколько же раз писано и сказано с каждого утюга- банкам и полиции до нас нет дела. звонят только мошенники.
В смысле? Контролировать в банках каждую транзакцию должны?
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Покупал билеты. Платеж заблокировали, хотя сумма чуть более 10 тыс. Пришлось звонить в банк и подтверждать, что платеж от меня. Так что когда надо - могут!
Так что когда надо - могут!
В смысле могут, когда хотят. В случае если надо деньги украсть, они не могут
10.10.2021 14:51
- гость -
Причем тут контроль транзакций? Почему жулики БЕЗНАКАЗАННО могут звонить и выманивать у людей деньги! Это продолжается не один год! Только не надо говорить, что это невозможно! Если по такому же принципу сказать, что Навльного в президенты, то полиция бы давно вычислила и посадила! А в данном случае, жулики понимают свою безнаказанность до такой степени, что уже от имени силовиков представляются!
А может полиция сама завязана в этих правонарушениях???
10.10.2021 16:11
- гость -
Шо за бред?
10.10.2021 16:11
- гость -
Вас давно с сумасшедшего дома отпустили?
ну вопрос актуальный - почему спецслужбы не в состоянии закрыть лавочку, и почему банки в таких случаях в шары долбятся? Гасил рассрочку тинькова - так банк 3 раза блокировал платеж - подозрение на мошенничество.