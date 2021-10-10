Алтайская пенсионерка распрощалась с 3 млн рублей, поверив мошенникам

63-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы денег, а также залезла в долги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Установлено, что женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и доложил о нелегальной попытке списания денег с банковского счёта, на котором лежало порядка 2,5 млн рублей, вырученных с продажи квартиры. Затем с пенсионеркой связались люди, представившиеся финансовым аналитиком и представителем техподдержки банка. Они предлагали снять сбережения и перевести их на "резервный" счёт, уверяя, что это безопасно, но действовать нужно быстро.

Бийчанка сделала всё, как её и просили, а на следующей день эти же люди позвонили ей вновь и заявили о необходимости совершить "зеркальные операции": взять раньше аферистов кредиты и для безопасности внести их на тот же "безопасный" счёт.

"Женщина смогла оформить займы на общую сумму почти полмиллиона рублей. В итоге за два дня аферисты заработали на доверчивости жительницы наукограда порядка 3 млн рублей", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.