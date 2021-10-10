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Новости

Алтайская пенсионерка распрощалась с 3 млн рублей, поверив мошенникам

, ИА "Амител"
Полицейские возбудили уголовное дело
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

63-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы денег, а также залезла в долги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Установлено, что женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и доложил о нелегальной попытке списания денег с банковского счёта, на котором лежало порядка 2,5 млн рублей, вырученных с продажи квартиры. Затем с пенсионеркой связались люди, представившиеся финансовым аналитиком и представителем техподдержки банка. Они предлагали снять сбережения и перевести их на "резервный" счёт, уверяя, что это безопасно, но действовать нужно быстро.

Бийчанка сделала всё, как её и просили, а на следующей день эти же люди позвонили ей вновь и заявили о необходимости совершить "зеркальные операции": взять раньше аферистов кредиты и для безопасности внести их на тот же "безопасный" счёт.

"Женщина смогла оформить займы на общую сумму почти полмиллиона рублей. В итоге за два дня аферисты заработали на доверчивости жительницы наукограда порядка 3 млн рублей", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

10.10.2021 13:10
про

"Полицейские возбудили уголовное дело"

Хоть бы раз написали, как такие дела заканчиваются, или эти факты мимо меня проскочили

10.10.2021 13:21
- гость -

Лучше так, чем бритвой по горлу и в колодец.

10.10.2021 13:40
- гость -

Интересно, чем банки занимаются, если можно спокойно списать неизвестно куда 3 млн?
Пенсионеров уж можно было хоть немного контролировать.

10.10.2021 13:59
- гость -

А мне в этой истории нравится другое. Полицейским "плюнули в лицо" представившись от их имени!!! А они утерлись и дальше будут ровно на попе сидеть и получать хорошую зарплату.
Ау, полиция!!! В моем понимании, вы бездари и лодыри!!! Вам самим то не стыдно? Жулики творят свои преступления от вашего имени! О вашу честь вытерли ноги!
Ах, да... О какой чести то я говорю... Она разве у вас была...

10.10.2021 14:34
- гость -

10.10.2021 13:59
- гость -

А если завтра от твоего имени кого-нибудь обманут, что будешь делать? Тоже писать тупые писалки про честь?

10.10.2021 14:44
- гость -


10.10.2021 14:34
- гость -
А причем тут мое имя? Я не служу в силовых органах, которые должны защищать граждан от жуликов! Они за это деньги получают! А пока я вижу, что они даже свою честь защитить не могут, раз жулики не боятся совершать преступления от их имени!

10.10.2021 14:51
- гость -

10.10.2021 14:44
- гость -
которые должны защищать граждан от жуликов!

В смысле? Контролировать в банках каждую транзакцию должны?

10.10.2021 15:08
Vit

В смысле? Контролировать в банках каждую транзакцию должны?
Не поверите, контролируют. Пару недель назад нужно было перевести дочери 200000р. Банк не дал этого сделать пока я не позвонил на 900, убедились в том, что я это я, только после этого прошла транзакция.(сбер)

10.10.2021 15:16
Алтайский

и не жалко. сколько же раз писано и сказано с каждого утюга- банкам и полиции до нас нет дела. звонят только мошенники.

10.10.2021 15:23
- гость -

В смысле? Контролировать в банках каждую транзакцию должны?
====================
Покупал билеты. Платеж заблокировали, хотя сумма чуть более 10 тыс. Пришлось звонить в банк и подтверждать, что платеж от меня. Так что когда надо - могут!

10.10.2021 15:43
гость

Так что когда надо - могут!

В смысле могут, когда хотят. В случае если надо деньги украсть, они не могут

10.10.2021 16:11
- гость -


10.10.2021 14:51
- гость -
Причем тут контроль транзакций? Почему жулики БЕЗНАКАЗАННО могут звонить и выманивать у людей деньги! Это продолжается не один год! Только не надо говорить, что это невозможно! Если по такому же принципу сказать, что Навльного в президенты, то полиция бы давно вычислила и посадила! А в данном случае, жулики понимают свою безнаказанность до такой степени, что уже от имени силовиков представляются!
А может полиция сама завязана в этих правонарушениях???

10.10.2021 17:08
- гость -

10.10.2021 16:11
- гость -
Шо за бред?

10.10.2021 17:09
- гость -

10.10.2021 16:11
- гость -
Вас давно с сумасшедшего дома отпустили?

10.10.2021 17:39
- гость -

ну вопрос актуальный - почему спецслужбы не в состоянии закрыть лавочку, и почему банки в таких случаях в шары долбятся? Гасил рассрочку тинькова - так банк 3 раза блокировал платеж - подозрение на мошенничество.

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