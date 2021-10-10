80-летняя женщина в тёмно-синей куртке пропала в Алтайском крае

Фото: vk.com/la_altay

В алтайском селе Зональное Зонального района пропала 80-летняя Дроздова Зинаида Егоровна, сообщает "Лиза Алерт".

По данным поискового отряда, её местонахождение неизвестно с 9 октября.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч, глаза голубые.

На момент исчезновения была одета в тёмно-синюю куртку, тёмно-синие спортивные трико, синюю шапку и чёрные полуботинки. При себе была черная дамская сумка.

В ориентировке также отмечается, что у женщины возможна потеря памяти.

Любую информацию о местонахождении пропавшей поисковики просят сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.