Президент США Джо Байден в начале октября заявил об угрозе доллару как мировой резервной валюте. А за последнюю неделю доллар впервые с июня упал ниже 72 рублей и достиг уровня июля 2020 года: 71,98 рубля. Что сейчас происходит с мировой валютой и нужно ли избавляться от доллара, amic.ru узнал у экспертов.

Ронять доллар невыгодно

Нет никаких объективных оснований считать, что доллар рухнет или же ему грозит дефолт, уверен кандидат экономических наук, финансовый директор ООО "Арсал" Артём Поломошнов. Спикер утверждает: "Да, в США сейчас проводится достаточно мягкая кредитно-денежная политика, но это ещё ничего не значит. Ронять курс доллара, а тем более выходить из долларовых активов, невыгодно ни одному Центробанку. Те же Япония и Китай не стремятся минимизировать присутствие американской валюты в своей экономике, чего не скажешь о России. Дефолт доллара неминуемо приведёт к катастрофе для всей мировой экономики", – отмечает Поломошнов.

Экономист полагает, что к концу года стоимость доллара будет варьироваться в коридоре от 70 до 73 рублей. Ниже ему не даст упасть российский Центробанк, так как это невыгодно. Выше американская валюта не уйдёт, если не случится каких-то значимых внешних потрясений, связанных с геополитикой. Поломошнов отмечает, что в настоящее время доллар переоценен и в действительности американская валюта должна стоить дешевле: "Смотрите, нефть сейчас уже 83 доллара за баррель, газ разменял 1000 долларов. Российская экономика стала не столько зависимой от экспорта энергоносителей".

Эксперт посоветовал тем, кто хочет заработать, делать ставку на долларовые акции и облигации. Ни швейцарский франк, ни евро такой возможности не дают. "Если вы намерены зарабатывать на финансовом рынке, то выбор здесь будет однозначным в пользу доллара", – резюмировал Поломошнов.

Не надейтесь, рубль не окрепнет

А между тем рубль с начала октября укрепился к доллару более чем на 70 копеек. Причин этому несколько: "Поддержку рублю оказывает энергетический кризис в Европе на фоне роста цен на газ до исторических максимумов. Помимо этого, общий фон на глобальных рынках стал менее напряжённым после того, как демократы и республиканцы договорились о повышении потолка госдолга США. Это повысило аппетит к риску среди инвесторов, что привело к укреплению валют развивающихся рынков, в том числе и рубля", – приводит мнение аналитика ФГ "Финам" Андрея Маслова портал banki.ru.

По отношению к евро рубль сейчас оценен так же, как и летом 2020 года, – на уровне 82-83 рублей. Тем самым справедливая стоимость рубля при таких ценах на нефть (83 доллар за баррель) должна находиться в пределах 65-67 рублей за доллар и 75-77 рублей за евро, считает замруководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

До конца года высокий уровень ставок и благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках будут способствовать укреплению рубля. При этом, учитывая ожидаемое укрепление доллара, рубль может сильнее вырасти к европейской, нежели к американской валюте, сообщил amic.ru Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие".

В то же время он отмечает, что приобретение валюты сейчас не слишком выгодно. А потому бежать и скупать доллары – не стоит. В последнее время рубль значительно укрепил свои позиции, несмотря на риск введения новых санкций и ослабление валют развивающихся рынков. В результате спред рубля к корзине валют вернулся на уровень конца июля прошлого года. Впрочем, активная фаза сентябрьского налогового периода подошла к концу, и теперь на валютном рынке возможна некоторая коррекция, резюмировали в банке "Открытие".

Дефолт возможен только в теории

В начале октября президент США Джо Байден заявил, что если конгресс не согласует увеличение максимального размера государственного долга страны, доллар может лишиться статуса мировой резервной валюты.

"Неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже приняли на себя. Это подорвёт надёжность ценных бумаг Минфина, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты", – цитирует американского лидера РБК.

Отметим, во время президентства Дональда Трампа конгресс согласовывал поднятие потолка госдолга четыре раза. На конец июля госдолг США составлял 28,5 трлн долларов. С августа американский Минфин начал принимать дополнительные меры в связи с достижением потолка госдолга.

Если потолок госдолга не поднят или приостановлен, в октябре или ноябре правительство США не сможет выполнять часть своих обычных расходных обязательств и теоретически может допустить дефолт по госбумагам, объясняет серьёзность заявлений кандидат экономических наук, доцент финуниверситета при правительстве РФ Анатолий Ижболдин-Кронберг.

При этом, по мнению экспертов, в действительности слова Байдена не стоит воспринимать всерьёз. Подобные ситуации происходили и в прошлом, однако всегда заканчивались одинаково: конгресс впечатлялся "угрозой" и поднимал "потолок". "В конечном счёте и сейчас сенаторы проголосуют за поднятие потолка. Так было всегда: идёт нагнетание, каждая сторона пытается отстоять свои поправки, но в конце все голосуют за увеличение лимита", – комментирует Кронберг.

В то же время он отмечает, что наращивать госдолг – это временная мера, которая "надувает мыльный пузырь". И бесконечно повышать планку невозможно, поскольку рано или поздно такая практика приведёт к краху. "Когда именно это произойдёт, никто сказать не может. Наверное, когда доллар перестанет быть резервной мировой валютой", – предположил спикер.

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что партии заключили соглашение об увеличении потолка государственного долга на 480 млрд долларов, пишет The Hill. По оценкам Минфина, решение будет действовать до 3 декабря. Как и предполагали российские экономисты, этот шаг пока позволил США предотвратить первый в истории страны дефолт по госдолгу.