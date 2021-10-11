Четверо мальчиков из села Заковряшино Крутихинского района на протяжении долгого времени подвергались унижениям со стороны приёмных родителей. Несовершеннолетних били, морили голодом и издевались, рассказали односельчане на условиях анонимности в группе "В курсе 22" в соцсети "ВКонтакте". Авторы обращения опасаются, что историю попробуют замять. Между тем правоохранительные органы уже организовали проверку, по некоторым данным, может быть возбуждено уголовное дело.

"Дети жили в этой семье как бесплатная рабочая сила и постоянно подвергались моральным и физическим издевательствам", – сказано в обращении. Подростки неоднократно жаловались учителям на такое отношение, те в ответ звонили приёмным родителям. Взрослые убеждали педагогов, что у несовершеннолетних всё хорошо и они попросту врут. При этом многие замечали, как дети постоянно ходили голодные, дошло до того, что они стали воровать хлеб в школьной столовой. Наказывать их за это не стали, а директор распорядился накладывать детям порции побольше", – подчёркивает автор поста.

"Всё лето один из мальчиков пас с утра до ночи овец, остальные трудились на огороде, управлялись с домашним хозяйством и выполняли другую работу. Детей за такой труд вознаграждали ежедневными пайками. В неё входил один огурец, один помидор и кусочек хлеба – и всё это рассчитано на целый день", – сказано в обращении. Со сверстниками подростки также не общались, за ограду детей не выпускали, разговаривать с кем-то запрещали, за любую провинность били.

Так, 2 октября их жестоко избили за то, что они, по версии приёмных родителей, плохо справились со своими обязанностями. Подростки не выдержали побоев и издевательств и смогли убежать из дома. Случайные прохожие, увидев несовершеннолетних одних на улице, вызвали полицию, ужаснувшись состоянию, в котором находились дети. Позднее экспертиза подтвердила, что у детей побои и они истощены. Подростков отправили в больницу, а уже на следующий день – в Романовский детский дом.

"Дело всячески пытаются замять и не дать ему ход. Боимся, что детей вернут назад и они станут подвергаться ещё большим издевательствам", – сказано в обращении.

В прокуратуре Алтайского края amic.ru сообщили, что в настоящее время проводится проверка по фактам, приведённым в публикации. Будет дана оценка всем изложенным обстоятельствам, изучены условия жизни детей, а также качество контроля со стороны органов опеки и попечительства за проживанием несовершеннолетних. По данным amic.ru, в ближайшее время региональный Следком может возбудить уголовное дело.