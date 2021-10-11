В Барнауле 14 октября 74 жилых дома останутся на весь день без отопления и горячей воды

В Барнауле 14 октября отключат горячую воду и отопление в 67 многоквартирных и семи частных домах, а также в четырёх образовательных учреждениях и двух больницах Центрального района. Об этом сообщает СГК.

"Отопления и горячей воды не будет с 09:00 до 20:00 14 октября у 8869 жителей Барнаула", – говорится в сообщении.

Энергетики приостановят подачу ресурса для подключения новых потребителей и устранения повреждений на магистрали. Температура в квартирах на время работ снизится примерно на два градуса, добавили в компании.

Ограничения коснутся некоторых жителей проспектов Комсомольского, Сибирского, Ленина, улиц Димитрова, Молодёжной, Чкалова, Путиловской, Союза Республик, Шевченко, Кирова, Песчаной, Чернышевского, Партизанской, Пролетарской, Радищева, переулков Трудового и Некрасова, а также бульвара 9 Января. С полным списком домов, попадающих под отключение, можно ознакомиться в документе, размещённом в Telegram-канале СГК.