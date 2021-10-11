СК возбудил уголовное дело об истязаниях четверых мальчиков опекунами в Алтайском крае

Следственный комитет России по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту истязания несовершеннолетних детей в Крутихинском районе. По данным следствия, четверо мальчиков 2007, 2008 и 2010 годов рождения находились в семье опекунов, члены которой причиняли физические и психические страдания детям путём побоев с 2019 года по октябрь 2021 года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дети не выдержали истязаний и сбежали из семьи. Сейчас они находятся в одном из детских учреждений региона.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают обстоятельства совершённого преступления, назначены необходимые судебные экспертизы, опрашиваются потерпевшие и свидетели.

Кроме того, в рамках предварительного следствия будут изучены причины и условия совершения преступления и дана юридическая оценка действиям органов системы профилактики.