Автомобилистка насмерть задавила пешехода, который шёл по дороге под Барнаулом

В селе Боровиха под Барнаулом женщина за рулём Toyota Corolla наехала на 56-летнего мужчину, который от травм скончался на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, наезд произошёл в тот момент, когда пешеход двигался по левой полосе в попутном автомобилю направлении.

С места происшествия водитель скрылась. Через некоторое время сотрудники ГИБДД установили личность автомобилистки, которую разыскали и задержали. 44-летняя женщина была нетрезва, однако заявила, что приняла спиртное после того, как оставила с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Транспортное средство изъято. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.