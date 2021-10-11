И первый миллиардер. Количество миллионеров в Бийске выросло на 40%

В Бийске впервые среди налогоплательщиков появился миллиардер. Такие данные приводит "Бийский рабочий" со ссылкой на декларационную кампанию, итоги которой подвели в Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю.

Всего в налоговую из Бийска поступило 21 292 декларации на доходы физлиц, что на 15% больше, чем в прошлом году. Исчисленная по декларациям сумма налога составила 271 млн рублей, что на 59 млн рублей больше показателя 2020 года.

Кроме появления миллиардера, в Бийске стало и больше миллионеров – налогоплательщиков с суммой дохода более 1 млн рублей. Согласно данным инспекции на подведомственной территории, в городе проживает 1179 миллионеров, а за последний год их число выросло на 40%.