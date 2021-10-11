Вакцинация детей от COVID-19 может начаться в 2022 году

Главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко считает, что вакцинация детей от COVID-19 может начаться в январе 2022 года. Такое мнение эксперт высказала в эфире Первого канала, сообщает "Российская газета".

"Клинические испытания вроде бы идут благополучно, и, я надеюсь, где-то в декабре-январе центр имени Гамалеи уже выйдет с детской вакциной", – прокомментировала она.

Лысенко отметила, что в последнее время дети тяжело переносят коронавирус, а потому вакцинация будет как нельзя кстати.

Напомним, что центр им. Гамалеи начал клинические исследования вакцины "Спутник V" с участием подростков от 12 до 17 лет 5 октября.