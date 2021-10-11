Власти Алтая купят 10 дополнительных снегоуборочных машин благодаря экономии на тендерах

Алтайский край сможет приобрести 10 дополнительных единиц дорожной техники благодаря экономии средств при проведении закупок. Как сообщает пресс-служба правительства, всего на закупку выделили 300 млн рублей, на которые уже удалось приобрести 60 единиц техники.

Как сообщил замминистра транспорта Валерий Никитюк, в их числе: четыре комбинированные дорожные машины, 27 средних грейдеров и 19 тракторов с навесным оборудованием для зимнего содержания дорог. Техника передана в 49 районов, где уже используется в работах по содержанию дорог.

"За счёт экономии по торгам будет приобретено ещё 10 единиц техники. У нас снежные зимы, поэтому приобретённая техника сыграет в зимний период важную роль в уборке снега на дорогах местного значения", – пояснил Никитюк.

Всего в этом году с учётом средств федерального бюджета на обновление технической базы муниципалитетов и краевых ДСУ направлено 1,1 млрд рублей, из которых 600 млн рублей – в ДСУ и в муниципалитеты, ещё 300 млн – на плановое обновление автопарка ДСУ и 200 млн рублей выделено из федерального бюджета в рамках программы социально-экономического развития Алтайского края. Всего власти закупят 136 единиц техники.