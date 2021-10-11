Сибирская пенсионерка 34 года живёт в ржавой бочке

64-летняя пенсионерка из Омска 34 года живёт в ржавой бочке. Светлана работала крановщиком на омском военном заводе и ожидала своей очереди на квартиру, однако СССР развалился, и очередь так и не подошла.
Как сообщает Telegram-канал Mash, в 1986 году женщина согласилась на какое-то время переехать в бочку, чтобы поскорее получить свою квартиру. Однако с тех пор так и не дождалась своего жилья.
Сейчас у неё "дома" нет ни света, ни воды, ни газа. Моется женщина у знакомых, а воду набирает из колонки. Тяжелее всего зимой: бочка охлаждается и каждые три часа приходится подкидывать дрова в печку. И хоть женщине пытаются помочь с поиском квартиры, шансов у неё немного.
Комментарии
А это у нас во всей стране происходит.
Могут и забыть, могут, что ж тут удивляться.
Обещать то мастеров пруд пруди.
А как исполнять обещания на это у них память коротка.
Надо бы по настойчивее быть.
Обратится в прокуратуру срочно.
Пристроят и жильё предложат.
А властям не стыдно?
Куда смотрят депутаты?
Какой власти
Где прописана? Пенсию получает? Жилищные условия обследованы? Бочка признана жильем?