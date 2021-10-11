Сибирская пенсионерка 34 года живёт в ржавой бочке

64-летняя пенсионерка из Омска 34 года живёт в ржавой бочке. Светлана работала крановщиком на омском военном заводе и ожидала своей очереди на квартиру, однако СССР развалился, и очередь так и не подошла.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в 1986 году женщина согласилась на какое-то время переехать в бочку, чтобы поскорее получить свою квартиру. Однако с тех пор так и не дождалась своего жилья.

Сейчас у неё "дома" нет ни света, ни воды, ни газа. Моется женщина у знакомых, а воду набирает из колонки. Тяжелее всего зимой: бочка охлаждается и каждые три часа приходится подкидывать дрова в печку. И хоть женщине пытаются помочь с поиском квартиры, шансов у неё немного.