Голикова предложила централизованно проверять всех школьников на курение

В России детей на медосмотрах предложили проверять на употребление никотина. Об этом говорится в проекте протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, сообщает РБК.
Вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать этот вопрос Минздраву.
"Минздраву проработать вопрос <...> о включении в программу профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних исследований на употребление никотинсодержащей продукции (фиксация угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера)", – говорится в протоколе.
Также ведомство обязали проработать вопрос о введении запрета на сдачу в аренду устройств для потребления никотинсодержащей продукции. По действующим законам продажа таких устройств лицам младше 18 лет запрещена, однако положения никак не регулируют вопрос аренды.
Комментарии
Запретить сигареты.
07:08, а потом чипсы, сладкую газировку, жирные продукты, копчёности, колбасы...
да они ща с вейпы курят. опоздали с устаревшим анализатором. Другой вопрос в доступности. на каждом углу торгуют сигаретами и всякими дымелками. Запретить сигареты в общественных местах. чтобы не было возможности им просить кого то купить на кассе. Чтобы за сигаретами централизованно ехали в отдельное место, врядли кто то будет бегать просто так.
12.10.2021 08:00
krash
Чтобы за сигаретами централизованно ехали в отдельное место, врядли кто то будет бегать просто так.
Тебя самого нужно в отдельное место поместить за такие идеи!!!!!
Сам не курю с 95го года, еслифчё.
ну выяснят кто курит дальше то что?
12.10.2021 08:22
- гость - Не тебе решать куда меня помещать. А продавая на каждом углу эту отраву губящую легкие детям и людям, а в период коронавируса эту гадость вообще нужно запретить!
Поражает глупость народа за такие деньги убивать себя табаком, алкоголем и наркотиком.
12.10.2021 08:36
krash
12.10.2021 08:22
- гость - Не тебе решать куда меня помещать. А продавая на каждом углу эту отраву губящую легкие детям и людям, а в период коронавируса эту гадость вообще нужно запретить!
Анологично не тебе решать где нормальным людям курево приобретать!!!
Если твои дети курят то наказывать нужно исключительно тебя и приличным штрафом тыщь так в 30руб хотя бы и ещё на суток 10 посадить чтоб подумал как их надо воспитывать!!!!!
12.10.2021 09:08
- гость - мои как раз не курят. а люди преобретающие курево - уже не нормальные. - это зависимые люди. их нужно лечить. а в период коронавируса - вообще глупо убивать свои легкие добровольно а потом лежать на ИВЛах.
Кстати нужно подать идею о статистике заболеваемсти вирусом среди курящих и некурящих. уверен курязих под ИВЛ в разы больше.
Осспидя... А никого не волнует вопрос - а дальше что? Это примерно так же, как с предложением обследовать "на наркотики". Ну выявили. И? Выгнать из школы за курение не получится. Как-то повлиять - тоже вряд ли. Смысл тогда в трате денег и этих обследованиях - чтобы что? Кто-то в очередной раз попилил бюджет?
Сам курю, но поддерживаю тему с ограничением продаж табака. Вполне можно организовать продажу курева в специализированных магазинах, например в ТЦ. Как в Европе (на Павлике, а не внатуре в Европе) есть какая-то Табакерка. Во-перых и продажа упорядоченная получается, во-вторых качество товара можно проконтролировать.
Но гораздо важнее оптом запретить все эти электронные сосалки, вейпы, парители. Вот где вся химозная зараза. Дети как раз на это больше клюют. От сигарет запах трудно выветрить, а сосалка типа не выдаст. Вон в Штатах взяли и тупо запретили продавать Айкос в любых видах и комплектациях. А это не просто одна из дуделок, это продукция Филип Морис. Но взяли и запретили. И в России надо также.
А никого не волнует вопрос - а дальше что?
меня волнует. я даже выше написала(
пусть Голикова занимается своим делом вместо того, чтобы акцентировать внимание детей на этой вредной привычке
12.10.2021 10:27
- гость -
А вот это вполне разумное предложение. Если продажа будет в ограниченном числе мест - то и контролировать, кому и что продали, будет проще. И алкоголь можно в эти же магазины. Но вы же понимаете, что на это никто и никогда не пойдет, это же такую кормушку прикрыть придется...
А что Голикова курила перед таким своим предложением?)))
Наверное, не сигареты))).
Кроме красивых слов - механизма реализации - нет / эффекта - не просматривается / последствий за предложение - нет.
Но сказано громко))).
Когда каждый будет заниматься своим делом?)))
Сама курю с 15 лет. Сын не курит. Начнем с того , что проверять детей в школе смысла нет. Учетиля знают всех кто курит, так как курят все на переменах рядом со школой. А все запреты только разогревают интерес к курению, а уж если начал курить, то точно не остановят. Самое эффективное средство - это воспитание в семье.
12.10.2021 12:40
- гость -
Сама курю с 15 лет. Сын не курит. Начнем с того , что проверять детей в школе смысла нет. Учетиля знают всех кто курит, так как курят все на переменах рядом со школой.
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Так вот именно, что учителя и так знают всех, кто курит. И толку? Ну пожурит учитель ученика, а ему-то что?
Без государственной идеологии все эти запретительные меры как минимум безполезны, а как максимум ускорят кризисность. Подростковую фрустрацию это не снимет, а скорее усилит и она найдёт себе другой возможно неожиданный возможно более деструктивный выход. Агрессия может быть перенаправлена не вглубь себя, а наружу, на других, на общество.
Подросткам надо дать (вернуть) истинные смыслы и ценности прежде чем запрещать всё и вся, иначе это превращается в перемолот молодых людей, а те кто пройдёт всё это становятся социороботами.
12.10.2021 08:36
krash
Кстати нужно подать идею о статистике заболеваемсти вирусом среди курящих и некурящих. уверен курязих под ИВЛ в разы больше.
Тут ты сильно ошибся. Курящие заболевают реже, так как никотин использует те же пути, что коронавирус и угнетает АСЕ2, через которые коронавирус проникает в организм. Но это только у постоянных курильщиков. Китай, между прочим, самая курящая страна в мире.