Голикова предложила централизованно проверять всех школьников на курение

В России детей на медосмотрах предложили проверять на употребление никотина. Об этом говорится в проекте протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, сообщает РБК.

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать этот вопрос Минздраву.

"Минздраву проработать вопрос <...> о включении в программу профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних исследований на употребление никотинсодержащей продукции (фиксация угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера)", – говорится в протоколе.

Также ведомство обязали проработать вопрос о введении запрета на сдачу в аренду устройств для потребления никотинсодержащей продукции. По действующим законам продажа таких устройств лицам младше 18 лет запрещена, однако положения никак не регулируют вопрос аренды.