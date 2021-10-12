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Новости

Жители частного сектора Барнаула пойдут в суд против мэрии и многоэтажек по соседству

, ИА "Амител"
Они протестуют против изменений в генплане города
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Жители барнаульского микрорайона Западного в суде опротестуют возможную многоэтажную стройку возле их домов. По словам горожан, администрация Барнаула незаконно изменила генеральный план города, сообщает "Алтапресс".

Протестующих возмущает, что в генеральном плане их функциональная зона была изменена с индивидуальной на многоэтажную. Они боятся, что кто-то из их соседей сдастся и продаст землю застройщику. В итоге рядом с небольшими домами возникнет сначала стройка, а потом – многоэтажка. 

Горожане начали протесты ещё весной 2021 года. Жители проводили митинги, выдвигали публичные просьбы, собирали подписи и участвовали в общественных обсуждениях генерального плана. Они даже встречались с политиком Сергеем Мироновым, через которого передали просьбу о помощи президенту Владимиру Путину. Сейчас собственники домов собирают необходимые документы, чтобы обратиться в Алтайский краевой суд с иском к администрации Барнаула.

По словам юриста Виктории Серовой, защищающей права жителей частного сектора, у истцов больше перспектив в апелляционных инстанциях. Даже если барнаульский суд отклонит иск, то через апелляцию дело отправится в Новосибирск. Юрист отмечает важность того, что обсуждение должно выйти за пределы Барнаула. 

"Есть большая вероятность, что власти города не будут ничего менять до тех пор, пока не появится судебный акт или распоряжение от вышестоящего руководства. Поэтому мы намерены бороться и добиваться соблюдения прав жителей Барнаула в суде. Мы верим в свою победу и будем делать для этого всё возможное", – рассказала Виктория Серова. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

12.10.2021 09:19
- гость -

Вас задавят. Мироновы уехали и им не до этого. А тут бизнес, при том очень серьезный.

12.10.2021 09:32
- гость -

Для меня наводит ужас тот факт, что нас продают как скот. Изменение функциональных зон - это и есть официальная продажа наших частных домов, но с отсроченным сроком действия .И термин частной собственности отсутствует для средних и низших слоев населения.

12.10.2021 09:43
Жоржик

Снести все эти частные халупы в центре, не место им там, из города деревню делают, только что коровы не ходят.

12.10.2021 09:50
- гость -

12.10.2021 09:43 Жоржик
Ты, быть может, удивишься, но мкр Западный это далеко не центр.

12.10.2021 09:53
- гость -

Давно все продали. Хватились. На улицу не выгонят.

12.10.2021 10:03
- гость -

Это ещё фигня. Могут ведь как на сулиме изменить границы красной линии и дома вообще будут подлежать сносу.
Надеяться на суд в данной ситуации этот конечно очень оптимистично. Но мы ведь не в голливудском фильме

12.10.2021 10:06
Гость

А чем плохо? Моя знакомая жила действительно в холупе на Димитрова. Их снесли и дали денег, которых хватило аж на 3х.комнатную в этом же районе, в новом хорошем доме. Она довольна.

12.10.2021 10:19
- гость -

12.10.2021 09:50
- гость -
12.10.2021 09:43 Жоржик
Ты, быть может, удивишься, но мкр Западный это далеко не центр.

Сейчас нет мкр Западный, сейчас от Северо- Западной до Космонавтов- это ПОТОК.

12.10.2021 10:24
- гость -

Я протестую против высоток на окраине и одновременно сараев и огородов в центре.
За Красноармейским до Челюстей и Гоголя все разравнять, дороги расширить

12.10.2021 10:36
Другой

Да ничего они не выиграют, дураку понятно.

12.10.2021 10:42
- гость -

Снести Путейскую и 2юСтроительную.
Застроить офисными до маслухи и от Советской армии накатать проезд на Красноармейский через/над Ж/Д

12.10.2021 10:45
- гость -

12.10.2021 09:43
Жоржик
Где гарантия что и тебя через 10 лет с твоего коттеджного поселка по такой же схеме не выселят? Злорадствуешь пока не тронули? За Просторную уже планы рисуют, туда город ползет.

12.10.2021 10:54
- гость -

12.10.2021 10:19 - гость -
Сейчас нет мкр Западный...
Странно: мкр нет, а Совет ТОС Западного мкр существует. Это как?

12.10.2021 11:00
- гость -

12.10.2021 10:24
- гость -

+ много

12.10.2021 11:04
- гость -

Этот посёлок Западный - гетто. Частный сектор необходимо повсеместно сносить. Единственно приемлемый частный сектор - это коттеджные посёлки вокруг города. А внутри города его быть не должно. Краевой центр, а некоторые микрорайоны и выглядят как деревня, и являются деревней. Почему то в нормальных мегаполисах невозможно себе представить частный сектор. Я ни в Милане, ни в Мюнхене такого не видел.

12.10.2021 11:09
- гость -

12.10.2021 10:54
- гость -
12.10.2021 10:19 - гость -
Сейчас нет мкр Западный...
Странно: мкр нет, а Совет ТОС Западного мкр существует. Это как?

Как, как, у местных писателей спроси.

12.10.2021 11:37
Жоржик

12.10.2021 11:04
- гость -

Абсолютно верно, согласен во всем.

12.10.2021 11:52
- гость -

Город растет и центр может стать в другом месте. Что вы вцепились за старый центр города, он уже давно не центр, а окраина. И пусть там останется частный сектор. Это будет старый центр, а новый современный центр будет в другом месте. Все бы снесли и построили новое, а это новое станет старым лет через 100. Так и будете этот пятак перестраивать каждые 100 лет.

12.10.2021 11:58
- гость -

11:52
Да кто тебе такое сказал?
Центр как был, так и остался.
В пределах красноармейский-малотобольская-комсомольский-новый рынок.
Или по твоему центр - это пустыри за Европой?
Не, дружок, пой эти песни лохам с окраин.

12.10.2021 12:47
Митенька ржевский

У кого-то в голове сильно всё перепутано.
Зарубите себе на носу: гетто и фавелы, это не частный сектор, это многоэтажки которые всякие дантисты строят из дерьма, палок и ваты. А частный сектор- это частный сектор. Собственность.

12.10.2021 12:56
- гость -

Почему то в нормальных мегаполисах невозможно себе представить частный сектор. Я ни в Милане, ни в Мюнхене такого не видел.

Ну вы сравнили!)))
На западном частный сектор очень даже ничего, не то, что в центре. Почему прицепились к западному, не понимаю! Страшные там двухэтажки ну и хрущевки пятиэтажные.

12.10.2021 13:18
Fkt

Молодцы. Сил вам и успеха. Тот кто борется получает результат, тот кто сдается того давят.

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