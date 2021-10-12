Жители частного сектора Барнаула пойдут в суд против мэрии и многоэтажек по соседству

Жители барнаульского микрорайона Западного в суде опротестуют возможную многоэтажную стройку возле их домов. По словам горожан, администрация Барнаула незаконно изменила генеральный план города, сообщает "Алтапресс".
Протестующих возмущает, что в генеральном плане их функциональная зона была изменена с индивидуальной на многоэтажную. Они боятся, что кто-то из их соседей сдастся и продаст землю застройщику. В итоге рядом с небольшими домами возникнет сначала стройка, а потом – многоэтажка.
Горожане начали протесты ещё весной 2021 года. Жители проводили митинги, выдвигали публичные просьбы, собирали подписи и участвовали в общественных обсуждениях генерального плана. Они даже встречались с политиком Сергеем Мироновым, через которого передали просьбу о помощи президенту Владимиру Путину. Сейчас собственники домов собирают необходимые документы, чтобы обратиться в Алтайский краевой суд с иском к администрации Барнаула.
По словам юриста Виктории Серовой, защищающей права жителей частного сектора, у истцов больше перспектив в апелляционных инстанциях. Даже если барнаульский суд отклонит иск, то через апелляцию дело отправится в Новосибирск. Юрист отмечает важность того, что обсуждение должно выйти за пределы Барнаула.
"Есть большая вероятность, что власти города не будут ничего менять до тех пор, пока не появится судебный акт или распоряжение от вышестоящего руководства. Поэтому мы намерены бороться и добиваться соблюдения прав жителей Барнаула в суде. Мы верим в свою победу и будем делать для этого всё возможное", – рассказала Виктория Серова.
Комментарии
Вас задавят. Мироновы уехали и им не до этого. А тут бизнес, при том очень серьезный.
Для меня наводит ужас тот факт, что нас продают как скот. Изменение функциональных зон - это и есть официальная продажа наших частных домов, но с отсроченным сроком действия .И термин частной собственности отсутствует для средних и низших слоев населения.
Снести все эти частные халупы в центре, не место им там, из города деревню делают, только что коровы не ходят.
12.10.2021 09:43 Жоржик
Ты, быть может, удивишься, но мкр Западный это далеко не центр.
Давно все продали. Хватились. На улицу не выгонят.
Это ещё фигня. Могут ведь как на сулиме изменить границы красной линии и дома вообще будут подлежать сносу.
Надеяться на суд в данной ситуации этот конечно очень оптимистично. Но мы ведь не в голливудском фильме
А чем плохо? Моя знакомая жила действительно в холупе на Димитрова. Их снесли и дали денег, которых хватило аж на 3х.комнатную в этом же районе, в новом хорошем доме. Она довольна.
12.10.2021 09:50
- гость -
12.10.2021 09:43 Жоржик
Ты, быть может, удивишься, но мкр Западный это далеко не центр.
Сейчас нет мкр Западный, сейчас от Северо- Западной до Космонавтов- это ПОТОК.
Я протестую против высоток на окраине и одновременно сараев и огородов в центре.
За Красноармейским до Челюстей и Гоголя все разравнять, дороги расширить
Да ничего они не выиграют, дураку понятно.
Снести Путейскую и 2юСтроительную.
Застроить офисными до маслухи и от Советской армии накатать проезд на Красноармейский через/над Ж/Д
12.10.2021 09:43
Жоржик
Где гарантия что и тебя через 10 лет с твоего коттеджного поселка по такой же схеме не выселят? Злорадствуешь пока не тронули? За Просторную уже планы рисуют, туда город ползет.
12.10.2021 10:19 - гость -
Сейчас нет мкр Западный...
Странно: мкр нет, а Совет ТОС Западного мкр существует. Это как?
12.10.2021 10:24
- гость -
+ много
Этот посёлок Западный - гетто. Частный сектор необходимо повсеместно сносить. Единственно приемлемый частный сектор - это коттеджные посёлки вокруг города. А внутри города его быть не должно. Краевой центр, а некоторые микрорайоны и выглядят как деревня, и являются деревней. Почему то в нормальных мегаполисах невозможно себе представить частный сектор. Я ни в Милане, ни в Мюнхене такого не видел.
12.10.2021 10:54
- гость -
12.10.2021 10:19 - гость -
Сейчас нет мкр Западный...
Странно: мкр нет, а Совет ТОС Западного мкр существует. Это как?
Как, как, у местных писателей спроси.
12.10.2021 11:04
- гость -
Абсолютно верно, согласен во всем.
Город растет и центр может стать в другом месте. Что вы вцепились за старый центр города, он уже давно не центр, а окраина. И пусть там останется частный сектор. Это будет старый центр, а новый современный центр будет в другом месте. Все бы снесли и построили новое, а это новое станет старым лет через 100. Так и будете этот пятак перестраивать каждые 100 лет.
11:52
Да кто тебе такое сказал?
Центр как был, так и остался.
В пределах красноармейский-малотобольская-комсомольский-новый рынок.
Или по твоему центр - это пустыри за Европой?
Не, дружок, пой эти песни лохам с окраин.
У кого-то в голове сильно всё перепутано.
Зарубите себе на носу: гетто и фавелы, это не частный сектор, это многоэтажки которые всякие дантисты строят из дерьма, палок и ваты. А частный сектор- это частный сектор. Собственность.
Почему то в нормальных мегаполисах невозможно себе представить частный сектор. Я ни в Милане, ни в Мюнхене такого не видел.
Ну вы сравнили!)))
На западном частный сектор очень даже ничего, не то, что в центре. Почему прицепились к западному, не понимаю! Страшные там двухэтажки ну и хрущевки пятиэтажные.
Молодцы. Сил вам и успеха. Тот кто борется получает результат, тот кто сдается того давят.