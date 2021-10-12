"Запах выедает глаза". Родители пожаловались на антисанитарию и вонь в барнаульской школе

Родители учеников барнаульской школы № 133 через СМИ просят администрацию учреждения навести порядок. В школе грязь, антисанитария, а запах из туалетов "выедает глаза", рассказали amic.ru родители детей, обучающихся в начальных классах.
Дети терпят до последнего
Проблемы с уборкой возникли сразу после открытия школы – её проводили не ежедневно, рассказывает Ольга, мама одного из школьников. Но в этом году, по её словам, ситуация полностью вышла из-под контроля и "стало невыносимо".
"На полу и других горизонтальных поверхностях то тут, то там лежат клубы пыли. Не убирается рекреация. Классы между сменами или не моют, или моют как попало. Про пыль мы вообще молчим. Если уж до полов дело не всегда доходит, а чтобы пыль протирали – это уже для нас что-то из области фантастики", – рассказывает женщина.
В туалетах грязно, нет ни мыла, ни туалетной бумаги. Из трёх кабинок чаще всего работает только одна. Дети ходят в туалет только в самом крайнем случае, предпочитая терпеть до дома, рассказывают родители.
"Запах из туалетов уже на первом этаже выедает глаза. На полу в столовой засохшие липкие пятна, всё в ляпах. На раковинах чёрные потёки грязи. Мыла и бумажных полотенец нет. В школе полная антисанитария. Нет уборщиц. И вишенка на торте – директор ушёл в отпуск! На письма родителей не отвечает, объяснений не даёт. И такая ситуация не первый год в нашей школе. Жалоба в Роспотребнадзор написана. Я боюсь отправлять ребёнка в школу, ведь так и до дизентерии недалеко", – возмущается мама ещё одного школьника, Елена.
По словам женщин, с просьбой решить проблему с уборкой школы родители обратились к директору ещё в сентябре на общешкольном собрании. В ответ им сообщили, что не хватает уборщиц. Мол, объявления о приёме на работу администрация школы выставила везде, где было можно, но отклика нет.
А с 20 сентября школа вообще осталась без техничек, рассказывают родители. И по их словам, учебные кабинеты перестали убирать совсем. Родители нескольких классов отправляли на имя директора Евгения Ласицы коллективные жалобы и напомнили, что в условиях пандемии такой подход просто недопустим.
"Каждую пятницу родители, чьи дети занимаются в две смены, проводят влажную уборку самостоятельно в связи с тем, что уборка персоналом школы выполняется плохо или не выполняется вообще. В условиях пандемии поручни, столы, дверные ручки должны обрабатывать каждые два часа", – написали родители директору и попросили принять меры по организации ежедневной уборки, как это и предписывает СанПиН 2.4.3648-20.
А что говорит школа?
Корреспонденту amic.ru в приёмной директора подтвердили, что он в отпуске до 31 октября. Тем не менее на наши вопросы руководитель учреждения ответил.
Евгений Ласица пояснил, что в школе уволилась одна из уборщиц. Новый сотрудник вышел на работу 27 сентября. По словам директора, неделю уборку коридоров, кабинетов и санузлов проводили в режиме "внутреннего замещения".
"Штат младшего обслуживающего персонала укомплектован восемью уборщицами. Каждый сотрудник имеет нагрузку 1,5 ставки из расчёта одна ставка – МРОТ. Всего сотрудники обслуживают 37 учебных кабинетов, включая мастерские, кройки и шитья, помещение актового зала, библиотечно-информационный центр, обеденный зал, 15 санузлов и коридоры общей площадью 12 585 квадратных метров. Конечно, люди периодически болеют, увольняются, переезжают. Возникает дефицит с кадрами, но потом приходят другие. Школа большая, детей много. Соответственно, кто-то мусорит, бросает бумажки, в туалете не смывает. Но всё стараемся устранять своевременно", – утверждает Ласица.
По его словам, администрация учебного заведения активно ведёт поиск новых сотрудников. Для решения этого вопроса они обращаются в центр занятости населения, размещают вакансии на сайтах поиска работы и в социальных сетях.
Директор отметил, что мыло в столовых используется жидкое и уборщицы контролируют, чтобы оно всегда было в наличии. А вот в школьном туалете с этим серьёзные проблемы, соглашается руководитель школы.
"В туалетах ребята спускают мыло и туалетную бумагу в урны или унитазы и смывают. В связи с этим было принято решение размещать мыло в учебных кабинетах, где есть раковина для мытья рук и полотенце. Уже заключён договор на приобретение диспенсеров для жидкого мыла в санузлах взамен кускового", – говорит директор.
Не подтвердил руководитель и тот факт, что родителям приходится самостоятельно убирать классы. К этому "никого никогда не принуждали и не просили", подчёркивает Ласица. Кроме того, он отметил, что в условиях пандемии в школу пускают только родителей детей с ограниченными возможностями. Они помогают им переодеться и провожают до кабинета. Также пропускают родителей в приёмную для решения личных вопросов, но только по одному, в маске и после обработки рук антисептиком.
"Все остальные случаи прохода посторонних лиц пресекаются дежурным администратором", – отмечает директор.
Совпадение или нет, но на следующий день после обращения СМИ в школе навели порядок. "Стало чисто как никогда. Сегодня дети пришли в чистый кабинет, в коридоре все полки протёрли. Наверное, уже с утра навели марафет. Неприятно, что приходится таким образом решать этот вопрос, хочется гордиться школой, а не подставлять. Но по-другому мы уже не знали, как привлечь внимание директора к этой проблеме. Хочется надеяться, что после выхода статьи он сделает выводы и будет содержать в порядке учебное заведение", – рассказала amic.ru одна из родительниц учеников.
Комментарии
запретить писить
А в 102 школе в туалете не только срач и нет дверей на кабинках, но ещё и дым столбом стоит от учениц!!!! Но администрации, судя по всему, это не мешает....
Обычное дело в обычной российской школе!!!
Не нравится - отдайте свое чадо в частную школу!
Либо раз в месяц организуйте дежурство классов, если есть такая проблема - помогите ее решить!
Похоронили всю систему образования….. и уже до младшего персонала дошло. А рыба гниет с головы!
Требования, как в платной школе. Идите и устройтесь уборшицами.
так во всех школах,с ковидлой боремся,а сортиры вымыть не можем
Евгений Александрович, где эти 8 сотрудников? Мне лично пояснили, что работает две-три постоянных сотрудниц. Третья уехала ещё в сентябре, другая уволилась. Приняли мужчину, который отработал неделю и исчез. Кабинеты не мылись, подмитались иногда, а влажную уборку по субботам делали родители. Купив все средства для уборки на свои деньги, о данном факте было вам известно. Бумагу, полотенца, мыло каждый класс покупает на деньги родителей
Обычное дело в обычной российской школе!!!
Не нравится - отдайте свое чадо в частную школу!
Либо раз в месяц организуйте дежурство классов, если есть такая проблема - помогите ее решить!
Вопрос как помочь? Мы, родители, моем свой класс. Нам коридоры и туалет мыть?
А вот в советской школе не было таких проблем! Потому что дети не росли белоручками! С 4-5 класса уже сами по очереди мыли полы в учебных кабинетах (делов-то - каждому два раза в месяц получалось, дежурили по двое), а ученики начальных классов также по очереди после уроков мыли доску, протирали пыль и собирали бумажки. Технички убирали только коридоры, туалеты да учительскую - потому и никакие кадровые проблемы были не страшны. Но современным школьникам же западло за собой убирать! Да и родители такой вой поднимут! - как же: эксплуатируют дитачку!!! Научите для начала дитачек своих туалетом пользоваться хотя бы! Мамашки, блин!!!
Дома какайте!!!
блин, как мы сами-то полы мыли в кабинетах - страшно подумать)). ну а туалеты технички уберут, куда они денутся. Но уж классы и пыль вытереть в рекреации можно и силами учеников в целом, если уж такая ситуация сложилась.
Что за неженки родились, у нас всю жизнь в туалетах ни бумаги, ни мыла не было, и ничего - отучились как то. О таком как на фото даже не мечтали.
Каждый сотрудник имеет нагрузку 1,5 ставки из расчёта одна ставка – МРОТ.
Средняя зарплата учителей тоже исчисляется с учетом нагрузки на полторы ставки)))
Это новая система оплаты труда в Алтайском крае?
12.10.2021 14:30
SV
блин, как мы сами-то полы мыли в кабинетах - страшно подумать)).
Обычное дело в обычной российской школе!!!
Не нравится - отдайте свое чадо в частную школу!
Либо раз в месяц организуйте дежурство классов, если есть такая проблема - помогите ее решить!
Вопрос как помочь? Мы, родители, моем свой класс. Нам коридоры и туалет мыть?
Туалет чистый не так давно, после жалоб убирают лучше. Почему в школе нашлись сотрудники, которые вчера вечером и сегодня в течении дня моют школу? Почему этого не делали до огласки в сми??? Возможно вопрос столовой, учебников решать аналогично с помощью огласки
А может надо просто повысит заработную плату в крае,чтобы учителя не уезжали в другие регионы,чтобы труд техничек в школе оплачивался нормально.
Вот только новость прошла,что правительство выделит Алтайскому краю более 9 млрд рублей на производство и туризм.
Более 9 миллиардов!!!!!
Дежурный администратор пропускает родителей через одного. Кого-то не пускает, пока не спустится учитель, другого более настырного вопросительным взглядом провожают. Поэтому пройти могут те, кто этого захочет. Остановить администратор физически не может. Есть родители, которые проходят мимо и не слышат вопрос: ,,Вы куда и по какому вопросу,,
я не понимаю суть проблемы? я в 102 школе 25 лет назад в туалете курил, когда учился и сейчас там курят... в чем вопрос-то? что вы хотите изменить?
а то что мыло и бумагу спускают в унитаз - это из разряда "А где шашлык? Выкинула в пропасть! 5 шт."
Ну русский человек привык все сам, вообще можно и учителей убрать и школу вообще, пусть все родители сами.
Вы представляете,какой объем работы у обслуживающего персонала?
Всего сотрудники обслуживают 37 учебных кабинетов, включая мастерские, кройки и шитья, помещение актового зала, библиотечно-информационный центр, обеденный зал, 15 санузлов и коридоры общей площадью 12 585 квадратных метров.
ЭТО ВЕДЬ НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ТРУД!
Каждый сотрудник имеет нагрузку 1,5 ставки из расчёта одна ставка – МРОТ.
Заметьте, МРОТ!
У нас в школе технички работают непокладая рук. Столько грязи уберут,столько ведер воды переносят за день.
Т.е. большинство действительно считает, что уборщица, не достойна нормальной оплаты труда, дети не достойны чистоты, и всем нужно терпеть, раз так сложилось? Так может мы и медицины не достойны нормальной и образования? И так сойдет? Что за поколение терпил, которое считает, что все хорошее можно получить только за дополнительные вложения, а если их нет, то и не достойны люди ни чистых помещений, ни достойной оплаты труда
Ответ директора очень забавный. Руки дезинфицируют родители… чем? Поплевали на руки? Как это родители не приходят и не моют? Ходят и моют по пятницам, свой кабинет. И учителя сами моют и вытирают пыль у себя в классах.
пройти в школу можно спокойно. С пакетом, с сумкой.
ходили на предшколу в 123 дак там бабуля чуть ли не с табуретом на тебя: куда? Пропуск!
И ни кто даже не пытался проходить. Там узкий проходик, либо через ограждения лезь.
Наведите уже порядок! Посадите всех этих экстремистов! А то жалуются, и жалуются.
12.10.2021 14:20
- гость -
У вас явные проблемы с грамотностью. А ведь есть Ворд
С такими родителями-идиотами и уборщиц не нужно, всё сами придут, вымоют бесплатно. Можно и учителей сокращать, тоже родители будут учить. А сэкономленные деньги нуждающийся директор заберет себе.
Всегда оставались после уроков по очереди и мыли свой класс. А тут мамашам запах и пыль выели глаза. В армии всё-равно научат, как мыть полы. Только там не спрашивают, хочешь или не хочешь.
12.10.2021 15:28
- гость -
В армии только мыть полы и учат.
"Что за неженки родились, у нас всю жизнь в туалетах ни бумаги, ни мыла не было, и ничего - отучились как то. О таком как на фото даже не мечтали."
а у меня в школе был туалет на улице, и зимой никто не открывал раздевалку, чтоб взять куртку и не обморозиться, пока идешь. И что теперь? В 21 веке в школах не могут быть нормальные чистые туалеты? С бумагой и мылом? Зачем всем желать учиться в таких же неприятных условиях как учились мы, чтобы что?
12.10.2021 15:28
- гость -
Странная логика. Давайте в министерстве края не будем мыть полы. Все служили в армии. Можно остаться после работы и помыть кабинет.
12.10.2021 15:39
- гость -
12.10.2021 15:28
- гость -
Странная логика. Давайте в министерстве края не будем мыть полы. Все служили в армии. Можно остаться после работы и помыть кабинет.
Да и туалет тоже. В армии же служил, научили.
12.10.2021 15:38
гость
"Что за неженки родились, у нас всю жизнь в туалетах ни бумаги, ни мыла не было, и ничего - отучились как то. О таком как на фото даже не мечтали."
а у меня в школе был туалет на улице, и зимой никто не открывал раздевалку, чтоб взять куртку и не обморозиться, пока идешь. И что теперь? В 21 веке в школах не могут быть нормальные чистые туалеты? С бумагой и мылом? Зачем всем желать учиться в таких же неприятных условиях как учились мы, чтобы что?
Дед терпел и нам велел! Русские должны мучиться и терпеть!
Типичный Мухосранск и его обитатели. Картина маслом.
12.10.2021 15:51
- гость -
В Подмосковье съезди. Думаешь там везде полы блестят и мыло лежит? Или куда- нибудь под Санкт-Петербург, в Мурино.
Когда-то в начале 20-го века Герберт Уэллс написал книгу "Россия во мгле" Прошло 100 лет ждем нового условного Уэллса с книгой "Россия" в ...овне. Стыдно соотечественники, как стыдно.
12.10.2021 16:25
Как хорошо, что вы не в США в каком-нибудь баре, где постоянно стреляют и любой негр натыкает вам носом. И не в Европе, где разгоняют газом и запрещено лишний раз выходить из дома.
Вы уж тогда сразу жалуйтесь на пандемию, чё она не уходит, а не на уборщиц, которые возможно болеют.
Русские должны мучиться и терпеть!
ахахах точно, и еще упрекать тех кто хочет что то изменить и не терпеть
По факту уборщиц в школе нет! О каком укомплектованном штате из 8 человек говорит директор? Кто эти люди? И кто получает положенную им зарплату?
1) Когда и где это я жаловался на уборщиц? 2) А по вашему это оправдывает нашу привычку повсеместно ГАДИТЬ. Это ведь не только в школе, посмотрите на Барнаул по весне когда снег сходит!!!!! Ах, да это все колхозаны, а мы пальчик оттопыриваем когда кофий пьем.
12.10.2021 16:46
- гость -
нашу привычку повсеместно ГАДИТЬ.
Вашу? Посмотрите Лондон после фестиваля ради интереса.
А с чего бы там должно по другому выглядеть? Эта власть тратит на образование копейки, с этого лучше начните.
Классы в советское время мыли сами ученики в установленном учителем порядке. А вот коридоры и туалеты уборщица.
Уже не только учителя, уборщицы из школ бегут! Еще бы, кто нормальный станет терпеть дег-е-нератов-детей и их ненормальных родителей, которым ВСЕ должны!