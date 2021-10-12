"Запах выедает глаза". Родители пожаловались на антисанитарию и вонь в барнаульской школе

Родители учеников барнаульской школы № 133 через СМИ просят администрацию учреждения навести порядок. В школе грязь, антисанитария, а запах из туалетов "выедает глаза", рассказали amic.ru родители детей, обучающихся в начальных классах.

Дети терпят до последнего

Проблемы с уборкой возникли сразу после открытия школы – её проводили не ежедневно, рассказывает Ольга, мама одного из школьников. Но в этом году, по её словам, ситуация полностью вышла из-под контроля и "стало невыносимо".

"На полу и других горизонтальных поверхностях то тут, то там лежат клубы пыли. Не убирается рекреация. Классы между сменами или не моют, или моют как попало. Про пыль мы вообще молчим. Если уж до полов дело не всегда доходит, а чтобы пыль протирали – это уже для нас что-то из области фантастики", – рассказывает женщина.

В туалетах грязно, нет ни мыла, ни туалетной бумаги. Из трёх кабинок чаще всего работает только одна. Дети ходят в туалет только в самом крайнем случае, предпочитая терпеть до дома, рассказывают родители.

"Запах из туалетов уже на первом этаже выедает глаза. На полу в столовой засохшие липкие пятна, всё в ляпах. На раковинах чёрные потёки грязи. Мыла и бумажных полотенец нет. В школе полная антисанитария. Нет уборщиц. И вишенка на торте – директор ушёл в отпуск! На письма родителей не отвечает, объяснений не даёт. И такая ситуация не первый год в нашей школе. Жалоба в Роспотребнадзор написана. Я боюсь отправлять ребёнка в школу, ведь так и до дизентерии недалеко", – возмущается мама ещё одного школьника, Елена.

По словам женщин, с просьбой решить проблему с уборкой школы родители обратились к директору ещё в сентябре на общешкольном собрании. В ответ им сообщили, что не хватает уборщиц. Мол, объявления о приёме на работу администрация школы выставила везде, где было можно, но отклика нет.

А с 20 сентября школа вообще осталась без техничек, рассказывают родители. И по их словам, учебные кабинеты перестали убирать совсем. Родители нескольких классов отправляли на имя директора Евгения Ласицы коллективные жалобы и напомнили, что в условиях пандемии такой подход просто недопустим.

"Каждую пятницу родители, чьи дети занимаются в две смены, проводят влажную уборку самостоятельно в связи с тем, что уборка персоналом школы выполняется плохо или не выполняется вообще. В условиях пандемии поручни, столы, дверные ручки должны обрабатывать каждые два часа", – написали родители директору и попросили принять меры по организации ежедневной уборки, как это и предписывает СанПиН 2.4.3648-20.

А что говорит школа?

Корреспонденту amic.ru в приёмной директора подтвердили, что он в отпуске до 31 октября. Тем не менее на наши вопросы руководитель учреждения ответил.

Евгений Ласица пояснил, что в школе уволилась одна из уборщиц. Новый сотрудник вышел на работу 27 сентября. По словам директора, неделю уборку коридоров, кабинетов и санузлов проводили в режиме "внутреннего замещения".

"Штат младшего обслуживающего персонала укомплектован восемью уборщицами. Каждый сотрудник имеет нагрузку 1,5 ставки из расчёта одна ставка – МРОТ. Всего сотрудники обслуживают 37 учебных кабинетов, включая мастерские, кройки и шитья, помещение актового зала, библиотечно-информационный центр, обеденный зал, 15 санузлов и коридоры общей площадью 12 585 квадратных метров. Конечно, люди периодически болеют, увольняются, переезжают. Возникает дефицит с кадрами, но потом приходят другие. Школа большая, детей много. Соответственно, кто-то мусорит, бросает бумажки, в туалете не смывает. Но всё стараемся устранять своевременно", – утверждает Ласица.

По его словам, администрация учебного заведения активно ведёт поиск новых сотрудников. Для решения этого вопроса они обращаются в центр занятости населения, размещают вакансии на сайтах поиска работы и в социальных сетях.

Директор отметил, что мыло в столовых используется жидкое и уборщицы контролируют, чтобы оно всегда было в наличии. А вот в школьном туалете с этим серьёзные проблемы, соглашается руководитель школы.

"В туалетах ребята спускают мыло и туалетную бумагу в урны или унитазы и смывают. В связи с этим было принято решение размещать мыло в учебных кабинетах, где есть раковина для мытья рук и полотенце. Уже заключён договор на приобретение диспенсеров для жидкого мыла в санузлах взамен кускового", – говорит директор.

Не подтвердил руководитель и тот факт, что родителям приходится самостоятельно убирать классы. К этому "никого никогда не принуждали и не просили", подчёркивает Ласица. Кроме того, он отметил, что в условиях пандемии в школу пускают только родителей детей с ограниченными возможностями. Они помогают им переодеться и провожают до кабинета. Также пропускают родителей в приёмную для решения личных вопросов, но только по одному, в маске и после обработки рук антисептиком.

"Все остальные случаи прохода посторонних лиц пресекаются дежурным администратором", – отмечает директор.

Совпадение или нет, но на следующий день после обращения СМИ в школе навели порядок. "Стало чисто как никогда. Сегодня дети пришли в чистый кабинет, в коридоре все полки протёрли. Наверное, уже с утра навели марафет. Неприятно, что приходится таким образом решать этот вопрос, хочется гордиться школой, а не подставлять. Но по-другому мы уже не знали, как привлечь внимание директора к этой проблеме. Хочется надеяться, что после выхода статьи он сделает выводы и будет содержать в порядке учебное заведение", – рассказала amic.ru одна из родительниц учеников.